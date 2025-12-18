Loni na podzim dvojnásobný trenér mistrů světa skončil v Mostě, teď je zpět na scéně. Před Vánoci šťastný a veselý. Nehledě na soutěž a kvalitu, možná zatím – bez urážky – spíš nekvalitu. „Doma už mě to tolik nebavilo, bylo to dlouhé. Hokej je celý můj život, nic jiného jsem nedělal,“ vykládal po zápase svého Slovanu Ústí nad Labem.
Životopis má napěchovaný úspěchy jako málokdo, pohyboval se v plných a nablýskaných arénách včetně těch v NHL, jako kapitán přivedl Česko k historickému olympijskému zlatu, trénoval českou reprezentaci, Slavii, Hradec Králové, Litvínov či Chomutov. Teď mu v kabině místo hvězd sedí hasič, zedník, prodavač, stěhovák či kupa studentů.
„Je rozdíl, když trénujete Pastu a Červuse nebo Kuchynku a Funka,“ křenil se kapitán a hasič Štěpán Kuchynka při srovnání s idoly Pastrňákem a Červenkou. „Pořád má co nabídnout, bereme jeho rady vážně.“
Když po utkání nový kouč zabouchl šatnu a dlouho se neotvírala, masér odtušil: „Dostávají céres!“ Po nekonečných minutách Růžička vyšel v dobrém rozmaru. „Ne, žádné dusno nebylo. Musím je chválit, potřebují hladit, hladit, hladit!“
Linet přikývl: „Klasické zhodnocení od pana Růžičky, žádné velké emoce tam nebyly, máme druholigové hráče se svými limity.“
Ze své pověstné přísnosti, kdy kabina ani nedutala, hráči měli stažené půlky a zdi vibrovaly, musel slevit. „Kluci nejsou profíci, chodí do práce nebo do školy, je to dost jiné. Kvůli tomu se ani nedá trénovat, nebýváme v plné sestavě, hodně hráčů chybí. Někdy musím trénink v desáté minutě zastavit a předělat ho, když jsou ze zaměstnání unavení,“ vykreslil Růžička. „Uvidíme, co se s tím dá dělat.“
Před dvěma lety jako čerstvý šedesátník už ústecký Slovan cepoval, jenže jen chvíli, než ho přetáhl Slovan bratislavský. Teď svůj příběh dopisuje. Začal zdarma jako sportovní konzultant, teď pár korun už dostává. A fanoušci týmu, který je přiškrcený utaženým opaskem kvůli ekonomické stabilizaci, do něj vkládají naděje.
Jako Petr Nepraš: „Dáme mu šanci. Jestli bude předposlední na konci sezony, tak odvedl dobrou práci. Bude to mít těžké s mladými kluky, kterým se dneska nechce.“
Nebo Kateřina Bartoňková: „Vůbec mi jeho příchod nevadí. Snad díky němu aspoň nespadneme do kraje.“
A taky kotelník Tomáš Zítka: „Vítám ho. Jako fanoušek jsem teď občas naštvaný, občas smutný. Kluci potřebují trošku nakopnout a myslím, že Vláďa to zařídí. Stoprocentně pomůže.“
Růžičkův comeback nalákal na víc než šestitisícový stadion jen 340 diváků, truchlivý pohled na úpadek epizodně extraligového klubu. O atmosféru se staraly kotle obou soupeřů, a když domácí dali gól, fanoušci naházeli na led 855 plyšáků v rámci charitativní plyšákománie a z amplionů zněly vánoční písničky.
V publiku seděl s rodiči i Milan Hejduk, další legenda a Růžičkův spoluhráč z olympijského Nagana 1998. Žije v zámoří, ale teď se doma ukázal podruhé za krátkou dobu.
„Zúčastnil se i tréninku, o Ústí jsme si povídali už ve Vídni,“ zmínil Růžička exhibici Noc hokejových legend, na které se po čtvrt století představil jako hráč. „Já jsem vážně 25 let nehrál. Měl jsem úplně novou výstroj, pouze brusle staré, jen tak jsem se po ledě potuloval…“
Kontrast nemůže být větší: na ústeckém stadionu olympijští šampioni Vladimír Růžička, Milan Hejduk a jeden ze zachránců klubu Jan Čaloun, ovšem jen druhá liga s reálnou hrozbou pádu do kraje.
„Trénuju tady už delší dobu, tak jsme se s Honzou Čalounem domluvili, že půjdu na střídačku, ať tam není Jarda Linet sám. Honza má povinnosti v Drážďanech. A já chci pomoct. Asi bez hokeje být nemůžu.“
Slovan je zatím ve druhé lize jako fackovací panák, z 23 zápasů vyhrál dva. Při zápase se Růžička nevěřícně hryzal do ruky, občas se plácl do čela, kroutil hlavou. Bude to i pro něj mission impossible? Anebo pod ním Slovan vykvete?
S Vladimírem Růžičkou se potkal Jaroslav Linet už v Mostě, teď ho poprosil o pomoc s ústeckým Slovanem. Jako krizový manažer přidusil rozpočet, podmínky druholigového klubu se změnily na ryze amatérské. Zatím je tým poslední, Růžičkova premiéra s Kralupy znamenala 21. porážku z 23 kol. „Pan Růžička dokáže rozeznat extraligový a druholigový led, tomu přizpůsobil své hodnocení zápasu,“ uvedl Linet, který tým s legendou koučuje.
