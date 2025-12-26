Růžička za zenitem? Ústecký kapitán nesouhlasí: Nikdo tady nemá tolik úspěchů

Jak se vám pod dvojnásobným trenérem mistrů světa hraje?
Je rozdíl, když trénujete Pastu a Červuse (hvězdy Pastrňáka a Červenku), nebo Kuchynku a Funka. Snaží se nám pomoct, říká své zkušenosti. Jako trenér je v Česku nejzkušenější, má toho za sebou strašně moc a snaží se nám pomoct ve všech směrech.
Má velkou autoritu. Bojíte se ho?
Možná nějací mladí kluci, když zařve, ale já ne. Samozřejmě máme respekt, je to pan Trenér, ale bát se, to by nemělo cenu sem chodit.
A dokáže zařvat?
Samozřejmě to není tak, že přijdeme z práce a jdeme se jen sklouznout, to vůbec. Musíme dělat všechno naplno. Ale asi nejsou takové nároky jako v profihokeji. Pan Růžička a další, kteří dělali celý život profesionálně, jsou najednou ve druhé lize, kde chodíme všichni do práce a trénujeme po ní. Konkrétně já, když přijdu po čtyřiadvacítce, tak jsem unavený. Je to jiné, než když se můžete soustředit jen na hokej.
Co děláte?
Hasiče v Ústí, jeden den práce, dva dny volna, zase práce. Jednou za tři týdny mám šichty středa – sobota, vychází mi to na zápasy, tak se snažím přehazovat služby nebo si brát dovolenou. V Mostě hrála spousta hasičů a tehdy tam pan Růžička taky trénoval, takže ví, o co jde. Za všech ústeckých trenérů, tedy Jana Čalouna, Jardy Roubíka nebo pana Rosola, to klapalo a vyšli mi vstříc.
Cítíte se hodně vyšťavený po šichtě?
Hokej není náš hlavní příjem, takže veškerou energii musíme věnovat svému povolání. A co zbyde, hokeji. Tím nechci říkat, že pak nemám sílu na hokej. Kdyby ne, nemělo by to cenu.
Změnilo se něco, když vás vedl jen v tréninku a teď už je i na střídačce?
Pan Růžička s námi už dva měsíce chodí v podstatě na každý trénink, takže příprava na zápas se moc nelišila. Jen byl konečně za námi, za což jsme rádi. Poslední půlměsíc jsme věděli, že s námi půjde na zápas, tak s námi začal pilovat a ladit taktiku. Samozřejmě by chtěl, abychom dělali videa, ale pořád někdo chybí, málokdy jsme všichni na tréninku. Je těžké pro něj něco trénovat a vymýšlet.
Mnoho fanoušků tvrdí, že Růžičkova kariéra uvadá, jaký je váš názor?
Já si to nemyslím vůbec. Co dokázal, to mu nikdo neodpáře, pořád nám má co předat. S kluky v kabině to vnímám každý den. Je to osobnost a co nám říká, bereme všichni vážně. Kdo jiný by nám měl v hokeji radit, než takoví lidi? Kdo má víc úspěchů z českých trenérů?
Co když máte složitější cvičení?
Občas se trénink přerušuje, když se dělá taktika, na což dbá. Musíme to do sebe nejdříve dostat. Pro nás hráče to není snadné, měli jsme tady super trenéry, ale během dvou měsíců se jich vystřídalo pět šest včetně Míry Macha, který tady byl chvilku. Každý chce hrát něco jiného, každý má své know how.
Růžička se na střídačku postavil až po klíčové porážce s předposlední Kadaní 1:9, nebyla to škoda?
Asi nám trochu stoupl hřebínek, že jsme předtím v uvozovkách přejeli Cheb. Nechci říct, že Kadaň jsme podcenili, to chraň bůh. Ale prostě jsme si mysleli, že naskočíme na stejnou vlnu jako s Chebem, bohužel jsme dostali dva góly a to se těžko dohání. A my šance neproměnili, to nás trápí celou sezonu.
Na záchranu vám chybí osm bodů, zvládnete odvrátit pád do kraje?
Jako odchovance mě to štve dvojnásob, nikdy jsem takovou situaci nezažil. Strašně bych chtěl, aby se to zvedlo. Snažím se dělat maximum a pořád věřím, že to klapne, že se zachráníme. Až na průšvih s Kadaní jdeme nahoru.
Co zápas ve Vrchlabí?
Ústecký Slovan dopoledne v den zápasu ve Vrchlabí oznámil, že kvůli marodce nedorazí. Hrát se mělo v sobotu 20. prosince, pro Ústí nad Labem to byl poslední duel roku. K osudu zápasu se vyjádří sportovně-technická komise.
Po Růžičkově obnovené premiéře v Ústí jste se podepisoval fanouškům vy. Jak to?
Podle mě on toho podepsal plno první den, když přišel, to byly fronty! Za mnou přišli známí, náhoda. Klobouk dolů před ústeckými fanoušky, v nejtěžších chvílích stojí za námi – a to už jsou poslední tři roky. Pořád se říká, že to tady bude lepší a lepší, a já doufám, že ano. Budeme jim to chtít na ledě vrátit. Věřím, že se záchrana může povést. Nebo spíš, že se povede.