2008 extraliga, 2026 kraj. Co dál, Slovane? Růžička ho nespasil, Čaloun cítí bezmoc

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  18:34
Krajské město v krajské lize, to spojení trhá fanoušky ústeckého hokeje za uši a rve jim srdce. Zmar Slovanu vyvrcholil po středečním druholigovém fiasku 2:8 v Písku sestupem do nejnižší soutěže v zemi, na úplné dno, kde se hraje hlavně pro radost a žízeň. Po šesti dekádách a 18 letech od chvíle, kdy se mihl v extralize. Ani legendární kouč Vladimír Růžička pád neodvrátil. Co dál?
Ústecký kouč Vladimír Růžička

Ústecký kouč Vladimír Růžička | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Ústí nad Labem, 21.2. 2026, Slovan Ústí nad Labem - HC Vrchlabí, 2 hokejová...
Ústí nad Labem, 21.2. 2026, Slovan Ústí nad Labem - HC Vrchlabí, 2 hokejová...
Ústí nad Labem, 21.2. 2026, Slovan Ústí nad Labem - HC Vrchlabí, 2 hokejová...
Ústí nad Labem, 21.2. 2026, Slovan Ústí nad Labem - HC Vrchlabí, 2 hokejová...
19 fotografií

„Je to sportovní tragédie. Co bude dál, teď nevím. Cítím bezmoc,“ přiznal olympijský šampion z Nagana Jan Čaloun, jednatel ústeckého klubu. „Velké město jako Ústí nad Labem by mělo hrát minimálně Maxa ligu, ale na tu dneska potřebujete 30 milionů korun.“

Jenže Slovan dlouhodobě hledá silného partnera marně a v krajské lize nedosáhne ani na dotaci od města, jakou dostával dosud. Pro letošní rok zastupitelé přiklepli dospělému áčku tři miliony korun; půlka byla vyplacena, druhou dostanou v červenci.

„Smlouva je podepsaná na rok 2026, předpokládám, že částka jim zůstane celá,“ uvedl ústecký radní za sport Jan Horák (ANO).

V příštím roce se však podpora z městské kasy pokrátí.

Růžička o gestu opory i ústecké naději: Do tří let tu může být Maxa liga

„Už nynější příspěvek byl nad rámec dotačních pravidel, v nichž se píše o podpoře nejvyšší a druhé nejvyšší soutěže. Po souběžném sestupu fotbalistů a hokejistů jsme udělali výjimku, částku jsme pokrátili 50 procenty,“ vysvětlil Horák. „Tím, že teď spadli ještě o soutěž níž, nemůžou s tak vysokou cifrou počítat. Informovali jsme je o tom už před sezonou a stojíme si za tím. Podpora bude muset být snížená, podruhé už pravidla kvůli nim ohýbat nechceme. Hokej byl od města finančně nejvíc podporovaným sportem.“

Dotační program vypíše ještě stávající zastupitelstvo, ale kartami může zamíchat nové rozložení sil po podzimních volbách. Cestou je i případné vyjednání mimořádné podpory s vedením města. „Zatím platí, že krajská liga je nejnižší soutěž, co v hokeji je, takže hokejisté spadnou do kategorie šeků pro dospělé,“ prozradil Horák.

Hokejisté Kadaně slaví branku v utkání proti Ústí.

Krizový manažer Slovanu Jaroslav Linet se ve čtvrtek nejprve omluvil, že je pracovně zaneprázdněný, později odpoledne nezvedal telefon. Už dříve vyjádřil přesvědčení, že město i v případě černého scénáře hokej podrží.

„Vnímá naši situaci a situaci, která tu dlouhodobě byla. Chce, ať klub reprezentuje v dobrém jméno Ústí nad Labem. A my se o to snažíme. Městu děkujeme za podporu, schválila se a plní. Věřím, že město sport na holičkách nenechá a ví, že značka Slovan k Ústí patří,“ věřil Linet, který se zadluženého oddílu ve městě na Labi ujal loni.

Horáka mrzí, kam situace v ústeckém hokeji po jeho slavné extraligové epizodě v sezoně 2007/08 dospěla. „U Slovanu vnímám dlouhodobější finanční problémy. Pevně věřím, že půjde cestou Chomutova a bude se jím inspirovat,“ zmínil radní krach Pirátů a následný restart v krajské lize. Teď jsou už v první lize. „Přál bych klubu silného privátního partnera, to je základ všeho, z městských dotací se hokej na této úrovni dělat nedá.“

Slovan krok od kraje. Hlavně už se nepíše, že hráči nemají na jídlo, utěšuje šéfa

Letošní rozpočet klubu byl osekaný na nezbytné minimum. „Pořád se musíme vyrovnávat se závazky z minulých období. Vyhlašovali jsme dva cíle, sportovní záchranu a ekonomickou stabilizaci,“ uvedl Linet.

Hrobníků ústeckého hokeje by se našlo víc, největší jizvy v poslední době utržil od arménského podnikatele Mikaela Agateljana, který baronprášilovsky nasliboval hory doly, jenže nakonec oddíl skončil v červených číslech. Z nich se nevyhrabali ani jeho nástupci v čele s Lukášem Vobeckým, až nyní krizový manažer Linet s hokejovou legendou Čalounem ekonomicky Slovan pozvolna uzdravují.

Ústecký asistent kouče a manažer Jaroslav Linet v utkání proti Kadani

„Pan Linet vždy splnil, co nám řekl a slíbil. Psal si s námi, jednal, říkal věci na rovinu, ukazoval čísla. Vnímám ho pozitivně a pevně doufám, že u hokeje zůstane i nadále,“ věří Horák. „Jeho strategie, ačkoli ne všem v klubu se líbila, je správná. Od začátku říkal, že cílem je ekonomická stabilizace a navrácení důvěry. Po dvou minulých turbulentních partičkách to Slovan potřebuje. Sportovní část je druhá věc. Ale po všech eskapádách to k tomu směřovalo.“

Na krajský přebor se v krajském městě naposledy chodilo v sezoně 1965/66. Ústí by ještě teoreticky mohlo spasit, kdyby nikdo nechtěl do druhé ligy postoupit. „Sledujeme to, ale zatím nepracujeme s možností, že bychom licenci koupili nebo si s někým vyměnili místo,“ tvrdil před pár dny Linet.

I Horák to vidí spíše skepticky. „Sami si musejí spočítat, co by to obnášelo. Druhá liga má finanční benefity, ale je otázka, zda by nebylo levnější být rok v nižší lize.“

Brankář Slovanu o dluzích i majitelích: Minulého jsme chtěli chytit pod krkem

Další týdny a měsíce napovědí, ale Slovan nejspíš bude muset začít odspoda. „Když se tu srovnají všechny staré závazky a začne se od nuly, Slovan se klidně do tří let může dostat do Maxa ligy. Má na to,“ věří bývalý reprezentační kouč a zlatý olympionik Vladimír Růžička, jenž v Ústí vypomáhal na střídačce zatím do konce sezony. Když se napětí v rozpočtu uvolnilo, přišly posily a Růžička mužstvo pozvedl.

Nestačilo to.

Nevylučuje, že by u týmu zůstal. A to i v případě pádu do krajské ligy. „Uvidíme, co bude, ale samozřejmě mě to mrzí. Přišel jsem proto, abychom se udrželi, a věřím, že je šance vrátit to tam, kde to historicky bývalo. Tedy do TOP 5 v první lize. Ústí má skvělé fanoušky i stadion, zaslouží si to!“

Jenže k tomu je teď hodně daleko. Poslední, sobotní domácí zápas druholigové sezony s Hronovem už bude jen tryznou za Slovan. Bude zároveň i rozlučkou s legendárním trenérem?

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Carolina vs. TampaHokej - - 27. 2. 2026:Carolina vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
27. 2. 01:00
  • 2.12
  • 4.14
  • 3.02
Pittsburgh vs. New JerseyHokej - - 27. 2. 2026:Pittsburgh vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
27. 2. 01:00
  • 2.06
  • 4.09
  • 3.17
Florida vs. TorontoHokej - - 27. 2. 2026:Florida vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
27. 2. 01:00
  • 2.08
  • 4.16
  • 3.08
Ottawa vs. DetroitHokej - - 27. 2. 2026:Ottawa vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
27. 2. 01:00
  • 2.08
  • 4.10
  • 3.12
Montreal vs. NY IslandersHokej - - 27. 2. 2026:Montreal vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
27. 2. 01:00
  • 2.14
  • 4.10
  • 3.00
Boston vs. ColumbusHokej - - 27. 2. 2026:Boston vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
27. 2. 01:00
  • 2.45
  • 4.12
  • 2.55
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Nemá v Evropě obdoby, rozplývají se hokejisté nad novou třebíčskou arénou

Zimní stadion města Třebíče – KHNP Aréna hlásí, že k dokonalé proměně už chybí...

Necelé dva roky trvala rekonstrukce třebíčského hokejového stánku, nyní je u konce. Novotou zářící třebíčská aréna už má za sebou úspěšnou kolaudaci. Konečný výsledek předčil očekávání, podle mnohých...

Olympiáda je pryč, vrací se NHL. Co v ní čeká nejen Čechy? Boj o play off i trofeje

David Pastrňák v dresu Boston Bruins

Základní část NHL nesprintuje do svého konce jako česká extraliga, i tak se ale týmy chystají na její finiš. Blíží se uzávěrka přestupů, generální manažeři zvedají telefony, hráči ladí formu na play...

26. února 2026  17:30

Operovanému ramenu už věřím, do soubojů chodím naplno, hlásí plzeňský Rohlík

Ondřej Rohlík z Plzně v šanci před karlovarskou brankou.

Ve středečním derby hokejového Západu proti karlovarské Energii patřil útočník Ondřej Rohlík k nejaktivnějším hráčům na ledě. Po jeho akci, kterou přesně zakončil Měchura, odskočila domácí Škoda ve...

26. února 2026  12:06

Crosby po zranění Gudasovi nic nevyčítá: Žádný problém, takhle tvrdě by hrál každý

Sidney Crosby tentokrát na olympijské zlato nedosáhl.

Na olympijském turnaji zažil jeden z nejtěžších momentů úchvatné kariéry, spoluhráčům v rozhodujících momentech nemohl pomoci. A chybět navíc bude i Pittsburghu v NHL, absence hokejisty Sidneyho...

26. února 2026  10:32

Třinecký Hudáček o olympiádě: Dali jsme slovenský národ trošku dohromady

David Cienciala z Třince přijímá gratulaci ke gólu od spoluhráče Libora...

Přechod z olympiády, z jeviště hokejových snů, zpátky do všedního extraligového kolotoče zvládl slovenský reprezentant Libor Hudáček excelentně. Dvěma gólovými přihrávkami vytáhl Třinec ke středeční...

26. února 2026

Nečas byl hvězdou v duelu proti Vejmelkovi, Dostál uspěl proti McDavidovi

Martin Nečas (vpravo) a Cale Makar oslavují gól proti Utahu.

Po olympijské přestávce se rozjela hokejová NHL. V osmi zápasech bodovala trojice Čechů. Martin Nečas byl s bilancí 1+1 zvolen první hvězdou u výhry Colorada 4:2 na ledě Utahu s Karlem Vejmelkou v...

26. února 2026  7:05,  aktualizováno  8:03

Nula i po olympiádě. Chtěl jsem chytat hned, hlásil Škorvánek. Zaútočí na rekord?

Hradecký brankář Stanislav Škorvánek slaví výhru a čisté konto po utkání s...

V Miláně si zachytal ve dvou zápasech, v tom druhém ale už za beznadějného stavu. Navíc pak musel sledovat, jak se rozplývá sen, že mu na krku bude viset olympijská medaile. Když se ale Stanislav...

25. února 2026  22:10

Procházka: Začalo naše play-off. Džegr? Je dál s námi, konci stejně nikdo nevěří

Kladenský útočník Martin Procházka v akci proti Třinec.

Jen zpoza skla VIP lóže sledoval hokejový idol Jaromír Jágr, jak jeho Kladno ztratilo první extraligový zápas po olympijské pauze. Během ní legendární útočník oznámil, že ho už fanoušci (asi) na ledě...

25. února 2026  21:43

Dramatický souboj v první lize. Kolo před koncem jde do čela Slavia, přeskočila Kolín

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Slavia se po dvou kolech vrátila do do čela první hokejové ligy. Pražané porazili poslední Chomutov 4:2 a využili zaváhání dosud prvního Kolína, který prohrál doma 1:2 s Frýdkem-Místkem. O vítězi...

25. února 2026  21:42

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

25. února 2026  21:20

Nešly mu nohy? Slováci rýpou do kouče, po jeho výroku se zastávají velkého talentu

Trenér Vladimír Országh na tréninku slovenských hokejistů v Miláně.

Když slovenští hokejisté v Miláně padli v olympijském zápase o bronz, na kouče Vladimíra Országha si kvůli proslovu v kabině museli novináři nějakou dobu počkat. Posléze s nimi hovořil asi deset...

25. února 2026  15:33

Trump se opět chlubil vítězstvím hokejistů. Někteří pozvání do Bílého domu odmítli

Američtí hokejisté tleskají v Kongresu.

Ještě v neděli, krátce poté, co porazili v napínavém olympijském finále Kanadu, zavolal hráčům a pronesl: „Zvu vás k sobě!“ A tak se také stalo. Americký prezident Donald Trump v úterý přivítal zlaté...

25. února 2026

Každý zápas musíme jít na doraz, velí plzeňský kouč Jandač. Chce druhou příčku

Plzeňský trenér Josef Jandač a jeho muži

Olympijská pauza je pryč a hokejová extraliga hned nabízí třaskavé západočeské derby. Ve středu od 17.30 se v plzeňské Logspeed.cz Areně utkají domácí Škoda a karlovarská Energie. Oba týmy, třetí...

25. února 2026  13:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.