Atmosféru finále krajské ligy oživí trubači z Vimperku. Samson vyzve Milevsko

„Na zápasy Milevska chodí v play off hodně diváků, v průměru až téměř tisíc platících. Proto jsme si řekli, že by byla škoda je nepozvat do Budvar arény. Budou tam mít rozhodně větší komfort, stejně jako hráči,“ vysvětlil kapitán svého týmu Martin Hanzal, proč se na finále přesunuli z Pouzar arény.

Ztráty výhody domácího prostředí se zkušený centr nebojí. „Řešili jsme to, ale i pro řadu našich hráčů bude motivace zahrát si v Budvar aréně,“ zdůvodnil.

O atmosféru finále se budou starat také trubači z Vimperku, kteří se stali jedním ze symbolů postupu budějovických hokejistů do extraligy v roce 2005. Fanoušky i hráče nabudí David Košnař, Jeff Waltman a Prokop Fürst. „Jsme moc rádi, že jsme se domluvili,“ dodal Hanzal.

Samson prošel do finále přes Veselí nad Lužnicí, Milevsko vyřadilo Soběslav. Obě série skončily 3:1 na zápasy. Vstupné na první finále činí 100 korun, držitelé permanentek na Motor ho mají za půlku. Milevsko vypraví na duel výjezd fanoušků, autobus pro 50 lidí je už plný. Druhý duel se hraje v neděli od 17 hodin v Milevsku, třetí znovu v Budvar aréně v úterý od 18 hodin.