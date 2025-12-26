Růžička za zenitem? Ústecký kapitán nesouhlasí: Nikdo tady nemá tolik úspěchů

Petr Bílek
  9:41
Někteří fanoušci ho posílají do starého železa a tvrdí, že Vladimír Růžička je za zenitem. Kapitán ústeckých hokejistů Štěpán Kuchynka, kterých se legendární kouč ve druhé lize ujal, si myslí opak. „Kdo jiný by nám v hokeji měl radit, než takoví lidi? Pořád nám má co dát,“ nepochybuje útočník amatérského týmu ukotveného na dně tabulky, který okusil i první ligu.
Štěpán Kuchynka, kapitán Slovanu.

Štěpán Kuchynka, kapitán Slovanu. | foto: Petr BilekMAFRA

Ústí nad Labem, 17. 12. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem - HK...
Ústí nad Labem, 17. 12. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem - HK...
Ústí nad Labem, 17. 12. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem - HK...
Ústí nad Labem, 17. 12. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem - HK...
75 fotografií

Jak se vám pod dvojnásobným trenérem mistrů světa hraje?
Je rozdíl, když trénujete Pastu a Červuse (hvězdy Pastrňáka a Červenku), nebo Kuchynku a Funka. Snaží se nám pomoct, říká své zkušenosti. Jako trenér je v Česku nejzkušenější, má toho za sebou strašně moc a snaží se nám pomoct ve všech směrech.

Má velkou autoritu. Bojíte se ho?
Možná nějací mladí kluci, když zařve, ale já ne. Samozřejmě máme respekt, je to pan Trenér, ale bát se, to by nemělo cenu sem chodit.

Hasič na ledě, Hejduk v hledišti, Růžička na střídačce: Amatéry musím hladit!

A dokáže zařvat?
Samozřejmě to není tak, že přijdeme z práce a jdeme se jen sklouznout, to vůbec. Musíme dělat všechno naplno. Ale asi nejsou takové nároky jako v profihokeji. Pan Růžička a další, kteří dělali celý život profesionálně, jsou najednou ve druhé lize, kde chodíme všichni do práce a trénujeme po ní. Konkrétně já, když přijdu po čtyřiadvacítce, tak jsem unavený. Je to jiné, než když se můžete soustředit jen na hokej.

Co děláte?
Hasiče v Ústí, jeden den práce, dva dny volna, zase práce. Jednou za tři týdny mám šichty středa – sobota, vychází mi to na zápasy, tak se snažím přehazovat služby nebo si brát dovolenou. V Mostě hrála spousta hasičů a tehdy tam pan Růžička taky trénoval, takže ví, o co jde. Za všech ústeckých trenérů, tedy Jana Čalouna, Jardy Roubíka nebo pana Rosola, to klapalo a vyšli mi vstříc.

Slovan Ústí nad Labem - HK Kralupy nad Vltavou. Vladimír Růžička, trenér Slovanu.

Cítíte se hodně vyšťavený po šichtě?
Hokej není náš hlavní příjem, takže veškerou energii musíme věnovat svému povolání. A co zbyde, hokeji. Tím nechci říkat, že pak nemám sílu na hokej. Kdyby ne, nemělo by to cenu.

Změnilo se něco, když vás vedl jen v tréninku a teď už je i na střídačce?
Pan Růžička s námi už dva měsíce chodí v podstatě na každý trénink, takže příprava na zápas se moc nelišila. Jen byl konečně za námi, za což jsme rádi. Poslední půlměsíc jsme věděli, že s námi půjde na zápas, tak s námi začal pilovat a ladit taktiku. Samozřejmě by chtěl, abychom dělali videa, ale pořád někdo chybí, málokdy jsme všichni na tréninku. Je těžké pro něj něco trénovat a vymýšlet.

Mnoho fanoušků tvrdí, že Růžičkova kariéra uvadá, jaký je váš názor?
Já si to nemyslím vůbec. Co dokázal, to mu nikdo neodpáře, pořád nám má co předat. S kluky v kabině to vnímám každý den. Je to osobnost a co nám říká, bereme všichni vážně. Kdo jiný by nám měl v hokeji radit, než takoví lidi? Kdo má víc úspěchů z českých trenérů?

Hejduk hodil buly v Ústí, viděl debakl a mluvil o synech: Oba hrají za Harvard

Co když máte složitější cvičení?
Občas se trénink přerušuje, když se dělá taktika, na což dbá. Musíme to do sebe nejdříve dostat. Pro nás hráče to není snadné, měli jsme tady super trenéry, ale během dvou měsíců se jich vystřídalo pět šest včetně Míry Macha, který tady byl chvilku. Každý chce hrát něco jiného, každý má své know how.

Růžička se na střídačku postavil až po klíčové porážce s předposlední Kadaní 1:9, nebyla to škoda?
Asi nám trochu stoupl hřebínek, že jsme předtím v uvozovkách přejeli Cheb. Nechci říct, že Kadaň jsme podcenili, to chraň bůh. Ale prostě jsme si mysleli, že naskočíme na stejnou vlnu jako s Chebem, bohužel jsme dostali dva góly a to se těžko dohání. A my šance neproměnili, to nás trápí celou sezonu.

Slovan Ústí nad Labem - Havlíčkův Brod. Domácí kapitán Štěpán Kuchynka se tlačí před branku, tísní ho Marek Kopic.

Na záchranu vám chybí osm bodů, zvládnete odvrátit pád do kraje?
Jako odchovance mě to štve dvojnásob, nikdy jsem takovou situaci nezažil. Strašně bych chtěl, aby se to zvedlo. Snažím se dělat maximum a pořád věřím, že to klapne, že se zachráníme. Až na průšvih s Kadaní jdeme nahoru.

Co zápas ve Vrchlabí?

Ústecký Slovan dopoledne v den zápasu ve Vrchlabí oznámil, že kvůli marodce nedorazí. Hrát se mělo v sobotu 20. prosince, pro Ústí nad Labem to byl poslední duel roku. K osudu zápasu se vyjádří sportovně-technická komise.

Po Růžičkově obnovené premiéře v Ústí jste se podepisoval fanouškům vy. Jak to?
Podle mě on toho podepsal plno první den, když přišel, to byly fronty! Za mnou přišli známí, náhoda. Klobouk dolů před ústeckými fanoušky, v nejtěžších chvílích stojí za námi – a to už jsou poslední tři roky. Pořád se říká, že to tady bude lepší a lepší, a já doufám, že ano. Budeme jim to chtít na ledě vrátit. Věřím, že se záchrana může povést. Nebo spíš, že se povede.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Fribourg vs. SpartaHokej - - 26. 12. 2025:Fribourg vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
26. 12. 15:10
  • 1.88
  • 4.45
  • 3.29
Liberec vs. K. VaryHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Liberec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
26. 12. 16:00
  • 1.93
  • 4.25
  • 3.25
Hradec Kr. vs. LitvínovHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Hradec Kr. vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
26. 12. 16:00
  • 1.62
  • 4.60
  • 4.43
Plzeň vs. KladnoHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Plzeň vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
26. 12. 16:30
  • 1.78
  • 4.26
  • 3.79
Pardubice vs. TřinecHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Pardubice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
26. 12. 17:00
  • 1.77
  • 4.48
  • 3.66
Č. Budějovice vs. KometaHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Č. Budějovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
26. 12. 17:00
  • 2.35
  • 4.25
  • 2.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

Ať se někdo zamyslí... Hokejisté řeší velké sváteční vytížení, extraliga čelí stížnostem

Kladno, 20. 2. 2025. Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň. Jakub Lev, kapitán Plzně.

Do Štědrého dne zbývá jen pár hodin, hokejisty v extralize ale večer ještě čekají utkání 33. kola. Někteří se vrátí domů k ránu svátečního dne. „Od vedení soutěže je to něco na styl: Je nám to jedno,...

Růžička za zenitem? Ústecký kapitán nesouhlasí: Nikdo tady nemá tolik úspěchů

Štěpán Kuchynka, kapitán Slovanu.

Někteří fanoušci ho posílají do starého železa a tvrdí, že Vladimír Růžička je za zenitem. Kapitán ústeckých hokejistů Štěpán Kuchynka, kterých se legendární kouč ve druhé lize ujal, si myslí opak....

26. prosince 2025  9:41

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

26. prosince 2025  9:36

Nejsilnější Češi za poslední roky. Junioři sklízí v zámoří uznání, cílem aspoň medaile

Jakub Štancl (čelem) slaví se spoluhráči gól proti Švédsku na začátku utkání o...

Jako by tentokrát bylo něco trochu jinak. Už na začátku prosince, když trenér Patrik Augusta nominoval hokejisty na juniorské mistrovství, pronesl trochu netradiční větu. „Měli jsme z čeho vybírat.“...

26. prosince 2025

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

26. prosince 2025  6:59

Sportovní zápasy o Vánocích. Co se hraje a kde sledovat sport v TV

Padající Thierno Barry mezi Declanem Ricem a Leandrem Trossardem.

Vánoční čas je období klidu a pohody, rodinných setkání a celkového zpomalení. Tedy pokud máte štěstí. Zároveň je stále nabitý spoustou atraktivních sportovních událostí. Pokud vás omrzí pohádky nebo...

26. prosince 2025  6:58

Vánoce? Vždyť máme práci. Se salátem musím střídmě, mrzí rekordmana Nahodila

Premium
Olomoucký hokejista Lukáš Nahodil má v extralize odehráno přes 700 startů.

Před pár týdny překonal v hokejové extralize metu sedmi set startů. To už je pořádný milník, klobouk dolů! Útočník Olomouce Lukáš Nahodil tak může nejen vzpomínat na hezké zážitky, ale také počítat,...

26. prosince 2025

Show, karaoke a druhý den trénink. Dvacítku znovu čekají netradiční Vánoce

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Tradičně netradiční vánoční svátky čekají hokejovou dvacítku, která se v zámoří chystá na start mistrovství světa. Štědrý den prožije výběr kouče Patrika Augusty společně, ale tím také jakákoli...

24. prosince 2025  14:55

Vánoční dárek pro fanoušky Vítkovic. Yetman, Nellis a Abdul prodloužili smlouvy

Vítkovický Nellis překonává sparťanského gólmana Kováře.

Hokejové Vítkovice oznámily jako vánoční dárek svým fanouškům prodloužení smluv s členy elitní útočné formace. Jindřich Abdul a Kanaďan Chad Yetman budou po uplatnění opce pokračovat minimálně do...

24. prosince 2025  14:20

Náraz a brzký konec. Bývalý reprezentant vzpomíná: Život se mi otočil o 180 stupňů

Premium
Marek Bláha na Hlinka Gretzky Cupu v roce 2019.

Patřil k nejlepším v ročníku. Marek Bláha platil za produktivního obránce, který daleko přesahoval tuzemskou úroveň. Pravidelně reprezentoval Česko na několika mládežnických turnajích, když pak...

24. prosince 2025

Mdlá Boleslav. Takový výkon nevede nahoru! hromoval po fiasku Pyrochta

Litvínovský Hannikainen neudržel stabilitu v souboji s mladoboleslavským...

Nešťastné a neveselé! Hokejistům Mladé Boleslavi už jde v extralize o „kejhák“, poslední Litvínov jim před Štědrým dnem uštědřil výprask 1:6 a vtáhl je do barážové detektivky. Rozdíl je už jen...

24. prosince 2025  9:31

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Hertl skóroval za Vegas, Pastrňák jen mírnil další debakl Bostonu

Braeden Bowman (42) a Tomáš Hertl (48) slaví gól Vegas Golden Knights.

Poslední hrací den před vánoční přestávkou nabídla hokejová NHL třináct duelů. Ve formě hrající centr Tomáš Hertl gólem podpořil triumf Vegas 7:2 nad San Jose. Naopak David Pastrňák asistencí jen...

24. prosince 2025  7:27,  aktualizováno 

Ztráta Litvínova po vánočním mejdanu klesla: Ale pořád je před námi obří hora

Hráči Litvínova zdolali Mladou Boleslav a stáhli manko na předposlední místo.

Šťastné a veselé! Hokejový Litvínov zažil vánoční mejdan, Verva v souboji dvou nejslabších týmů extraligy nadělovala, Mladou Boleslav rozstřílela 6:1 a po nejvyšší výhře v sezoně je její ztráta na...

23. prosince 2025  22:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.