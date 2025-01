Brankář Slovanu o dluzích i majitelích: Minulého jsme chtěli chytit pod krkem

Překvapilo vás, jak špatně skončil klub, který se mihl i v extralize?

Rozhodně. Vždyť je tady ohromná hokejová tradice! Ústí má velký potenciál, jen se to musí dobře uchopit. Má krásnou arénu i zázemí, super fanoušky, stotisícové město. Na každý zápas by měla chodit plná hala, bohužel se to neděje.

Proč je ústecký hokej zakletý?

Vůbec jsem to nezjistil. Netuším. Je spousta velkých firem, které pocházejí z Ústí nebo jejich majitelé jsou Ústečané. Škoda, že hokej nepodporují. Jestli pro ně nejsou atraktivní lidé ve vedení hokeje? Nevím.

Jak sledujete ústecké veletoče ohledně majitelů a peněz?

Zažil jsem tady toho hodně. Pana Agateljana, tam všechno začalo. To byl největší příběh, komedie. Teď to pokračuje. Naše současné vedení, trio, to vzalo s dobrým úmyslem, pak jim nevyšly některé věci a dopadlo to, jak to dopadlo.

Arménský podnikatel Mikael Agateljan byl minulým faktickým majitelem Slovanu. Prý vám sliboval i rolexky, je to pravda?

Z toho by se mohl natočit komediální thriller. Nebo sci-fi. Strašné. Výmysl za výmyslem. Nechodily nám peníze, pan Agateljan se nám snažil namluvit, že už je poslal. Pak tvrdil, že po něm jde kriminálka a zablokovala mu účty na Slovensku i v Česku. Potom, že už peníze poslal, ukazoval nám výpisy z účtu, které nebyly úplně reálné. Ve finále nic nepřišlo. Nakonec říkal, že sponzorem bude Rolex, že dostaneme jejich luxusní hodinky. Fakt vtipné.

Kdy jste ho přečetli?

Pan Agateljan měl spoustu řečí, tiskové konference. Vystupoval sebevědomě, každý tomu chtěl věřit. Ale když dva měsíce nepřišly výplaty a byly slyšet samé lži, už tomu ani nešlo věřit. Ale někdo mu důvěřoval dál, ohledně toho byly neshody v týmu. Když vytáhl, nechci říct falešné, ale nepravdivé výpisy z účtu, bylo to všem asi jasné.

Upřímně, nedošla vám trpělivost a neměli jste chuť chytit ho pod krkem, když se dluhy existenčně vršily?

To jsme měli. Hlavně Tréfa, Kuba Trefný, náš loňský kapitán, udělaný řízek. Už byl hodně naštvaný. Ale pan Agateljan se z toho vymluvil, byl suprový řečník, každého dokázal obalamutit. Vůbec nechápu, co ho pohánělo takhle lhát. Věděl, že nemluví pravdu, ale dokázal přesvědčit každého, že to pravda je. Neskutečné, že se po tom všem nebál a nestyděl se jít před kabinu. Což oceňuji.

Současné vedení je jiné?

Osobně stojím za panem předsedou Vobeckým, zdá se mi jako férový člověk, který nepřišel se špatným úmyslem. Nevyšly různé dotace, sponzoři, ale pořád věřím, že soutěž dohrajeme, splatí všechny závazky a nějak se s tím poperou.

Ohrožují vás a vaše spoluhráče dluhy?

Není to snadné, některým pomáhá rodina, někteří mají úspory. Já před tím nechci utíkat, chci čelit problémům, pomoct Ústí. Ke klubu jsem si vybudoval vztah. Přišla by mi hrozná škoda, kdyby to skončilo v krajské lize. Nebo nedejbože úplně. Uděláme všechno, ať sezonu dohrajeme, a uvidíme, co se bude dít v příští.

Ústecký brankář David Stahl sleduje letící puk.

Chodí hráči do práce?

Někteří celoročně, někteří si teď našli brigády a snaží se s tím vypořádat, někteří studují. Já s kamarádem založil firmu, rozjíždíme byznys, jsem pánem svého času, což je ideální.

Co děláte?

Firmu máme od loňska s hokejistou Martinem Bláhou, který v Ústí skončil hned na začátku. Baví nás truhlařina, vyrábíme stoly s epoxidovou pryskyřicí. Je to novinka v Česku, ojedinělé. Strašně nás to baví, vidíme v tom budoucnost.

Takže jste realista, že už se plně hokejem živit nebudete?

Dostat se do první ligy stabilně je strašně těžké, zvlášť pro gólmana. Každý si tam drží svoje místo, jsou tam kvalitní brankáři. Já jsem šanci taky měl, ta už je pryč. Spíš se orientuji na jinou než hokejovou cestu, která už mě do budoucna nezabezpečí. Mám zadní vrátka.

Přitom jste za Kladno nastoupil do dvou extraligových zápasů.

Po covidu jsem byl ještě rok v Kladně, to jsem právě naskočil do extraligy, zároveň jsem chytal za Řisuty. Pak jsem šel do Ústí, dojíždíme s kluky z Kladna a Prahy. I teď jsem měl nabídky odjinud, ale mám tady spoustu kamarádů, známých. Nechtěl jsem to jen tak opustit. A ve druhé lize nejde úplně o peníze. I když samozřejmě nejsem šťastný, jak to teď výsledkově vypadá, když byla sezona tak krásně rozjetá.

A taky jste přišli o Winter Classic v Povrlech. Jak vás to mrzí?

Já se těšil nejvíc, jak to šlo. Nevím, jak dlouho budu hrát hokej, je to jednou za život, chtěl jsem si to zkusit. Šlo by o obrovský zážitek, který nakonec nedopadl. Měl jsem to hrát i s Kladnem ve Špindlerově Mlýně, několikrát se to zrušilo. Teď i v Ústí. Já myslím, že tyhle katastrofy normálně přitahuju.

Jak dlouho chcete chytat?

Dělám to odmalička, skončit by mi přišla strašná škoda. Podporuje mě táta, celá rodina tím žije, děda, babička, všichni mě sledují. Teď se mi hokej hodně znechutil, řešíme věci, které by hokejisté řešit neměli, politické hry. Ale pořád mám hokej tak rád, že bych chtěl pokračovat.