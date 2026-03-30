Litoměřice: z Průvan Arény k výšinám. Trenéra určí Sparta, Klepiš nezůstane

Už letos k tomu v sezoně došlo. Sparta si z farmy vytáhla Jaroslava Nedvěda, když odvolala Pavla Grosse. Opačně vyslala Tobiáše Slavíčka. Spekuluje se, že by Spartu mohl převzít Patrik Augusta, otevřelo by to šanci na Nedvědův návrat?
„Sparta má nyní svých starostí dost,“ zmínil Fišera její extraligové čtvrtfinále, „takže tam teď nikdo neřeší, kdo bude trénovat Litoměřice. To je tak 390. věc na jejich seznamu,“ řekl s nadsázkou.
Na jaře 2024 dotáhl kališníky do semifinále tandem Přerost – Ptáček, loni duo Nedvěd – Tvrzník, letos dvojka Tvrzník – Slavíček.
„Máme indicie, jak by to trenérsky mohlo vypadat, ale dokud to není na papíře, nemůžu nic říkat. Určuje si to Sparta,“ prohlásil o klubu, jehož logo mají Litoměřice i na dresu. Spolupráce je prospěšná. „Nemám náznaky, že by neměla pokračovat. Můj pohled je, že čím víc se bude dařit Spartě, tím bude spolupráce zajímavější pro obě strany.“
Do Litoměřic proudí talenty, klub z Prahy si naopak letos kromě trenéra vytáhl třeba i hvězdy zpod Radobýlu Filipa Kuťáka a Jakuba Klepiše na play off, v sezoně také mazáka Jana Eberleho. Budou pokračovat v trikotu s kalichem na hrudi? „Nemyslím si, že Kuba Klepiš by zůstával. Co se týče Eberleho a Kuťáka, to se řeší.“
Hokejové Litoměřice prožívají nejúspěšnější éru ve své historii, nepočítáme-li armádního předchůdce v rámci Československa.
„Před 16 lety jsem tady nastupoval, neměli jsme A-mužstvo a byla tu Průvan Aréna,“ připomněl jeden z litoměřických trenérů Daniel Tvrzník odkrytý stadion. „A teď máme tři roky po sobě semifinále před plnou halou. V roce 2010 jsme postoupili do první ligy a co zažíváme, to je neuvěřitelné. Průměr návštěvnosti se pohybuje pořád kolem tisícovky, což je na tak malé město skvělé. Jak nás lidi podporují, i když se daří nedaří, je naprosto neskutečné. Zaslouží dík, jsou sedmým hráčem na hřišti. Fanouškům musím zatleskat.“
Podobně to cítí Fišera. „Končíme potřetí za sebou v semifinále doma, tohle bylo asi nejtěžší a jsem nejvíc hrdý. Vždyť o kolik hráčů jsme přišli i kvůli zraněním. Bylo to o obrovské vůli, o tom má hokej být,“ těšilo prvního muže klubu navzdory vyřazení od Jihlavy 2:4 na zápasy.
Finále Litoměřicím uniká, ale... „Máme další zkušenost, další mladí se zapojili. Pro ně jsou to zážitky na celý život a budou z toho v kariéře čerpat. A finále? Co není, může být za rok.“
Smutní z vyřazení, ale hrdí na to, co dokázali. Se skromným rozpočtem a týmem junáků se hokejové Litoměřice znovu probily až do prvoligového semifinále, mezi nejlepší čtyři týmy prošly potřetí v řadě. „Neskutečné! Musíme si toho strašně vážit, protože tohle se nemusí opakovat každý rok. Je vidět, že asi něco děláme dobře,“ byl pyšný kouč Stadionu Daniel Tvrzník. Litoměřicím skončila sezona po sobotní porážce s Jihlavou 2:5, sérii ztratily 2:4 na zápasy.
Litoměřice se potřetí v řadě dostaly mezi nejlepší prvoligovou čtyřku, jak vám to zní?
Během play off se vám rozpadl tým, přesto jste uspěli.
Takže spokojenost?
Vycítili mladí hráči, že mají šanci se ukázat?
A jak jste se sladili s vaším novým trenérským parťákem, mladým Tobiášem Slavíčkem?
Jihlavský kouč Viktor Ujčík si stěžoval, že jste šli po jejich kapitánovi Tomáši Čachotském, který měl zdravotní trable ve čtvrtém zápase a ze série odstoupil.