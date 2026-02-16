Slovan krok od kraje. Hlavně už se nepíše, že hráči nemají na jídlo, utěšuje šéfa

„Ještě pořád jsou čtyři zápasy, ještě se pokusíme, sami jsme si zavařili,“ hlesl zkroušeně Vladimír Růžička, legendární trenér mistrů světa a teď ústeckých amatérů.
I jeho parťák na střídačce a krizový manažer Slovanu Jaroslav Linet rozfoukává plamínek naděje: „Řekli jsme v šatně s Růžičkou hráčům to, co skandují naši skalní fanoušci: Nikdy se nevzdáme. Budeme bojovat, dokud bude teoretická šance, i když situace není příznivá.“
Sobotní zápas o naději skončil v beznaději. Kdyby Slovan v bitvě nejslabších vyhrál za tři body, na Kadaň by se dotáhl. Takhle je mezera šestibodová, navíc severočeský konkurent má lepší vzájemnou bilanci. Ve hře je už jen 12 bodů, Ústí jich musí získat o sedm víc.
|
Růžička: Smáli se mi, že Červenka je moje dítě, teď je nejlepší v Evropě
„V kabině jsem zlý nebyl. Kluci tam sedí a vědí, co udělali špatně. Nemá cenu něco vytýkat, už to nevrátíme,“ krčil Růžička bezmocně rameny.
Fábry dokonal obrat z 0:2 na spásných 3:2, jenže pak zbytečně fauloval ve středním pásmu. Přesilovka, gól Starého, srovnáno v čase 56:33. V poslední minutě měl Funk zatmění, hlavičkou v přerušené hře skolil Vostiňáka a 16 sekund před sirénou se Kadaň z další početní výhody dostala díky Macháčkovi do sedmého nebe.
585...
...diváků sledovalo klíčové derby mezi domácím Slovanem Ústí nad Labem a Kadaní.
A Ústí do pekla.
„Viděl jsem jasně, co Funk udělal, nemělo by se to stát,“ neprotestoval Linet proti vyloučení. Podobný zmar jako nedávno v Mostě, kde Slovan inkasoval v poslední minutě třetí třetiny dvakrát při soupeřově power play a nakonec padl v nájezdech. „Když není disciplína, nedá se to uhrávat,“ láteřil Růžička.
V minulých dvou sezonách se Ústí zachránilo, ačkoli předchozí majitelé neplatili. Letos se platí, ale tým je na dně. Obtěžkán bídným startem, kdy se Linet s olympijským šampionem Janem Čalounem klubu narychlo ujali a rozpočet museli osekat na existenční minimum, aby přežil.
„Byl dost omezený, protože se musíme vyrovnávat se závazky z minulých období. Až když se povedlo malinko navýšit rozpočet na činnost, tým jsme mohli v lednu posílit. A bylo to znát,“ řekl Linet, jenže už se z toho stalo pozdní honění bycha. „Klub pracuje i s myšlenkou sestupu. Vyhlašovali jsme dva cíle, sportovní záchranu a ekonomickou stabilizaci.“
Dluhy za předchozí vlastníky umořují ti současní dodnes. „Nechtěli jsme být nemorální. Hráčům, trenérům i firmám jsme chtěli odměnu za loňskou práci zaplatit. Někteří kluci si to nenárokovali, čímž nám umožnili soutěž zahájit a odehrát. My jim přesto nabídli, že se s nimi vypořádáme do 30. dubna,“ vrátili jim Linet a spol. jejich šlechetné gesto.
S ideou, že pád do krajské ligy by mohl jako v případě odvěkého rivala Chomutova nastartovat i v Ústí ozdravný proces, Linet nesouzní. „U nás už ozdravný proces nastal. Co se týče činnosti klubu a sezony 2025/26, nedlužíme nic. Městu jsme ukázali výsledovku, která je s přebytkem tří až sedmi procent.“
|
Kanaďané z Ústí: Hokejové zlato chceme i natruc Trumpovi. Co soudí o Češích?
Krizový manažer věří, že i v případě černého scénáře město hokej podrží. „Vnímá naši situaci a situaci, která tu dlouhodobě byla. Chce, ať klub reprezentuje v dobrém jméno Ústí nad Labem. A my se o to snažíme. Nedopustíme, aby znovu byly bulvární titulky v novinách, že hráči nemají na jídlo. Městu děkujeme za podporu, schválila se a plní. Věřím, že sport na holičkách nenechá a ví, že značka Slovan k Ústí patří.“
Na krajský přebor se v krajském městě naposledy chodilo v sezoně 1965/66. Ústí by spasilo, nebude-li nikdo chtít postoupit.
„Sledujeme to, ale dnes nepracujeme s možností, že bychom licenci koupili nebo si s někým vyměnili místo,“ zavrtěl hlavou Linet. „Soustředíme se na sportovní záchranu.“ A na finiš z říše fantazie.
Kostourek: Musí pomoct všichni svatí
Záchrana druhé ligy už vypadá jako sci-fi, ale útočník hokejového Ústí nad Labem Milan Kostourek se brání černým myšlenkám. A upíná se k pomoci shůry. „Pořád se to ještě dá, ale museli by nad námi stát všichni svatí,“ doufá v zázrak i po domácí porážce 3:4 s Kadaní, jež udělala z šance na záchranu Slovanu utopii.
„Je to škoda, je mi líto těch lidí okolo. Vzali nás sem, dali nám peníze, chtěli soutěž zachránit. Teorie pořád existuje, ale bude to hodně těžké,“ tuší třiačtyřicetiletý forvard.
Odstup Kadaně od posledního Ústí narostl na šest bodů, navíc Slovan má s konkurentem horší vzájemnou bilanci a do konce zbývají čtyři kola. „Věřil jsem, že to zachráníme. Nikomu nechci nic vyčítat, jsou tu hrozně mladí kluci, nemají herní praxi. Růža (kouč Vladimír Růžička) to hrozně zvedl, ale už bylo asi pozdě.“
Situace přitom mohla být úplně jiná, Ústí v záchranářském zápase s Kadaní sice ztrácelo 0:2, ale pak otočilo skóre na 3:2 a sahalo po třech bodech, díky kterým by se na soka dotáhlo. Jenže přišlo vyloučení Fábryho a ještě blikanec Funka, který hlavičkou srazil k ledu Vostiňáka, a Kadaň po dvou přesilovkových gólech slavila.
„Strašná nedisciplína! Nejdřív faul ve středním pásmu, pak ta hlavička. Nejde mi to na rozum, asi nějaký zkrat,“ nechápal Kostourek.
Matematika před posledními čtyřmi koly je jasná. „Musíme vyhrát minimálně tři zápasy a ještě doufat, že Kadaň zakopne. Půjdeme do toho s cílem urvat to, ale to jsme šli i teď a realita byla jiná,“ štve veterána, jenž v extralize odehrál 22 zápasů a dal tři góly.
Do Ústí přišel v listopadu jako last minute posila, teď netuší, co bude dál. „Možná mi už řeknou, ať jdu do pr..le a zabalím to.“ Pravděpodobně ale skončí po sezoně, pokračovat v Ústí už nejspíš nebude, ať sezona dopadne jakkoliv. „Mám dceru, práci, už teď jsem jezdil hrát jen zápasy. Kdybych trénoval, možná by můj výkon byl lepší, ale časově to kvůli malé nezvládám,“ má už jinde priority.
I bez tréninku posbíral v 17 zápasech tři góly a 11 asistencí. „V tom je to ještě horší, že mi je 43 let a furt tam nějak bruslím. Jako by se ti mladí kluci okolo mě ani nechtěli zlepšovat, nebo nevím, jaká je doba,“ povzdechl si.
Krajskou ligu zažil v Chomutově na začátku jeho restartu po krachu. „Tehdy tam do toho dali hodně peněz, tak třeba to teď bude podobné i v Ústí. Mrzí mě, jak to tu dopadlo, kvůli fanouškům i Honzovi Čalounovi (jednatel klubu), který tomu obětoval hrozně moc. Ale pořád ještě není konec!“