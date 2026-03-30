Litoměřice: z Průvan Arény k výšinám. Trenéra určí Sparta, Klepiš nezůstane

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
  9:17
Třikrát v řadě v semifinále, tři zápisy do historie, tři různé trenérské dvojice. Která bude další? Vládce střídačky v prvoligových hokejových Litoměřicích vybírá partnerská Sparta, pod niž kališníci spadají. „Chce mít tady hlavního kouče, aby byl v rezervě, kdyby se něco dělo u nich,“ osvětlil litoměřický předseda Jan Fišera po vyřazení z play off od Jihlavy.
Litoměřice, 23.3. 2026, Litoměřice - Jihlava, 4. zápas semifinále play off první hokejové ligy. Fanoušci Litoměřic. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Už letos k tomu v sezoně došlo. Sparta si z farmy vytáhla Jaroslava Nedvěda, když odvolala Pavla Grosse. Opačně vyslala Tobiáše Slavíčka. Spekuluje se, že by Spartu mohl převzít Patrik Augusta, otevřelo by to šanci na Nedvědův návrat?

„Sparta má nyní svých starostí dost,“ zmínil Fišera její extraligové čtvrtfinále, „takže tam teď nikdo neřeší, kdo bude trénovat Litoměřice. To je tak 390. věc na jejich seznamu,“ řekl s nadsázkou.

Na jaře 2024 dotáhl kališníky do semifinále tandem Přerost – Ptáček, loni duo Nedvěd – Tvrzník, letos dvojka Tvrzník – Slavíček.

„Máme indicie, jak by to trenérsky mohlo vypadat, ale dokud to není na papíře, nemůžu nic říkat. Určuje si to Sparta,“ prohlásil o klubu, jehož logo mají Litoměřice i na dresu. Spolupráce je prospěšná. „Nemám náznaky, že by neměla pokračovat. Můj pohled je, že čím víc se bude dařit Spartě, tím bude spolupráce zajímavější pro obě strany.“

Do Litoměřic proudí talenty, klub z Prahy si naopak letos kromě trenéra vytáhl třeba i hvězdy zpod Radobýlu Filipa Kuťáka a Jakuba Klepiše na play off, v sezoně také mazáka Jana Eberleho. Budou pokračovat v trikotu s kalichem na hrudi? „Nemyslím si, že Kuba Klepiš by zůstával. Co se týče Eberleho a Kuťáka, to se řeší.“

Hokejové Litoměřice prožívají nejúspěšnější éru ve své historii, nepočítáme-li armádního předchůdce v rámci Československa.

Hokejisté Litoměřic se radují z gólu v semifinále proti Jihlavě.

„Před 16 lety jsem tady nastupoval, neměli jsme A-mužstvo a byla tu Průvan Aréna,“ připomněl jeden z litoměřických trenérů Daniel Tvrzník odkrytý stadion. „A teď máme tři roky po sobě semifinále před plnou halou. V roce 2010 jsme postoupili do první ligy a co zažíváme, to je neuvěřitelné. Průměr návštěvnosti se pohybuje pořád kolem tisícovky, což je na tak malé město skvělé. Jak nás lidi podporují, i když se daří nedaří, je naprosto neskutečné. Zaslouží dík, jsou sedmým hráčem na hřišti. Fanouškům musím zatleskat.“

Podobně to cítí Fišera. „Končíme potřetí za sebou v semifinále doma, tohle bylo asi nejtěžší a jsem nejvíc hrdý. Vždyť o kolik hráčů jsme přišli i kvůli zraněním. Bylo to o obrovské vůli, o tom má hokej být,“ těšilo prvního muže klubu navzdory vyřazení od Jihlavy 2:4 na zápasy.

Finále Litoměřicím uniká, ale... „Máme další zkušenost, další mladí se zapojili. Pro ně jsou to zážitky na celý život a budou z toho v kariéře čerpat. A finále? Co není, může být za rok.“

Smutní z vyřazení, ale hrdí na to, co dokázali. Se skromným rozpočtem a týmem junáků se hokejové Litoměřice znovu probily až do prvoligového semifinále, mezi nejlepší čtyři týmy prošly potřetí v řadě. „Neskutečné! Musíme si toho strašně vážit, protože tohle se nemusí opakovat každý rok. Je vidět, že asi něco děláme dobře,“ byl pyšný kouč Stadionu Daniel Tvrzník. Litoměřicím skončila sezona po sobotní porážce s Jihlavou 2:5, sérii ztratily 2:4 na zápasy.

Litoměřice se potřetí v řadě dostaly mezi nejlepší prvoligovou čtyřku, jak vám to zní?
Obzvlášť letos si účasti v semifinále opravdu vážíme, do play off jsme šli jako velcí outsideři. A odvedli jsme skvělou práci, od brankáře až po třináctého útočníka. Je to zásluha všech lidí okolo hokeje tady. Počínaje Honzou Fišerou a Mírou Kejmarem, kteří to řídí shora. Měli jsme skvělý realizační tým, fyzioterapeuta, kondičáka, trenéra gólmanů. Tohle všechno přispělo k tomu skvělému výsledku.

Během play off se vám rozpadl tým, přesto jste uspěli.
Jsem na kluky pyšný, celé play off pracovali naprosto skvěle. Ty naše ztráty byly brutální. Klepiš a Kuťák před play off šli do Sparty, v průběhu vypadli Costa, Ton, Hujer... To jsou dvě elitní lajny. Ale kluci, co tady zbyli, to neskutečně odmakali. Strašně bych jim za to chtěl poděkovat.

Litoměřický kapitán Ondřej Smetana a trenér Daniel Tvrzník se obracejí na sudího.

Takže spokojenost?
Sezonu nemůžeme hodnit jinak než úspěšně. Páté místo po základní části, semknuté čtvrtfinále se Vsetínem, skvělá semifinálová série s Jihlavou. Máme s velkým odstupem nejmladší tým celé ligy, přesto jsme se třikrát po sobě dostali mezi nejlepší čtyřku. Toho si musíme vážit, možná se to nebude dlouho opakovat.

Vycítili mladí hráči, že mají šanci se ukázat?
Hlavně ukázali obrovský charakter, pracovali. Jasně, v posledním zápase byla vidět zkušenost Jihlavy, naše chyby byly hloupé, zbytečné, naivní. Ale věkový průměr našeho týmu byl 22 let. Nechci říkat, že ti kluci mají na chyby právo, ale zkušenosti, co nabrali teď za dvě série play off, jsou pro ně k nezaplacení. Třeba Filipu Novákovi bylo nedávno teprve osmnáct, hrál poprvé seniorské play off, možná loni nehrál ani juniorské. Ale nechci říkat jména, všichni byli skvělí. To mě strašně nabilo do další práce.

A jak jste se sladili s vaším novým trenérským parťákem, mladým Tobiášem Slavíčkem?
Skvěle. Doufám, že to tak cítí i on. Doplňovali jsme se, on nabral zkušenosti, mě to znovu nakoplo z nějakých stereotypů. Když jsme se neshodli, tak jsme dali argumenty na stůl a vždy jsme to nakonec vyřešili. I když jsme měli v sezoně výkyvy, pořád jsme věřili, že jsme na dobré cestě. A to se potvrdilo.

Jihlavský kouč Viktor Ujčík si stěžoval, že jste šli po jejich kapitánovi Tomáši Čachotském, který měl zdravotní trable ve čtvrtém zápase a ze série odstoupil.
Myslím, že série proběhla naprosto férově. Nebyly tam žádné nesmyslné zákroky. Obě mužstva chtěla hrát hokej. Byly tam nějaké emoce. Že bychom chtěli zrovna Čagyho nějakým způsobem zranit, to ne. Samozřejmě, že jsme chtěli na něj hrát důrazně, na celou první lajnu, Cachnína s Kuldou a Čachotským, chtěli jsme na ně hrát ty naše věže Plos, Hujer, Pospíšil, o Hujera jsme bohužel přišli, takže se to úplně nepovedlo. Tohle se nám vyplatilo už se Vsetínem, kdy jsme tyhle kluky hráli taky na jeho první lajnu a oni ji úplně vymazali. Podobně jsme to chtěli hrát teď, ale v žádném případě s tím, že chceme někoho zranit.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá šest týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

Skvělý Zacha režíroval obrat Bostonu, Dobeš byl první hvězdou zápasu

Hokejisté Bostonu křepčí po brance Viktora Arvidssona. Vlevo je David Pastrňák.

Hokejisté Bostonu v NHL díky skvěle hrajícímu Pavlu Zachovi (2+1) dokázali ve třetí třetině smazat třígólovou ztrátu na ledě Columbusu a nakonec dokonali vítězný obrat v samostatných nájezdech....

30. března 2026  7:08,  aktualizováno  8:21

Hertla a spol. povede ve Vegas trenér Tortorella, Cassidy byl odvolán

Kouč Philadelphie John Tortorella gestikuluje směrem k rozhodčímu.

Tomáš Hertl a jeho parťáci z Vegas Golden Knights dostali nového trenéra. Povede je John Tortorella, který nahradil odvolaného Bruce Cassidyho. Klub hokejové NHL to oznámil na svém webu.

29. března 2026  23:38

Návrat jako hrom. Beránek zmrazil Liberec dvěma góly: Sedmý zápas? Jedeme bojovat

Karlovarský Ondřej Beránek slaví trefu proti Liberci.

Tři zápasy ve čtvrtfinále chyběl a jeho tým ve všech případech padl. V důležitém šestém utkání proti Liberci se karlovarský hokejista Ondřej Beránek vrátil ve velkém stylu. Dvěma góly a jednou...

29. března 2026  21:15

Tardif předá hokejovou federaci IIHF, na prezidenta už znovu kandidovat nebude

Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif odpovídá na otázky novinářů.

Luc Tardif se po pěti letech ve funkci prezidenta mezinárodní hokejové federace IIHF nebude ucházet o znovuzvolení. Francouzský funkcionář to oznámil v den svých 73. narozenin na webu IIHF. Jeho...

29. března 2026  18:48

Karlovy Vary - Liberec 4:0. Rozhodne až sedmý zápas, zářil navrátilec Beránek

Hráči Karlových Varů slaví gól v šestém čtvrtfinále proti Liberci.

Hokejisté Liberce na ledě Karlových Varů nevyužili mečbol ve čtvrtfinálové sérii. Západočeši totiž triumfovali jednoznačně 4:0, když se dvakrát trefil navrátilec do sestavy Ondřej Beránek a gólman...

29. března 2026  18:47

Nepiplat jen pro NHL. Chceme v mladých rozvíjet radost z hokeje, říká Schwarz

Brankář Marek Schwarz v dresu Znojma

Horácká aréna v Jihlavě hostila hokejový kemp zaměřený na brankářské naděje kategorie U15. Pod dohledem zkušených trenérů, mezi nimiž nechyběl ani bývalý reprezentant a gólman se zkušenostmi z NHL...

29. března 2026  16:23

Jágr: Konec kariéry? Oficiální to není. Už mi ale nedává smysl hokeji tolik obětovat

Jaromír Jágr při rozbruslení předzápasem s Vítkovicemi.

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr v rozhovoru pro web zámořské NHL uvedl, že kariéru ještě oficiálně neuzavřel. Připustil však, že mu nedává smysl trávit tolik času přípravou na zápas, aby pak...

29. března 2026  14:32

Výzva pro Spartu i boj o domácí půdu. Jak můžou vypadat semifinálové dvojice?

Zápas Sparty a Pardubic provázely konflikty a potyčky.

Dva účastníci jsou už jistí. O zbylá dvě místa v semifinále play off hokejové extraligy bojují ještě čtyři týmy, které výrazně promluví do složení dvojic. Jaké jsou varianty? Kdo na koho může v...

29. března 2026  11:26

Zacha s Pastrňákem dotáhli Boston k výhře, Klapka se v NHL trefil i popral

Útočník Bostonu David Pastrňák se připravuje na vhazování během zápasu proti...

Útočník Pavel Zacha dvěma góly přispěl k výhře Bostonu 6:3 nad Minnesotou a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. David Pastrňák dvakrát asistoval a s 92 body vládne Čechům v hokejové NHL. Střelecky se...

29. března 2026  7:36,  aktualizováno  11:04

Ujčík po postupu: Čachotského řezali do zad, za hranou! Litoměřice nařčení odmítly

Litoměřice, 28.3. 2026, Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, 6. semifinále play...

Šli po našem kapitánovi, nařkl jihlavský trenér Viktor Ujčík hokejové Litoměřice po postupu do finále první ligy. Odstoupení veterána Tomáše Čachotského během čtvrtého utkání semifinále play off...

29. března 2026  9:22

Střílíme se do nohy, štve Jandače. Jeho bek ale jistě ohlásil: Třetí mečbol bude vítězný!

Kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač v emocích gestikuluje na střídačce.

Od čtvrtka je na nich znát, pod jakou tíhou se ocitli. Výkony plzeňských hokejistů se v průběhu čtvrtfinálové série proti Spartě překotně mění. V prvním zápase ještě zaplatili za vstup do play off po...

29. března 2026  6:05

