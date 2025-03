Chceme Zlín střihnout, bude dřív unavený, tuší útočník Litoměřic

Jeho dva góly v pondělní partii nakonec nestačily, Kališníci dostali naloženo 2:6 a nenavázali na předchozí domácí triumf 5:1.

„Moje góly byly k ničemu, to je k vzteku. Ale nemyslím, že jsme v křeči. Za stav série jsme vděční. Nikdo nečekal, že vyhrajeme třikrát za sebou. Bude to boj. Nikdo nechodí se svěšenou hlavou,“ ubezpečil Jelínek fanoušky Litoměřic, kteří dvakrát vyprodali Kalich Arenu.

Už loni se semifinále stejných soupeřů natáhlo na nejdelší možný čas, pro tým trenéra Jaroslava Nedvěda to je motivace. „Já na loňskou sérii koukal a byl jsem v kontaktu s kluky, kteří ji hráli,“ přiblížil Jelínek, který před rokem působil v Jihlavě. „Díky loňské zkušenosti víme, že Zlín není nehratelný. Že jsme schopní ho udělat.“

Zlínská zkušenost versus dravé litoměřické mládí, tak na první pohled boj o finále vypadá. Rodák z Kladna to úplně nerozporuje. „Nemyslím sice, že bychom tápali se zkušeností, ale Zlín zkušenější hráče má. O to dříve budou unavení. My jsme schopní ubruslit celý zápas. Když na ně ve středu vletíme, můžeme vyhrát,“ našel Jelínek recept na zápas číslo 5 u favorita, druhého po základní části.

Ale varoval, že bez dobrých přesilovek to nepůjde. Litoměřicím skřípou. „Je pozitivní, že jsme ji naposledy využili. Na druhou stranu nedat poněkolikáté výhodu pěti proti třem, to by byla bída. Přesilovky nás trápí. Jak je nezlepšíme, nemůžeme sérii zvládnout.“

Účastí ve finále by Stadion vylepšil historické maximum, loni se Zlínem vypadl 3:4 na zápasy. Hráči neřeší, jestli by případně mohli postoupit do extraligy, když jejich aréna nemá potřebné parametry a klub spolupracuje se Spartou.

„Na to nekoukáme. Prostě chceme vyhrát každý další zápas. I pro fanoušky, kteří náš stadion vyprodali. Už se těšíme zpátky na šesté utkání.“ Hrát se bude v pátek a jeden z týmů už třeba bude slavit.