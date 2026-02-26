2008 extraliga, 2026 kraj. Co dál, Slovane? Růžička ho nespasil, Čaloun cítí bezmoc

„Je to sportovní tragédie. Co bude dál, teď nevím. Cítím bezmoc,“ přiznal olympijský šampion z Nagana Jan Čaloun, jednatel ústeckého klubu. „Velké město jako Ústí nad Labem by mělo hrát minimálně Maxa ligu, ale na tu dneska potřebujete 30 milionů korun.“
Jenže Slovan dlouhodobě hledá silného partnera marně a v krajské lize nedosáhne ani na dotaci od města, jakou dostával dosud. Pro letošní rok zastupitelé přiklepli dospělému áčku tři miliony korun; půlka byla vyplacena, druhou dostanou v červenci.
„Smlouva je podepsaná na rok 2026, předpokládám, že částka jim zůstane celá,“ uvedl ústecký radní za sport Jan Horák (ANO).
V příštím roce se však podpora z městské kasy pokrátí.
Růžička o gestu opory i ústecké naději: Do tří let tu může být Maxa liga
„Už nynější příspěvek byl nad rámec dotačních pravidel, v nichž se píše o podpoře nejvyšší a druhé nejvyšší soutěže. Po souběžném sestupu fotbalistů a hokejistů jsme udělali výjimku, částku jsme pokrátili 50 procenty,“ vysvětlil Horák. „Tím, že teď spadli ještě o soutěž níž, nemůžou s tak vysokou cifrou počítat. Informovali jsme je o tom už před sezonou a stojíme si za tím. Podpora bude muset být snížená, podruhé už pravidla kvůli nim ohýbat nechceme. Hokej byl od města finančně nejvíc podporovaným sportem.“
Dotační program vypíše ještě stávající zastupitelstvo, ale kartami může zamíchat nové rozložení sil po podzimních volbách. Cestou je i případné vyjednání mimořádné podpory s vedením města. „Zatím platí, že krajská liga je nejnižší soutěž, co v hokeji je, takže hokejisté spadnou do kategorie šeků pro dospělé,“ prozradil Horák.
Krizový manažer Slovanu Jaroslav Linet se ve čtvrtek nejprve omluvil, že je pracovně zaneprázdněný, později odpoledne nezvedal telefon. Už dříve vyjádřil přesvědčení, že město i v případě černého scénáře hokej podrží.
„Vnímá naši situaci a situaci, která tu dlouhodobě byla. Chce, ať klub reprezentuje v dobrém jméno Ústí nad Labem. A my se o to snažíme. Městu děkujeme za podporu, schválila se a plní. Věřím, že město sport na holičkách nenechá a ví, že značka Slovan k Ústí patří,“ věřil Linet, který se zadluženého oddílu ve městě na Labi ujal loni.
Horáka mrzí, kam situace v ústeckém hokeji po jeho slavné extraligové epizodě v sezoně 2007/08 dospěla. „U Slovanu vnímám dlouhodobější finanční problémy. Pevně věřím, že půjde cestou Chomutova a bude se jím inspirovat,“ zmínil radní krach Pirátů a následný restart v krajské lize. Teď jsou už v první lize. „Přál bych klubu silného privátního partnera, to je základ všeho, z městských dotací se hokej na této úrovni dělat nedá.“
Slovan krok od kraje. Hlavně už se nepíše, že hráči nemají na jídlo, utěšuje šéfa
Letošní rozpočet klubu byl osekaný na nezbytné minimum. „Pořád se musíme vyrovnávat se závazky z minulých období. Vyhlašovali jsme dva cíle, sportovní záchranu a ekonomickou stabilizaci,“ uvedl Linet.
Hrobníků ústeckého hokeje by se našlo víc, největší jizvy v poslední době utržil od arménského podnikatele Mikaela Agateljana, který baronprášilovsky nasliboval hory doly, jenže nakonec oddíl skončil v červených číslech. Z nich se nevyhrabali ani jeho nástupci v čele s Lukášem Vobeckým, až nyní krizový manažer Linet s hokejovou legendou Čalounem ekonomicky Slovan pozvolna uzdravují.
„Pan Linet vždy splnil, co nám řekl a slíbil. Psal si s námi, jednal, říkal věci na rovinu, ukazoval čísla. Vnímám ho pozitivně a pevně doufám, že u hokeje zůstane i nadále,“ věří Horák. „Jeho strategie, ačkoli ne všem v klubu se líbila, je správná. Od začátku říkal, že cílem je ekonomická stabilizace a navrácení důvěry. Po dvou minulých turbulentních partičkách to Slovan potřebuje. Sportovní část je druhá věc. Ale po všech eskapádách to k tomu směřovalo.“
Na krajský přebor se v krajském městě naposledy chodilo v sezoně 1965/66. Ústí by ještě teoreticky mohlo spasit, kdyby nikdo nechtěl do druhé ligy postoupit. „Sledujeme to, ale zatím nepracujeme s možností, že bychom licenci koupili nebo si s někým vyměnili místo,“ tvrdil před pár dny Linet.
I Horák to vidí spíše skepticky. „Sami si musejí spočítat, co by to obnášelo. Druhá liga má finanční benefity, ale je otázka, zda by nebylo levnější být rok v nižší lize.“
Brankář Slovanu o dluzích i majitelích: Minulého jsme chtěli chytit pod krkem
Další týdny a měsíce napovědí, ale Slovan nejspíš bude muset začít odspoda. „Když se tu srovnají všechny staré závazky a začne se od nuly, Slovan se klidně do tří let může dostat do Maxa ligy. Má na to,“ věří bývalý reprezentační kouč a zlatý olympionik Vladimír Růžička, jenž v Ústí vypomáhal na střídačce zatím do konce sezony. Když se napětí v rozpočtu uvolnilo, přišly posily a Růžička mužstvo pozvedl.
Nestačilo to.
Nevylučuje, že by u týmu zůstal. A to i v případě pádu do krajské ligy. „Uvidíme, co bude, ale samozřejmě mě to mrzí. Přišel jsem proto, abychom se udrželi, a věřím, že je šance vrátit to tam, kde to historicky bývalo. Tedy do TOP 5 v první lize. Ústí má skvělé fanoušky i stadion, zaslouží si to!“
Jenže k tomu je teď hodně daleko. Poslední, sobotní domácí zápas druholigové sezony s Hronovem už bude jen tryznou za Slovan. Bude zároveň i rozlučkou s legendárním trenérem?