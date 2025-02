Maléry zadluženého Slovanu nekončí. Fanoušci už kupovali hokejistům i chléb

„Krásné gesto, ale i ostuda, že některým klukům musí fanoušci kupovat jídlo,“ shrnul zvláštní situaci ústecký brankář David Stahl.

Tři plné igelitky spolu s dalšími věcmi předali Ústečtí Patrioti, jak se skalní fanoušci titulují, Ladislavu Funkovi a Bělorusovi Jagoru Siarhijenijovi. „Naše kluky, kteří jsou v nelehké finanční situaci, jsme se tím rozhodli podpořit,“ napsali Patrioti.

Nešlo o jediný akt solidarity. Už před Vánoci fanoušci vybrali na hráče 212 tisíc korun. A nedávno Jaroslav Brož, dlouholetý fanoušek a řidič týmového autobusu, zaplatil Lvům ze svého cestu do Kralup a zajistil pro hráče i hokejky. „V těchto těžkých časech patří Jardovi Brožovi a jeho manželce Blance obrovské díky,“ vzkázal klub na Facebooku. Hráči se také zdarma stravují v ústecké Pivovarské šenkovně.

Ústečtí Patrioti Naše kluky, kteří jsou v nelehké finanční situaci, jsme se rozhodli podpořit nákupem v podobě jogurtů, salámů, sýrů, pečiva, ovoce a dalších potřebných věcí!

Za kabinu si nákup přebrali Ladislav Funk a Jagor Siarhijenij



Ústeckým Lvům zbývají tři zápasy do konce základní části, další případně v play off, o které stále bojují. Na klíčové osmé místo ztrácejí dva body a mají dvě utkání k dobru.

„Snažíme se to dokopat, abychom viděli své peníze, jsme bez nich od října. Na žití je sháníme mimo hokej, chodíme na brigády, je to docela náročné. Dluhy jsou už šestimístné,“ prozradil Stahl. „Dotace nepřišla, údajně to zdržuje město. Prosakují informace, že chce, aby to skončilo v kraji jako v Chomutově.“

Svízelné situaci možná odlehčí konec sportovního ředitele Miroslava Kanise, který si mezi ústeckými hráči a fanoušky, ale nejspíš ani na městě sympatie nezískal. „Vítáme to, podle mě to byl kámen úrazu, kvůli kterému město nechtělo peníze dávat. Doufejme, že se to teď pohne,“ modlí se gólman.

Situace ohledně již schválené dotace ve výši 3,2 milionu korun na rok je ale komplikovaná, připouští i ústecký radní za sport Jiří Horák.

„Momentálně je vše v rukou právníků magistrátu města. Podmínkou udělení dotace bylo, že v dozorčí radě bude náměstkyně Nechybová, zastupitel Oslej a zástupce hokejové mládeže Pelc, což se stalo, ale Nechybová i Pelc rezignovali. A právníci teď řeší, jestli je požadavek zastupitelů splněn,“ vysvětluje Horák.

Z logiky věci se zdá, že není, Horák ale nabízí i jiný výklad. „Pelc s Nechybovou sice podali rezignaci, ta ale vejde v platnost za dva měsíce, pokud není stanoveno jinak,“ vysvětluje radní, co nyní městští právníci pitvají. Analýza má být hotová do konce týdne. „Pokud to právní oddělení posvětí, může hokej dotaci dostat okamžitě,“ ujišťuje.

HC Slovan Ústečtí Lvi Obrovské díky v těchto těžkých časech patří Jardovi Brožovi a jeho manželce Blance. Jarda je náš dlouholetý fanoušek, který jako řidič našeho autobusu je s námi na každém domácím a venkovním zápase a vždy nám poctivě fandí! I přes všechno co pro nás na každém výjezdu dělá a vždy nás svědomitě doveze na místo utkání se teď rozhodl ze svých vlastních prostředků poskytnout nemalou částku a zajistit pro nás hokejky a dokonce i zafinancovat cestu na zápas do Kralup!

Jardo a Blanko, nesmírně si toho vážíme a za všechny z týmu DĚKUJEME!!! 117 17

Odmítá výčitky některých hráčů, že si město přeje pád ústeckého hokeje do kraje. „Měl jsem i schůzku s kabinou áčka, také mi to říkali, ale je to hloupost. Jednou jsem řekl, že jednou z cest je restart, začít od píky, ale není to tak, že město chce, aby hokej sestoupil. Je to úplný nesmysl, naopak bych chtěl, aby se mu dařilo a postoupili,“ přál by si první muž ústeckého sportu.

K tomu je ale galakticky daleko, teď tradiční klub bojuje o holé přežití jako už tolikrát. „I když dotaci dostane, bude to z bláta do louže. Uhradí závazky, co mají, ale stejně pak nebudou mít finance. Musel by do klubu vstoupit významný partner a peníze do toho nasypat,“ tuší Horák, že situace Slovanu nemá snadné řešení. Zvlášť, když jednání s potenciálním mecenášem Adamem Coubalem se zasekla na mrtvém bodě.