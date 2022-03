Před pěti lety hrozil Sokolovu krach. Teď bojuje o extraligu

„Soupeře si nevybíráme, soustředíme se na naši hru,“ přiznal asistent trenéra Vojtěch Šik. „Soupeře si vybírat nebudeme, je to jedno, můžeme udělat kohokoliv,“ připojil mladý brankář Oldřich Cichoň.

Přitom přesně před pěti lety Baník sestoupil do krajského přeboru a klubu hrozil zánik. Nyní se v Sokolově hraje semifinále druhé nejvyšší soutěže.

„Za tu dobu se zde udělal obrovský kus práce. Každý si toho váží, pracuje, a proto jsme tam, kde jsme,“ míní třiatřicetiletý útočník Tomáš Rohan, který do Sokolova poprvé nakoukl před čtrnácti lety a s různými přestávkami tam je dosud. „Vysněného soupeře nemám, každý bude těžký, ale dobré by bylo, kdyby to bylo trochu blíž, třeba Slavia. Budeme předvádět stejnou hru jako předtím, odbojujeme to a chceme postoupit do finále,“ dodal Tomáš Rohan.

Celá série byla velmi vyrovnaná, v základní části se soupeři potkali třikrát a pokaždé Baník prohrál o gól. Po dvou zápasech na Vysočině byl stav 1:1. „Jsme velmi rádi, že jsme celou sérii zvládli,“ přiznal asistent trenéra Vojtěch Šik. „Věděli jsme, že série bude velmi vyrovnaná, že proti nám stojí velmi dobrý tým, organizovaný. Připravili jsme se na ně, chtěli postoupit, jít zápas od zápasu a to se povedlo. Jediné klopýtnutí jsme měli ve druhém zápase, ale doma jsme věřili, že jak atmosféra, tak náš výkon budou gradovat.“

V prvním domácím zápase po bezbrankové úvodní třetině skóroval jako první v čase 22.25 třebíčský Střondala, který využil přesilovou hru. V jednatřicáté minutě zvýšil Šťovíček a s Baníkem to nevypadalo dobře. Ale hned za pětadvacet sekund se za Sokolov prosadil Tomáš Vracovský a šest sekund před druhou přestávkou smazal ztrátu Ondřej Jurčík. Osm minut před koncem otočil stav Vojtěch Tomi, ale v čase 54.07 vynutil prodloužení Bittner. V 72. minutě rozjásal domácí stadion Stanislav Vrhel.

Po druhém inkasovaném gólu nahradil Berana v sokolovské brance Oldřich Cichoň. Do série tak vstoupil až ve třetím utkání a čtvrté odchytal celé. „Měl jsem angínu, dlouho nechytal, asi tři týdny,“ vysvětloval mladý gólman Baníku. „V prvním utkání, když jsem šel na led zhruba v půlce, to bylo náročné, měl jsem nervy. Druhý už to bylo lepší, a hlavně, že jsme vyhráli,“ dodává Oldřich Cichoň.

Sokolov získaný pondělní mečbol díky výhře 4:3 v prodloužení bravurně využil. Hned v čase 2.22 se ujal vedení díky brance Jakuba Konečného. Za 97 sekund zvýšil Vítězslav Bílek. V 58. minutě při power play trefil nejdříve tyč Tomáš Jandus, ale Marek Sloboda už poslal puk do prázdné branky. Brankář Oldřich Cichoň pomohl k postupu čistým kontem.

„Byl to krásný zápas, kluci hráli výborně a skoro nic těžkého ani na mě nešlo. Hráli jsme zodpovědně a postup do semifinále je o to krásnější, s nulou,“ pochvaluje si sokolovský gólman. „Zápas se pro nás od začátku vyvíjel dobře, dali jsme dva góly a zodpovědně utkání dovedli do zdárného konce, pro diváky, kteří přišli a nejet ještě do Třebíče,“ připojil asistent sokolovského trenéra Vojtěch Šik. „Série celá byla vyrovnaná,“ doplnil útočník Tomáš Rohan.