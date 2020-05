Z loňského otloukánka chce být Sokolov štikou první ligy

Loni skončili v Chance lize poslední, v nové sezoně budou mít rozhodně vyšší ambice. Vypovídají o tom kromě nového kouče i čerstvé posily.



Největším tahákem pro fanoušky Baníku je příchod Martina Kadlece z Litoměřic. Jedna z hvězd uplynulé sezony ovládla tabulku střelců se 32 góly, k nimž přidala 28 asistencí. Z druhého konce republiky pak Sokolov zlákal Davida Tůmu, jenž táhl produktivitu Vsetína se 38 body (18+20). Další velkou posilou je ofenzivní zadák Jan Pohl. Ten hrál poslední dvě sezony v Jihlavě, kde nasbíral v základní části 30, respektive 28 bodů.

Posily dávají naději

Kromě dvou ohlásili Západočeši ještě další posily. Mladé obránce Františka Klejnu (Vary/Litoměřice) a Denise Zemana (Chomutov/Kadaň) a útočníka Vojtěcha Kropáčka (Litoměřice). Nové smlouvy podepsali Jaromír Kverka a Adam Rulík.

Novým trenérem mužstva po Karlu Mlejnkovi bude Tomáš Hamara, který v loňské sezoně působil coby asistent v Kadani. K tomu se úzce váže nově vytvořená spolupráce Sokolova s pražskou Spartou, nadále pak pokračuje spojení s Karlovými Vary.

„Zájem extraligových klubů o spolupráci je vizitkou, že práce prováděná v Sokolově je prováděná dobře a kvalitně. Jsme velmi rádi, že budeme pokračovat v kooperaci s Karlovými Vary, a velmi kvitujeme spolupráci se Spartou. Samozřejmě nevylučujeme ani možnou spolupráci s jinými extraligovými celky, jak tomu bylo v minulé sezoně v případě Mladé Boleslavi,“ uvedl pro klubový web sokolovský prezident klubu Václav Dobřemysl.

Na pozici asistenta trenéra zůstává Petr Holejšovský, nemění se ani videokouč a trenér brankářů, kterým zůstává Lukáš Mensator. Naopak realizační tým doplní dosavadní brankář a nový kustod David Fečo.

Navázaná spolupráce se Spartou

Hokejisté pražské Sparty, podle slov sportovního ředitele Pražanů a bývalého vyhlášeného střelce Petra Tona, ukončili spolupráci s Kadaní a nově budou kooperovat právě se Sokolovem.

Kádr potřebuje mít trenérská dvojice Miloslav Hořava, Josef Jandač dostatečně široký, neboť Spartu vedle extraligy a Ligy mistrů čeká navíc také účast na Spenglerově poháru. „Takový počet zápasů nelze odehrát o třech pětkách a mladých hráčích. Plánujeme postavit čtyři kompletní formace, které budou doplněny pátou z první ligy. Uzavíráme spolupráci s Baníkem Sokolov, kde budou přesně tito hráči od příští sezony nastupovat. Sokolov v roli partnerského klubu nahradí Kadaň, kam jsme naše hráče posílali v minulé sezoně,“ vysvětlil Ton.

V Sokolově mohou být hvězdy

Jednou z možností vidět špičkového hráče v sokolovském dresu je restart kariéry útočníka Daniela Přibyla, jehož dlouho sužovaly zdravotní potíže.

„Opět dostane šanci vybojovat si v týmu místo. Jeho zdravotní stav se velmi zlepšil, ke konci základní části již bylo domluvené, že by se rozehrál v Kadani. Kdyby sezona neskončila tak brzy, možná by týmu i vypomohl v play off,“ připomněl Petr Ton.

„Spolupráce s ním nám nadále dává velký smysl, rozhodně nedovolíme, aby se k hokeji vrátil v jiném klubu, než je Sparta. Všichni vědí, že než odešel do Ameriky, patřil k nejlepším hráčům v lize. Pokud bude zdravotně v pořádku, plán je takový, že by se rozehrál v Sokolově. A když se bude cítit dobře, připojí se k A týmu do extraligové sezony,“ nastínil sportovní ředitel Sparty.