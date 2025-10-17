Vedl akademii Sparty, teď benjamínek Slavíček přebírá partnerské Litoměřice

Petr Bílek
  16:16
Trenérská škatulata se mezi Spartou a Litoměřicemi, partnerskými hokejovými kluby, hýbají dál. Po odchodu Jaroslava Nedvěda do Prahy se opačným směrem pod Radobýl přesouvá Tobiáš Slavíček. Na střídačce prvoligového týmu vytvoří dosavadní hlavní kouč sparťanské akademie rovnocennou trenérskou dvojici s Danielem Tvrzníkem, jenž byl až dosud v Litoměřicích asistentem.

Tobiáš Slavíček, nový trenér hokejových Litoměřic v první lize. | foto: HC Stadion Litoměřice

„Do Litoměřic se těším. Kabina na mě působí skvěle, z minulosti znám spoustu kluků, kteří prošli sparťanskou mládeží,“ uvedl na klubovém webu Slavíček, který bude debutovat v sobotním domácím zápase se Zlínem. „S Danem Tvrzníkem se rovněž známe delší dobu a věřím, že spolu dokážeme úspěšně pokračovat ve výborně rozjeté sezoně.“

Slavíčkovi je teprve 31 let, ale na střídačce už toho prožil hodně. Trenérsky zaštiťoval celou sparťanskou akademii, působil u sparťanské juniorky, byl asistentem trenéra u reprezentace U19, vedl devítku Sparty.

Po odchodu Nedvěda hledají Litoměřice trenéra. Opět ve spolupráci se Spartou

„Z mého pohledu to je mladý a progresivní trenér, jehož spolupráce s Danem Tvrzníkem bude pro tým prospěšná. Má moderní pohled na hru, vyznává stejnou filozofii ohledně stylu hry a má dlouholeté zkušenosti s prací s mladými hráči,“ objasnil předseda klubu Jan Fišera angažování trenérského benjamínka. „Na svůj relativně nízký věk má za sebou spoustu zkušeností, kterými nám pomůže ve zbytku sezony.“

Tobiáš Slavíček, nový trenér hokejových Litoměřic, s ním jeho kolega Daniel Tvrzník (vpravo).

Už dříve litoměřický šéf Fišera ubezpečil, že nový kouč bude splňovat představy o atraktivním hokeji: „Musíme mít trenéry, kteří chtějí hrát aktivní hokej, útočný, věnovat se vývoji mladých hráčů, mít k nim vztah. Nechceme nikoho, kdo sází na defenzivní styl.“

Sparta si z Litoměřic stáhla hlavního trenéra Jaroslava Nedvěda spolu s Patrikem Martincem, který vykonával funkci sportovního skauta. Na lavičce extraligového týmu nahradili spolu s Valdemarem Jirušem odvolaný štáb pod taktovkou Pavla Grosse.

Vedl akademii Sparty, teď benjamínek Slavíček přebírá partnerské Litoměřice

