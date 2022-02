Vrdlovec o finiši 1. ligy: Totálně nesmyslný systém. Jaká hlava ho vymyslela?

„Může tam padnout kdokoli. Bojí se i jiní giganti než my,“ tvrdí ústecký útočník Daniel Vrdlovec, jehož celek je čtrnáctý, tedy na pozici pro play down. Soutěži už zamávala Kadaň, která z ekonomických důvodů odstoupila, sestup mají zpečetěný Havířov a Benátky.

Jak velký je play down strašák?

Každý se tomu chce vyhnout, to je katastrofický scénář. A kdyby tým uspěl v play down, tak měsíc čeká na soupeře pro baráž. Série s druholigovým vítězem začíná asi 13. dubna. To je obrovský strašák, i kdyby se podařilo vyhrát tu první část. Měsíc nehrát je strašný. Ten systém je letos zkrátka totálně nesmyslný a nevím, kdo do toho dal hlavu nebo nedal. Spíš nedal.

Měsíční pauza před baráží zamíchá karty?

Jasně. Musíme brát, že druholigista nebude mít takovou kvalitu, ale přijde v naprosté euforii a nemá co ztratit. To je nejhorší, co se může dít. Naskočí do baráže po vyhraném play off a my, tedy doufám, že ne my, ale někdo jiný do ní půjde po měsíci pouze tréninku. Nerozehraný. Určitě to první dva zápasy poznamená.

Překvapilo vás, kolik mužstev ještě nemá jistotu, že nespadne do play down?

První liga je strašně vyrovnaná, tabulka narvaná. Máme aktuálně 65 bodů a hrajeme o živobytí. Poslední dobou poměrně často vyhráváme a stále se v tabulce nehýbeme. Ze začátku některé týmy vyhrávaly, teď začaly prohrávat a vítězí naopak mužstva ze spodku. Může tam padnout kdokoli. Bojí se i jiní giganti než my. Každý má strach. Jeden dva nepodařené zápasy a je konec.

Co by znamenal pád do 2. ligy, která je amatérská?

Ekonomicky asi skoro konec. Ve 2. lize už se přemýšlí, co a jak dál. Pro nás je stěžejní 1. ligu udržet. Kdokoli v tomhle šíleném systému spadne, bude to pro něj obrovský problém. Musíme pro záchranu udělat všechno.

Na co budete ve finiši sázet? Chybí vám ještě čtyři zápasy.

Na kombinaci zkušenosti a mládí, které u nás hraje dobře. Musí si všechno sednout. Věřím, že to zvládneme. Ale musí to fungovat, jak má, nemůžeme si dovolit žádný výpadek, to by bylo vražedné. Důležité je oprostit se od nervozity a hrát to, co doteď. Výsledky jsou dobré, ale nesmíme z toho uhnout a myslet si, že jeden zápas to rozhodne. Ne, v každém musíme něco urvat.

Jaký je váš los posledních kol? Hrajete i na ledě lídra Litoměřic.

Není koho si vybírat. Letos není žádný soupeř lehký, i s Kadaní, která skončila, to bylo vyrovnané. Paradoxně mi přijde, že když je soupeř lepší, dokážeme se víc koncentrovat a naše hra pak vypadá líp. Asi nám je jedno, jaký ten los je. Litoměřice mají kvalitu, i když poslední dobou taky ne bůhvíjaké výsledky. Budeme bojovat.