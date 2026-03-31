Litoměřický železný muž Suhrada: Baráž? Pro prvoligistu těžká

Ondřej Bičiště
  15:09
Nejproduktivnější obránce a také nejvytěžovanější, železný muž hokejových Litoměřic. Jiří Suhrada, loňská posila ze Zlína, nechyběl ani v jednom ze 62 zápasů a posbíral 27 bodů, není divu, že si ho prvoligový Stadion pojistil i pro příští sezonu.
Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play off Maxa ligy, 3. zápas. Akce před brankou Litoměřic, kterou stráží Martin Michajlov. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Já si to tady užil, šel jsem si sem vyčistit hlavu a změnit prostředí. Cítil jsem se tu dobře, a jak jsem hrál, ať zhodnotí ostatní,“ nechtěl se chválit čtyřiadvacetiletý bek.

Klubový šéf Jan Fišera to udělal za něj. „Jirka zažíval průlomový ročník. Jeho herní vytížení i předváděná hra patří k tomu nejlepšímu, co u nás můžeme vidět. Byl to pro nás jeden z klíčových podpisů a jsme opravdu nadšení, že se to povedlo,“ cení si Fišera, že stěžejní bek zůstává.

Litoměřice: z Průvan Arény k výšinám. Trenéra určí Sparta, Klepiš nezůstane

V základní části odehrál všech 52 zápasů, posbíral 8 gólů a 15 asistencí. V play off přidal dalších deset utkání a čtyři gólové nahrávky. S jednadvaceti minutami strávenými na ledě byl nejvytěžovanějším hráčem Stadionu. „Líbí se mi tady. Doufám, že příští rok bude minimálně tak úspěšný jako letos,“ přál si Suhrada.

Laťka je vysoko, Litoměřice se potřetí za sebou probily až do semifinále první ligy. V něm nestačily na favorita Jihlavu, sérii ztratily 2:4 na zápasy.

„Nemáme se za co stydět, na všechny kluky jsem pyšný. Chybělo nám hodně hráčů, ale poprali jsme se s tím dobře. Nikdo nám nevěřil už ve čtvrtfinále se Vsetínem, vyrovnanou partii jsme hráli i s Jihlavou. Jen v těch detailech, co patří k play off, byla nakonec lepší,“ uznal bývalý mládežnický reprezentant. Postup mezi nejlepší čtyřku bere jako úspěch. „Teď nás to mrzí, ale odcházíme se vztyčenou hlavou. Jsem pyšný na celý tým.“

Ujčík po postupu: Čachotského řezali do zad, za hranou! Litoměřice nařčení odmítly

Litoměřice ustály ztrátu klíčových opor v play off i zásah do trenérského štábu během sezony. Když si Jaroslava Nedvěda stáhla partnerská Sparta, na střídačku naskočil jednatřicetiletý zelenáč Tobiáš Slavíček.

„Se zkušeným Danem Tvrzníkem se dobře doplňovali. Pro Tobíka to byla první sezona mezi chlapy, myslím, že se naučil něco i od nás. A my zase od něj,“ chválil urostlý obránce nejmladšího hlavního kouče v českých profesionálních soutěžích.

Teď bude sledovat, jak dopadne finále první ligy mezi Jihlavou a jeho bývalým týmem Zlínem. A pak, zda jeho vítěz konečně uspěje v baráži s extraligistou, který dlouho odpočíval. „Já to jednou hrál a bylo to strašně těžké. Rozdají si to s Litvínovem a uvidíme, jak to dopadne. Třeba se to zrovna letos vítězi první ligy podaří.“

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá pět týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále se...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

POHLED: Pokuty za názor. Jandač extraligu nepoškodil, nezakazujme hodnotit sudí

Plzeňský trenér Josef Jandač během utkání se Spartou.

To pravidlo má chránit pověst hokejové extraligy. Aby ji trenéři svými výroky nepoškozovali a aby v žádném případě nevytvářeli tlak vůči rozhodčím. Nijak. Slovně ani náznaky či gesty nesmějí sudí...

31. března 2026

Jeřábek po vyřazení: Je to na prd. Trestat by se mělo po jednoznačných faulech

Plzeňský kapitán Jakub Jeřábek po prohře se Spartou v sedmém čtvrtfinále.

Sezona končí. Po závěrečné siréně zaplavilo v pondělí večer plzeňskou Logspeed Arenu velké zklamání. Škoda nevyužila proti Spartě vedení v sérii 3:1 na zápasy a ani na třetí pokus v sedmém duelu...

31. března 2026  12:09

Musím se postavit vlastním chybám. Gudas čelil pomstě Toronta, v bitce se jen bránil

Radko Gudas z Anaheimu se bije s Maxem Domim z Toronta.

Od poloviny března se v NHL tento duel vyhlížel. Čekalo se, co přijde. A už po třech sekundách bylo jasno. Radko Gudas shodil rukavice v zápase mezi hokejisty Anaheimu a Toronta (4:5P), od Maxe...

31. března 2026  10:52

Nečas podpořil kanonádu třemi body, Gudas v odvetě shodil rukavice

Martin Nečas slaví se spoluhráči branku.

Vedoucí tým hokejové NHL Colorado v pondělí deklasovalo 9:2 Calgary i díky třem bodům (1+2) českého útočníka Martina Nečase. U výhry Vegas 4:2 nad Vancouverem brali shodně bod za asistenci Tomáš...

31. března 2026  7:08,  aktualizováno  8:21

Jedna černá série skončila. Sparta se v sedmém duelu dočkala, Jandač dál trpí

Potyčka plzeňského Adama Kubíka a Aarona Irvinga před sparťanskou bránou Josefa...

Skončila první třetina a plzeňský útočník Jan Schleiss skočil po sparťanském kapitánovi Filipu Chlapíkovi. Chytil ho za hlavu, sejmul mu helmu a jasně vzkázal: U našeho brankáře nebudeš blízko ani...

31. března 2026  8:18

Reprezentace? Není co řešit, reagoval Jandač. Pokračování v Plzni ale nepotvrdil

Plzeňský kouč Josef Jandač při sedmém čtvrtfinálovém utkání se Spartou.

Zase nedokázal prolomit prokletí sedmého zápasu, popáté v kariéře jej prohrál. Cítil zklamání, zároveň se trenér plzeňských hokejistů Josef Jandač po porážce 0:1 a čtvrtfinálovém vyřazení se Spartou...

31. března 2026  6:16

Faul, co rozhodl. Byl jednoznačný? namítl Jeřábek. I Chlapík řekl: Nechával bych to

Jakub Kovář se jede připojit ke sparťanským oslavám po postupu do semifinále...

V podstatě se dá říct, že faul plzeňského útočníka Jana Schleisse, který po zapískání sundal Filipu Chlapíkovi helmu z hlavy a poslal Plzeň do tří, rozhodl o pondělním postupu Sparty do semifinále...

30. března 2026  21:56

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

30. března 2026  17:15,  aktualizováno  20:08

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá pět týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále se...

30. března 2026  20:05

Sparta vyzve Pardubice, hraje se o výhodu. Jak můžou vypadat semifinálové dvojice?

Zápas Sparty a Pardubic provázely konflikty a potyčky.

Tři účastníci jsou už jistí. O poslední místo v semifinále play off hokejové extraligy bojují ještě Liberec s Karlovými Vary, vítěz promluví o výhodě domácího prostředí. Jaké jsou varianty? Kdo na...

30. března 2026  19:58

Kapitán Zubrů zůstává. Dostal jsem i jinou nabídku, ale nebylo co řešit, říká Krisl

Přerovský kapitán Jiří Krisl se raduje z gólu proti Zlínu.

Poté, co přerovští Zubři odvrátili možný sestup z Maxa ligy i zánik z finančních důvodů, začínají oznamovat také první změny na soupisce a prodlužování smluv. Nejnovější zpráva je pro tým velmi...

30. března 2026  17:39

Dostal trest za doping, ale vrátil se na led. Chalupa získal odklad, řízení s ním běží dál

Hokejový útočník Matěj Chalupa v dresu prvoligového Kolína ještě v únoru 2025,...

Loni v dubnu vyšel Matěji Chalupovi pozitivní test na doping. Sám tehdy mluvil o šoku, jedna profesionální hokejová kariéra se zasekla. Až do uplynulého týdne, kdy se sedmadvacetiletý útočník vrátil...

30. března 2026  16:51

