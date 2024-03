Čtvrtfinále je blízko, vědí třebíčští hokejisté. Nechtějí ho pustit

Až dnešní závěrečné kolo hokejové Chance ligy definitivně rozhodne o tom, které čtyři týmy si zajistí alespoň účast v předkole play off a které tři na poslední chvíli doplní trojlístek úspěšných Poruba, Vsetín a Prostějov a od zítřka se v klidu mohou chystat na čtvrtfinále.

„Je to sportovní drama. Šest měsíců o něco hrajete a nakonec může rozhodnout jeden gól, v poslední minutě,“ říká sportovní manažer a zároveň trenér Horácké Slavie Třebíč Kamil Pokorný.

Třebíči chybí k jistotě bod

Bílým hvězdám po 51 zápasech patří pátá příčka a otevřeně se mohou přihlásit do boje o první čtyřku lépe nasazených pro čtvrtfinále.

Ale!

Zároveň Horácké Slavii hrozí, že budou muset nakonec nečekaně do předkola. „Tím, že jsme celou sezonu byli čtvrtí, mluvili jsme o první šestce, o přímém postupu do čtvrtfinále. To byl náš cíl, zhruba poslední čtvrtinu, kdy jsme si to chtěli uhrát,“ pokračuje Pokorný.

„Před posledními třemi zápasy jsme věděli, že potřebujeme 81 bodů. A nejsme schopní je posbírat,“ krčí rameny po jednobodové porážce doma s Kolínem (1:2 na nájezdy) a na Slavii Praha (2:3 v prodloužení). „Ve středu jsme sahali po tom, že už to konečně dotáhneme. A zase jsme to ztratili,“ mrzí Pokorného porážka v Praze. „Získali jsme jenom bod, tak si to hold musíme vyžrat až do posledního zápasu. A udělat vše pro to, aby to klaplo doma proti Přerovu.“

Dnešní utkání bude pro Horáckou Slavii důležité i z toho pohledu, že jde o poslední domácí duel v základní části před připravovanou rekonstrukcí Zimního stadionu města Třebíče KHNP Areny.

„Má to náboj,“ pochvaluje si Pokorný. „Soutěž je vyrovnaná a tohle je jen důkaz. O vstup do desítky budou hrát čtyři mužstva, o vstup do šestky čtyři mančafty. Takže je to neskutečné.“

V Třebíči jsou hlavně rádi, že se vyhnuli záchranářským starostem. „Namočené bylo Znojmo, Frýdek, Pardubice, Slavie. To muselo být hrozný,“ zmiňuje týmy, které bojovaly na chvostu tabulky.

Černý Petr nakonec zůstal v ruce nováčkovi ze Znojma. Orli tak po jediném roce Chance ligu opouští. „My nejsme tak ekonomicky silní, abychom si stavěli nějaké vzdušné zámky. Pro nás bylo vysvobození, že jsme se tohoto nemuseli vůbec účastnit,“ oddechl si Pokorný.

„Teď, když máme šestku takhle blízko, uděláme vše pro to, abychom si čtvrtfinále uhráli,“ burcuje svůj tým, do kterého se oproti středečnímu duelu na Slavii vrací uzdravený brankář Pavel Jekel.

„Až na Šimona Frömela bychom měli komplet a za to jsme rádi,“ hlásí Pokorný. „Čeká nás už playoffový zápas, jde o všechno. Víme, že nám stačí bod, Přerov musí vyhrát za tři body,“ počítá Pokorný.

Duel ve Zlíně bude pro Jihlavu generálkou

Mnohem více paradoxně může být v klidu jihlavská Dukla, která před závěrečným duelem ve Zlíně ví, že se v tabulce z osmého místa neposune ani nahoru, ani dolů. S jistotou tak osmifinále, hrané na dvě vítězství, odstartuje pondělním duelem na ledě soupeře.

Otázka zní: Kterého?

„Zatímco domácí Zlín má ještě o co hrát, čekáme od něj velké nasazení a touhu vyhrát, pro nás je to nějakým způsobem zkouška před playoff,“ naznačuje jihlavský trenér Viktor Ujčík, že pro Duklu půjde o atraktivní generálku.

„Měli jsme trošku větší ambice, chtěli jsme usilovat o první šestku. Bohužel, sportovní forma z poslední doby tomu vůbec neodpovídala,“ připomněl osm porážek z posledních jedenácti utkání.

„Doufám, že než vypukne předkolo, dáme si palice dohromady. Protože výkony na ledě jsou ze sedmdesáti procent o hlavě. A ta nám bohužel nefungovala tak, jak by měla,“ dodal jihlavský kouč. „Osmé místo určitě neberu jako dobrou sezonu.“