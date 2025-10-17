„Do Litoměřic se těším. Kabina na mě působí skvěle, z minulosti znám spoustu kluků, kteří prošli sparťanskou mládeží,“ uvedl na klubovém webu Slavíček, který bude debutovat v sobotním domácím zápase se Zlínem. „S Danem Tvrzníkem se rovněž známe delší dobu a věřím, že spolu dokážeme úspěšně pokračovat ve výborně rozjeté sezoně.“
Slavíčkovi je teprve 31 let, ale na střídačce už toho prožil hodně. Trenérsky zaštiťoval celou sparťanskou akademii, působil u sparťanské juniorky, byl asistentem trenéra u reprezentace U19, vedl devítku Sparty.
Po odchodu Nedvěda hledají Litoměřice trenéra. Opět ve spolupráci se Spartou
„Z mého pohledu to je mladý a progresivní trenér, jehož spolupráce s Danem Tvrzníkem bude pro tým prospěšná. Má moderní pohled na hru, vyznává stejnou filozofii ohledně stylu hry a má dlouholeté zkušenosti s prací s mladými hráči,“ objasnil předseda klubu Jan Fišera angažování trenérského benjamínka. „Na svůj relativně nízký věk má za sebou spoustu zkušeností, kterými nám pomůže ve zbytku sezony.“
Už dříve litoměřický šéf Fišera ubezpečil, že nový kouč bude splňovat představy o atraktivním hokeji: „Musíme mít trenéry, kteří chtějí hrát aktivní hokej, útočný, věnovat se vývoji mladých hráčů, mít k nim vztah. Nechceme nikoho, kdo sází na defenzivní styl.“
Sparta si z Litoměřic stáhla hlavního trenéra Jaroslava Nedvěda spolu s Patrikem Martincem, který vykonával funkci sportovního skauta. Na lavičce extraligového týmu nahradili spolu s Valdemarem Jirušem odvolaný štáb pod taktovkou Pavla Grosse.