Ústí schválilo pro Slovan tři miliony. Růžička se možná postaví na střídačku

  10:12
Sportovně to je zatím ve druhé lize spíš kóma, ekonomicky se ústecký hokejový Slovan drží při životě. V pondělí mu zastupitelstvo města přikleplo třímilionovou dotaci pro rok 2026. A je možné, že na střídačce pomůže i legendární trenér mistrů světa Vladimír Růžička.
Ústí nad Labem, 24. 09. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem - Havlíčkův Brod. Šatna Slovanu.

„Děkujeme zastupitelům, že schválili dotaci pro tradiční sporty v celém bloku. Po jednáních s primátorem jsme s ní počítali, díky tomu je náš plánovaný rozpočet naplněný,“ řekl krizový manažer Slovanu a zároveň trenér Jaroslav Linet.

Hokejový rok i rozpočet běží od 1. května do 30. dubna, proto ústecký klub dotaci rozpůlí pro tuto a příští sezonu. „Přijde nám to férové,“ uvedl Linet. „Peníze sháníme i jinde. Teď máme dva nové partnery před podpisem, pomůžou nám rozpočet ještě navýšit.“

Slovanu hrozil krach, proto nové vedení utáhlo opasky až na poslední dírku. Funguje v amatérském režimu. Tým je v západní divizi druhé ligy za otloukánka, má pouze tři body a 16 proher, řadu debaklů.

Město Ústí rozdělí rekordní balík dotací

Město Ústí nad Labem na příští rok vyčlenilo rekordních 72 milionů korun na sportovní dotace, záměr odsouhlasilo zastupitelstvo.

Kdo kolik například dostane?

  • hokejový Slovan 3 miliony na dospělé, 4,5 milionu na mládež + 4,3 milion na ledohodiny mládeže
  • fotbalový Viagem obdrží na dospělé 6 milionů, na mládež 4,6 milionu
  • basketbalisté Slunety získají 4,5 milionu na dospělé, 3,2 milionu na mládež
  • volejbalisté na dospělé 4 miliony, na mládež 2,9.

„Kluci se snaží, makají, ale mají svoje limity. Jsou mladí. Na rozdíl od soupeřů si zkušené hráče dovolit nemůžeme, proto je většinou nad naše síly udržet krok se soupeřem po celý zápas,“ přiznává Linet bez okolků. „A když do toho vstoupí nemoci, zranění, škola, práce, je to obtížné. Do Havlíčkova Brodu se odjíždělo v pracovní den v 11.30, řada kluků nemohla, já marodil. Sezonu ale dohrajeme se vztyčenou hlavou a stále se nevzdáváme naděje na záchranu.“

Slovan využívá i hráče na střídavé starty z klubů, s nimiž spolupracuje, tedy z Kladna, Litoměřic a Sparty.

Jen na pár zápasů se smrskla trenérská mise fanoušky oblíbeného Miroslava Macha. Dojížděl z Kladna, kde se věnuje profesi učitele. „Navíc v noci sledoval zápasy syna, kterého má v Americe. Jako chlap nám oznámil, že už nemá energii na přejíždění, tak jsme to ukončili,“ prozradil Linet, jehož při jeho nemoci zastoupil Jiří Merta. „Děkujeme Jirkovi i ostatním trenérům mládeže za výpomoc. Vážíme si jejich přístupu a odvedené práce.“

Vladimír Růžička na střídačce Litvínova

Linet zůstane na střídačce do konce sezony, Růžička pomáhá na každém tréninku, podle dřívějších vyjádření bez nároku na odměnu. Legenda se možná postaví i na střídačku. „Možná se ten čas blíží. Nebudu si hrát na diplomata, měl a má nabídky z Česka, Německa i Slovenska. Pokud se to neuzavře v reprezentačním okně, věříme, že dokončí sezonu v Ústí.“

Na záchranu chybí Slovanu osm bodů, do krajského přeboru padá jen poslední. V soutěži může zůstat i administrativně, nepřijme-li někdo postup. „My koukáme jen na sebe, zejména na ekonomickou stabilizaci a na navrácení důvěryhodnosti klubu, aby byl vnímaný pozitivně.“

Stop baráži už příští rok? Majitel Dukly je realista, extraligu si chce vybojovat

Gólman Jihlavy Adam Beran a obránce Filip Dundáček zasahují během baráže o...

Většina prvoligových hokejových týmů podporuje iniciativu s názvem Stop baráži, která bojuje za sportovní spravedlnost v českém hokeji. Dostat se do extraligy je totiž za současných podmínek téměř...

3. prosince 2025  15:29

Takhle jsem nikdy nechytal! Brankářům v NHL vládne nováček, boří i letité rekordy

Brankář Jesper Wallstedt z Minnesoty zasahuje v utkání s Edmontonem.

V NHL předvádí nejlepší výkony za desítky let, momentálně byste nenašli lepšího gólmana. Jesper Wallstedt z Minnesoty zastavil v úterním utkání s hokejisty Edmontonu (1:0) všech 33 střel soupeře a v...

3. prosince 2025  15:23

