Hokejisté Slovanu stále bez peněz. Klub skončil, město nemá komu vyplatit dotaci

„Stáhli jsme ho už z rady města, která ho měla prvotně řešit. Měli jsme indicie od Lukáše Vobeckého, že on a spolek budou končit. Následně nám poslal mail, že se to stalo k 31. březnu, protože mu mládež neprodloužila druholigovou licenci, kterou drží,“ informoval ústecký radní pro sport Jiří Horák. „I kdybychom o tom v zastupitelstvu jednali, nemáme komu peníze vyplatit. Dotace je na konkrétní IČO, které už hokej neprovozuje.“

Dluhy Slovanu Ústečtí Lvi za loňský a letošní rok podle zákulisních zpráv činí čtyři miliony korun. Vůči hokejovým subjektům o trochu méně. A právě tuto částku musí uhradit nástupnický klub, pokud chce působit v druhé lize, neboť bezdlužnost je podmínkou hokejového svazu.

„Mládež hledá někoho, kdo dospělý hokej bude řídit. V úterý má valnou hromadu. My tedy čekáme, až nám představí nového provozovatele s tím, že potom s ním budeme jednat o mimodotační podpoře. Dotačně už to nejde, to je vázané na IČO Lukáše Vobeckého,“ objasnil radní Horák. „Vypadá to, že nějaká skupina si hokej pod křídla vezme. Někteří přemýšlí o krajské lize, někteří o druhé lize. Přihlášky do soutěží se dávají začátkem května, takže teoreticky na červnovém zastupitelstvu bychom měli vědět, kdo a co bude hrát.“

Vladimír Evan jako předseda ústecké hokejové mládeže tvrdí: „Skupina pánů Vobeckého, Šímy a Kanise nám po své členské schůzi sdělila, že nebudou pokračovat. Licenci na druhou ligu a hráčská práva držíme my jako mládež, po valné hromadě nás čeká spousta jednání, jak pokračovat, k jaké variantě se přiklonit.“

Mužstvo v půlce prosince na protest proti dlužným výplatám odmítlo odcestovat na zápas do Příbrami. Nakonec se rozhodlo sezonu dohrát a ještě v okleštěné sestavě pod trenérem Petrem Rosolem vybojovalo účast v play off. Fanoušci na hráče vybrali přes 200 tisíc korun, někteří jim nakoupili i potraviny. Vlnu solidarity zvýraznil rovněž řidič týmového autobusu, který ze svého zaplatil cestu na utkání do Kralup a také hokejky.