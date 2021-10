Třebíčský hrdina Kusko: Začátek blbý, pak jsme se každou minutou zlepšovali

„Myslím si, že nakonec jsou z toho dva super body,“ usmívá se po derby spokojený střelec.

Jaký byl zápas v Jihlavě?

Náročný. Nezačali jsme dobře, možná nám chvilku trvalo zvyknout si na tempo, které Jihlava nastavila. Dostali jsme dva blbé góly, ale zaplaťpánbůh jsme to ještě v první třetině stihli srovnat.

Bylo klíčem k úspěchu právě to, že jste vaší zásluhou dvougólovou ztrátu brzy smazali?

Určitě to byl velký faktor. Začátek byl fakt blbý, během deseti minut jsme prohrávali 0:2. Asi jsme tím rychlým tempem byli zaskočení. Ale naše góly nás nakoply. Pak jsme se každou minutou zlepšovali.

Vraťme se ještě k vašemu druhému gólu, který padl v oslabení, po nevídaném odrazu puku od mantinelu před odkrytou jihlavskou branku. Dal jste v životě lehčí gól?

Určitě dal (usmívá se). Sice to byl odraz puku před prázdnou branku, ale na bekhend, navíc puk skákal a motal se. Takže to bylo nepříjemné. Víte, že to musíte trefit.

Zápas jste dokázali ve druhé třetině ovládnout, vypadalo to, že byste si mohli dojít pro všechny tři body. Mrzí vás, že si Jihlava dokázala v závěru jeden ukrást zpátky?

Mrzí. Dvakrát jsme vedli o gól. Bohužel jsme se v závěru nechali vyloučit. Oni to riskli bez gólmana, hráli v šesti proti čtyřem, což se blbě brání. A srovnali. Byla to škoda. Na druhou stranu, po prvních deseti minutách bychom dva body brali všema deseti.

Rozhodnout tak musely až nájezdy. Vy jste proměnil dva.

Už když jsem hrál v Třebíči před třemi roky mi nájezdy docela šly. Takže jsem dostal od trenérů důvěru jet první a proměnil jsem ho. Pak jsem se dostal i na druhý, což se mi stávalo i v minulosti, že jsem v jednom zápase jel nájezd vícekrát. Zaplaťpánbůh, tentokrát to vyšlo.

Je to složitější, jít na gólmana s tím, že musíte volit variantu zakončení dva, nebo i tři.

Já mám u nájezdů naučené zhruba ty dvě, tři varianty zakončení. Samozřejmě, u té třetí už je to náročnější, je to spíš taková psychická válka s gólmanem. Ale mě tyto momenty vyhovují a baví mě.

Žukov je jinak výborný gólman, ale vy jste mu nyní v jednom zápase dal čtyři góly. Takže to vypadá, že recept na něj máte.

On dobrý gólman je, vychytal pár nebezpečných šancí. Nájezdy nejsou úplně hokejová situace a za předchozí odraz ani nemohl. To byla chyba nevím koho, možná rolbařů... (usmívá se) Ale jinak Žukov podal opravdu velmi slušný výkon.

Po osmi kolech máte téměř všechny možné body – až na jeden. To je parádní bilance.

Samozřejmě chcete v hokeji vítězit, vyhrát každý zápas. Ale myslím, že málokdo čekal, že by se povedla taková šňůra. Protože když třeba hrajete zápasy v Šumperku nebo v Benátkách, kam jedete třeba tři hodiny, je to opravdu těžké. Ale zatím jsme to zvládli. A doufám, že to bude pokračovat dál.

Takže další výhra přibude v sobotu, doma se Vsetínem?

Určitě budeme chtít vyhrát za tři body. Natáhnout úspěšnou šňůru a dělat si před ostatními týmy náskok. Čím dříve si body naženeme, tím lépe pro nás.