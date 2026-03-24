Ústí je bez dluhů, i v kraji chce legendu Růžičku. Do tří let první liga? Nereálné

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
  15:43
Pád ústeckého hokeje do krajské ligy ještě nemusí být definitivní. Na ledě to byl sestup, ale pořád existuje naděje, že klub s extraligovou minulostí zůstane aspoň ve druhé lize. Pokud vítěz krajské kvalifikace odmítne postup nebo nesplní podmínky, Slovan by o uvolněné místo usiloval.
Ústecký asistent kouče a manažer Jaroslav Linet v utkání proti Kadani | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Kdyby se taková možnost naskytla, myslím si, že ano. Ale na to si budeme muset počkat do konce soutěže,“ říká Jaroslav Linet, ústecký krizový manažer.

Slovan půjde do nové sezony bez dluhů a možná dál s trenérem mistrů světa Vladimírem Růžičkou. Jeho vizí je vrátit Ústí do tří let do první ligy. „Všichni bychom si přáli, aby se Ústí dočkalo restartu například jako Chomutov, ale musí se jít postupnými kroky. Návrat do Maxa ligy v horizontu tří let vidím v současné chvíli jako nereálný,“ přiznává Linet.

A jaký je tedy reálný cíl?
Musí se jít postupnými kroky. Klub musí zůstat stabilní po ekonomické stránce. Pokud se spojí skupina lidí, kteří obětují v následujícím období Slovanu svoji energii, čas a možná i nějakou korunu, tak to půjde. Musíme si dávat postupné cíle, být transparentní a upřímní nejen sami k sobě. Pokud se tohle podaří naplňovat, tak věřím, že v budoucnu se i podpora města může navýšit a tahle změna v chování osloví i další potencionální partnery klubu.

Udržíte trenéra Růžičku?
Působení trenéra Růžičky v klubu je jedna z možností. Jsem s ním v každodenním kontaktu, vím, že má jisté konkrétní nabídky. Odvedl ve Slovanu poctivou práci.

Už se vám podařilo vyrovnat všechny dluhy z minulých období?
K dnešnímu dni klub zlikvidoval dluhy v řádu milionů korun. Do nové sezony vstoupíme bez dluhů.

Co bylo příčinou sportovního sestupu Ústí do krajské ligy?
Letošní sportovní neúspěch je vyvrcholením sledu událostí z minulého a předminulém ročníku. Samozřejmě nám už na začátku bylo jasné, že sezona bude velmi náročná. Bylo nám jasné i to, že pád do kraje může přijít. Ještě na začátku září jsme nevěděli, jakou soutěž budeme hrát. Navíc v našich velmi skromných podmínkách se posily hledaly složitě. K posílení kádru došlo až na přelomu prosince a ledna, kdy nám to finanční situace umožnila. Nechtěli jsme jít cestou, že bychom stavěli tým, na který reálně nemáme. Díky posílení jsme dohnali propastnou ztrátu, ale bohužel jsme nezvládli domácí utkání s Kadaní. Sportovně se sezona lámala hned na začátku, ale prvořadým cílem klubu byla jeho ekonomická stabilizace.

Ústí nad Labem, 17. 12. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem - HK Kralupy nad Vltavou. Transparent fanoušků.

Město pro rok 2026 podpořilo hokej třímilionovou dotací. Pomůže i nyní, když klub sestoupil do krajské ligy?
Město je každoročně významným partnerem ledního hokeje v Ústí nad Labem a pomáhá mu významnou částkou. Na konci března máme plánovanou schůzku s panem primátorem a radními. Pokud klub splní podmínky některého z vypsaných dotačních programů, jistě si o podporu zažádá.

Proč se nedaří sehnat dalšího významného partnera pro ústecký hokej?
Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. Vážíme si současných partnerů klubu. Většinou je to postavené na osobních vazbách, současní partneři mají vztah k ústeckému hokeji. Děkujeme jim za dlouhodobou podporu.

Jaká bude budoucnost ústeckého hokeje?
Seniorský tým sestoupil do krajského přeboru, to je realita, nicméně věřím, že obnova důvěry, odhodlání, upřímnost a ochota pracovat ústecký hokej posune. Nesmím zapomenout na mládež Slovanu, která si v posledním období díky seniorskému hokeji prošla těžkou zkouškou. Ale díky tomu, že je dlouhodobě postavena na pevných základech, tak v ní obstála.

Vy jste do ústeckého hokeje vstupoval loni v červnu, budete u toho i v příští sezoně?
V klubu budu jistě působit do konce dubna letošního roku. Na tom jsme se dohodli a tohle dodržím. Přišel jsem s vlastní návrhem, jak stabilizovat ekonomiku klubu a vypořádat se s krizí. Tuto vizi jsem před začátkem sezony prezentoval na valné hromadě, která ji schválila. A podle to se jede po celou sezonu.

A co olympijský šampion Jan Čaloun, který působí jako jednatel klubu? Po sestupu cítil bezmoc, zůstane?
Honza Čaloun je ústecký patriot. Udělal pro ústecký hokej nejen v letošní sezoně hodně práce. Určitě o jeho angažmá budeme diskutovat.

Možná byste si museli promnout oči. Olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa v krajské hokejové lize? Trenér Vladimír Růžička neřekl ústeckému Slovanu ani ano, ale ani ne. „Zatím o tom nepřemýšlím, je těsně po sezoně. Ve spojení jsme pořád a uvidíme, jak všechno bude,“ uvedla legenda, která tým z krajského města převzala na přelomu roku, ale druhá liga už se udržet nepovedla.

Cizina? Vyšší soutěž? Ústí jen při administrativní záchraně druhé ligy? Dvaašedesátiletý Růžička na svou další štaci nespěchá. „Teď sleduju extraligu a zatím neřeším, co bude. S Jardou Linetem,“ jmenoval ústeckého krizového manažera, „jsme v dennodenním kontaktu.“

Ústí nad Labem, 17. 12. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem - HK...

Linet považuje za utopii, aby se Slovan v dohledné době protlačil do Maxa ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže. Růžička si však myslí, že do města na Labi soutěž historicky patří. „Ústí by mělo bojovat o první ligu. Slovan má hodně dobrý stadion a fanoušky srdcaře. I ve druhé lize s námi jezdili ven. Už jen pro ně do Ústí patří kvalitní hokej,“ apeluje. „Slovan měl vždycky jméno, ve druhé nejvyšší soutěži hrál kolem čtvrtého pátého místa, někdy také o první druhé. V budoucnu by na to měl navázat, aby se vrátil do pater, kde byl.“

Kapitán olympijských vítězů z Nagana, který má dva tituly mistrů světa jako trenér a jeden coby hráč, pomáhal ústeckému mužstvu nejprve v tréninku, nakonec i na střídačce. A v podmínkách přiškrceného rozpočtu, z kterého užíraly peníze splátky dluhů za minulá vedení, to byla i pro něj šichta.

„Kluci chodí do práce, do školy, navíc kvůli financím na sezonu byly omezené tréninky. Jarda Linet do toho šel s tím, že se musí zarovnat dluhy a od příští sezony začít od nuly, což bylo správně nastavené,“ souhlasil Růžička s ozdravnou kůrou. „Odebíralo se to z peněz na sezonu. Většina hráčů výplaty neměla, placení byli jen někteří, protože se ještě dávaly peníze na závazky hráčů z minulých sezon. Jarda nad tím měl dohled a dodržel to.“

Svým svěřencům Růžička, který působil i ve slavné NHL, nic nevyčítal. Pracovali, snažili se, bojovali. „Jenže jim chyběl trénink. Jak není natrénováno, musíte tomu přizpůsobit hru. Nešlo forčekovat, napadat, protože ve druhé třetině už nemohli. I pro ně to bylo složité: kolikrát se trénovalo od čtvrt na sedm, ale oni přišli z práce až za pět šest,“ poznal úskalí amatérského režimu. „Loni končili začátkem března a sešli se v polovině srpna. Půl roku nic nedělali! To musí být znát. I trénink jsem po 10 minutách měnil, když jsem viděl, že to není ono.“

Bývalý trenér Slavie, Chomutova, Hradce Králové, mateřského Litvínova či Slovanu Bratislava chápal limity svých svěřenců. „Vždyť to byli kluci, kteří nikde nehráli v první nebo druhé lajně, ale většinou ve třetí nebo čtvrté. A najednou to museli táhnout. Ze začátku jen prohrávali, to vás stáhne dolů. Když se přivedly posily Guman, Žejdl, Kostourek nebo Jouza, malinko se to zvedlo,“ připomněl finiš sezony.

Jenže v klíčovém zápase s předposlední Kadaní domácí Slovan selhal, vedení 3:2 v závěru neudržel. „Prohráli jsme vlastní nekázní, vyplývající z přemíry snahy. Škoda, že z rodinných důvodů skončil Žejdl. S ním bychom koncovky zápasů uhrávali. Měli jsme našlápnuto na záchranu. Ale kluci hráli nad svoje možnosti.“

Pokud Ústí bude uvízne v krajské lize, bude to fanouškům trhat srdce. „Smutné. Ústí si to nezaslouží, ale je to důsledek, jak se to v klubu vedlo v minulých letech. Sice hráli relativně dobře, ale na úkor neplacení hráčům.“

Temná minulost letos Slovan dohnala.

