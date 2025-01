Skoro čtvrt milionu od fanoušků na platy. Krása! žasl ústecký obránce Funk

Už brzy by měli hráči dostat tři dosud neuhrazené výplaty, klub vyhlíží dotaci z městské kasy. Díky šlechetnému gestu příznivců alespoň přečkali nejkrušnější, přitom sváteční časy. „Hodně si vážíme toho, co pro náš fanoušci udělali. Něco takového jsme nečekali, novinka pro nás. Stojí za námi, jsou šestým hráčem na ledě, podporují nás v dobrém i špatném,“ vychválil je odchovanec Kladna.

Zástupci vlajkonošů předali vybranou hotovost přímo v kabině, další peníze pak poslali přes účet. „Děkujeme jim za to, poděkovali jsme jim i osobně v šatně,“ prozradil Funk. „Kapitán a někteří hráči se domluvili, jak peníze férově rozdělit na všechny strany. I pánové Vobecký a Kanis z vedení k tomu něco řekli. A všichni jsme souhlasili.“

Jak vysoká je platová sekera, o tom obránce pomlčel. Přiznal jen, že o šestimístnou částku nejde. Ve druhé lize hráči nejsou ryzí profesionálové, třeba dvaadvacetiletý Funk si přivydělává i jako trenér.

„Na Slovanu vedu děti, domluvil mi to zdejší šéftrenér mládeže pan Kváš. A taky jezdím stěhovat do Německa. Tohle mě živí, abych měl co jíst. Proto se dluh vydržet dal, i když je to hrozné.“

Víte, že... ...Ústečtí Lvi působili v extralize? V sezoně 2006/07 vyhráli první ligu, baráž tehdy odpadla. Tým, v němž působil nynější televizní expert Milan Antoš, však v nejvyšší soutěži skončil poslední a po neúspěšné baráži s Mladou Boleslaví sestoupil.

Během krize, která ještě nepominula, před Funkem přistály čtyři nabídky. „Rozhodl jsem se zůstat a podržet to tady s kluky. Máme dobrou partu, snažíme se ústecký hokej zachránit, aby nepadl do krachu a alespoň se dohrála sezona,“ osvětlil své pohnutky. „Navíc práce s dětmi je fajn, navazuje mi krásně po mých trénincích. Čekání na dotaci je dlouhé, snad už brzy budeme moct fungovat jako normální hokejisté.“

Mužstvo, které se rvalo o přední příčky, se rozprchlo, zbyli jen stateční. „Chápu kluky, kteří odešli, nevyčítali jsme jim to. Každý potřebuje peníze, a když tu nejsou, proč tady zůstávat? A klub taky pár tisíc ušetřil, což je znát. Jsem tady tři roky a stalo se to už podruhé,“ pokrčil bezmocně rameny.

Papír v šatně ústeckých druholigových hokejistů připomíná, kolik peněz vybrali fanoušci na jejich platy.

Chápal i zrušení Winter Classic, zápasu pod širým nebem v Povrlech proti Mostu. „Když nedostáváme peníze my, je kravina, aby se dělal venkovní zápas,“ řekl bez obalu autor jednoho letošního gólu. „Muselo to stát hodně peněz.“

V krizi se ukazují charaktery a Funka těší fakt, jak se kabina zachovala. „Stmelilo nás to. Už loni jsme najednou všichni drželi pohromadě a začali jsme hodně vyhrávat,“ připomněl. „Když už jsme se rozhodli zůstat, musíme makat a zvedat to. Do šatny teď už chodíme hlavně kvůli partě, ne kvůli penězům, to je na tom to nejlepší.“

Slovan je momentálně i s okleštěným kádrem v druholigové skupině Západ osmý, tedy na poslední příčce pro play off. Další zápas ho čeká až ve středu v Kralupech, příští sobotu hostí Hronov.