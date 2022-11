Byl to pěkný večer, usmíval se třebíčský Hunkes po vítězství v Šumperku

„Byl to moc pěkný večer,“ usmíval se po vítězství 2:0 třebíčský obránce Jiří Hunkes.

Tentokrát museli být spokojení i trenéři, nebo vám přece jen něco vyčetli?

Ne, myslím, že jsme byli opravdu všichni spokojení, včetně trenérů. Právě proto, že venku nám to zatím letos moc nejde.

Konkrétně vy jste vstřelil svůj první gól v sezoně, který byl navíc vítězný. A u druhé branky Miroslava Holce jste asistoval. Jak drahé to budete mít?

Pokud se nepletu, tak do klubové kasy se platí něco jen při úplně prvním gólu v třebíčském dresu. A to už jsem absolvoval loni, takže tentokrát mě to snad nic stát nebude.

1 gól má zatím v letošní sezoně na kontě třebíčský bek Jiří Hunkes. Připsal si ho v Šumperku a byla to vítězná trefa.

Nikdy nevíte, pokladník si přečte rozhovor a nějaký speciální bonus pro vás vymyslí...

To snad ne. A pokud ano, budu se hádat. (směje se)

Já se lekla, že byste potom onu sumu vyžadoval po mně. Každopádně váš první gól byl spíš náhodný, nebo promyšlená akce?

Především to na začátku moc dobře sehráli kluci. Já lehce podporoval útok, dostal jsem nahrávku, udělal jsem takovou myšku a vystřelil. Takže zas tak náhodné to nebylo, naopak bych řekl, že šlo o celkem slušnou hokejovou akci.

Odměnou vám budiž pohled na prvoligovou tabulku. Být na druhém místě je určitě příjemná záležitost, souhlasíte?

Samozřejmě, určitě příjemnější než se hledat někde dole. Na druhou stranu je ale letos soutěž strašně vyrovnaná, takže přehnaný důvod ke spokojenosti mít zatím rozhodně nemůžeme.

Možná kdybyste dál pokračovali ve vylepšování venkovní bilance, mohla by být situace zase o něco příjemnější. Čím to, že vám role hostů letos nesvědčí?

Kdybychom to věděli, hned uděláme změnu. Nevím, ale co si tak vybavuju, většinou se nám nedařily začátky zápasů. Pak je vždycky složité dohánět ztrátu.

V sobotu vás doma čeká souboj s pardubickým B týmem. Jaký je to soupeř?

Zase těžký, ale hrajeme doma a budeme chtít před pauzou vyhrát.