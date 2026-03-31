Litoměřický železný muž Suhrada: Baráž? Pro prvoligistu těžká

„Já si to tady užil, šel jsem si sem vyčistit hlavu a změnit prostředí. Cítil jsem se tu dobře, a jak jsem hrál, ať zhodnotí ostatní,“ nechtěl se chválit čtyřiadvacetiletý bek.
Klubový šéf Jan Fišera to udělal za něj. „Jirka zažíval průlomový ročník. Jeho herní vytížení i předváděná hra patří k tomu nejlepšímu, co u nás můžeme vidět. Byl to pro nás jeden z klíčových podpisů a jsme opravdu nadšení, že se to povedlo,“ cení si Fišera, že stěžejní bek zůstává.
|
V základní části odehrál všech 52 zápasů, posbíral 8 gólů a 15 asistencí. V play off přidal dalších deset utkání a čtyři gólové nahrávky. S jednadvaceti minutami strávenými na ledě byl nejvytěžovanějším hráčem Stadionu. „Líbí se mi tady. Doufám, že příští rok bude minimálně tak úspěšný jako letos,“ přál si Suhrada.
Laťka je vysoko, Litoměřice se potřetí za sebou probily až do semifinále první ligy. V něm nestačily na favorita Jihlavu, sérii ztratily 2:4 na zápasy.
„Nemáme se za co stydět, na všechny kluky jsem pyšný. Chybělo nám hodně hráčů, ale poprali jsme se s tím dobře. Nikdo nám nevěřil už ve čtvrtfinále se Vsetínem, vyrovnanou partii jsme hráli i s Jihlavou. Jen v těch detailech, co patří k play off, byla nakonec lepší,“ uznal bývalý mládežnický reprezentant. Postup mezi nejlepší čtyřku bere jako úspěch. „Teď nás to mrzí, ale odcházíme se vztyčenou hlavou. Jsem pyšný na celý tým.“
|
Litoměřice ustály ztrátu klíčových opor v play off i zásah do trenérského štábu během sezony. Když si Jaroslava Nedvěda stáhla partnerská Sparta, na střídačku naskočil jednatřicetiletý zelenáč Tobiáš Slavíček.
„Se zkušeným Danem Tvrzníkem se dobře doplňovali. Pro Tobíka to byla první sezona mezi chlapy, myslím, že se naučil něco i od nás. A my zase od něj,“ chválil urostlý obránce nejmladšího hlavního kouče v českých profesionálních soutěžích.
Teď bude sledovat, jak dopadne finále první ligy mezi Jihlavou a jeho bývalým týmem Zlínem. A pak, zda jeho vítěz konečně uspěje v baráži s extraligistou, který dlouho odpočíval. „Já to jednou hrál a bylo to strašně těžké. Rozdají si to s Litvínovem a uvidíme, jak to dopadne. Třeba se to zrovna letos vítězi první ligy podaří.“