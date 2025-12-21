Kolín porazil i lídra, Slavia se ale stále drží na čele prvoligové tabulky

Pražská Slavia v první hokejové lize prohrála 1:2 po samostatných nájezdech s Kolínem, ale dál má v čele tabulky čtyřbodový náskok. Druhá Jihlava podlehla 1:2 v prodloužení dosud posledním Pardubicím B a utrpěla třetí porážku za sebou.

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka se radují ze vstřelené branky. | foto: Veronika Mašátová, HC Slavia Praha

Třetí Kolín se Jihlavě přiblížil už na dva body. Den po vítězství 3:2 na ledě čtvrtých Litoměřic uspěl i proti Slavii, kterou porazil podruhé za sebou. Rozhodující samostatný nájezd proměnil Jaroslav Vlach.

Jihlava do středy držela sérii deseti výher, po ní si však připsala už tři porážky. Zápas v Chrudimi rozhodl v první minutě prodloužení pardubický Daniel Herčík.

Na poslední místo se dostal opět Zlín, který neudržel dvoubrankové vedení a prohrál 2:3 po samostatných nájezdech s Přerovem. Rozhodl až v 11. sérii Michal Tomeček.

Litoměřice po sobotní domácí prohře v posledních vteřinách s Kolínem nestačily na Vsetín a prohrály jasně 4:8. Valaši se trefili pětkrát v první třetině a na čtvrté Litoměřice ztrácejí už pouze tři body. Staronový trenér Vsetína Luboš Jenáček uspěl i ve druhém zápase.

Maxa liga
34. kolo 21. 12. 2025 15:30
Piráti Chomutov : HC Tábor 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)
Góly:
02:12 M. Tůma (Havelka)
12:41 Krutil (Káňa, Coskey)
25:29 Ouřada (Eret)
Góly:
05:41 Weinhold (Vlček, Prášek)
19:21 Bernad (Jungwirth, Benda)
21:07 Bernad (Valský)
42:04 Dančišin (Hubata, Červený)
Sestavy:
Vay (22. T. Král) – Baláž, Jenáček, Kadeřávek, Hejda, Krutil, Ulrych (C), Havel – Coskey (A), Eret, Káňa – Lehtonen, Forsblom, Badinka – Sklenář, P. Chlán, Ouřada – M. Tůma (A), Koblížek, Havelka – Špilka.
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Suchánek (C), Zahradníček, Benda, Bernad, Weinhold, Piegl, Hubata – Dančišin, Červený, Hruška – Valský, Mertl (A), Jungwirth – Babka, Zadražil (A), T. Doležal – Vlček, Handl, Prášek.

Rozhodčí: Valneta, Turhobr – Malý, Sýkora

Počet diváků: 1774

Maxa liga
34. kolo 21. 12. 2025 17:00
HC Dynamo Pardubice B : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 2:1P (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)
Góly:
40:40 Hrníčko (Kolář)
60:17 Herčík (Chabada)
Góly:
51:13 Harkabus (Čachotský, Strejček)
Sestavy:
Vondraš (Vomáčka) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Kalužík, Rákos (A), Herčík – Formánek, Hrníčko, Žálčík – Pavlata, Fiala, Pochobradský – Rouha, Jevtěchov, Macek.
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, Bilčík, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Chvátal – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Rachůnek, Jáchym, Pořízek – Jiránek, Toman, R. Váňa.

Rozhodčí: Grygera, Bernat – Polák, Otáhal

Maxa liga
34. kolo 21. 12. 2025 16:00
SC Marimex Kolín : HC Slavia Praha 2:1N (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
07:56 Dlouhý (Černohorský)
65:00 Vlach
Góly:
26:40 Šťovíček (Polák)
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, Černohorský, Hampl, T. Moravec, A. Adamec – M. Novák (A), Štohanzl, Musil (A) – Vlach, P. Moravec, Veselý – Dlouhý, Skořepa, Haas – Pokorný, Pajer, Zvagulis.
Sestavy:
Matěcha (Pavelka) – F. Kočí, Gaspar (A), Holý (C), V. Beran, Perčič, Š. Havránek, Stejskal – Kružík, Polák, Šťovíček – Gricius, Přikryl, Matěj Beran – Berka, Trunda, Průžek – Čermák, Tichý, Slavíček.

Rozhodčí: Horák, Barek – Maštalíř, Roischel

Počet diváků: 3026

Maxa liga
34. kolo 21. 12. 2025 17:00
HC ZUBR Přerov : RI Okna Berani Zlín 3:2N (0:2, 2:0, 0:0 - 0:0)s.n.4:3
Góly:
30:03 Krisl (David Dobša)
33:30 A. Zeman (Zdráhal, Pechanec)
M. Tomeček
Góly:
01:01 Holík (Říčka, Ondračka)
13:08 Paukku (Říčka, P. Svoboda)
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Krisl, Petrovický, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Zubíček, Pala – Mácha, M. Tomeček, Süss – Březina, Pechanec, Rob – Hradil, J. Hanák, A. Zeman – David Dobša, Nášel, Boltvan.
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Aubrecht, Čáp, Štibingr, Ondračka, A. Salonen, Riedl, Zavřel – Paukku, Holík, Říčka – Válek, Sadovikov, Šlahař – Kordule, Gago, P. Svoboda – Mužík, Sedláček, Köhler – Čechmánek.

Rozhodčí: Jaros, Hacaperka – Juránek, Teršíp

Maxa liga
34. kolo 21. 12. 2025 16:00
Poruba : SK Horácká Slavia Třebíč 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Góly:
23:35 Marosz (Sedlák, Jeřábek)
Góly:
17:48 Vodný (Bittner, Psota)
28:15 Vodný (Stehlík, Psota)
Sestavy:
Pařík (O. Bláha) – Gutwald, Younan, Jeřábek, Prčík, Sedlák, Žůrek, Němec – Berisha, Roman (C), Mrázek – Razgals, Marosz, Gegeris – Ježek (A), Vachovec (A), Sloboda – M. Svoboda, Mikyska, Lundgren – Häring.
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera, Dolníček – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Malý, Michálek, Tomáš Svoboda – Kučera, Vodný (A), Tecl – Bednařík, Kuba, V. Brož.

Rozhodčí: K. Zavřel, P. Obadal – H. Kráľ, P. Landsmann

Počet diváků: 774

Maxa liga
34. kolo 21. 12. 2025 17:00
VHK ROBE Vsetín : HC Stadion Litoměřice 8:4 (5:2, 1:1, 2:1)
Góly:
01:31 L. Adámek (Šmerha)
07:27 Šmerha (Slováček, Prokeš)
07:56 L. Adámek (Straka)
13:30 Valtonen (Prokeš, Šmerha)
15:43 Jonák (Klhůfek, Slováček)
23:18 Š. Bláha (Černý, Marcel)
45:27 Jandus
51:04 E. Pospíšil (Slováček, Šmerha)
Góly:
03:15 Plos (Kuťák, Bernovský)
08:09 Plos (Kuťák)
34:48 Koštoval (Jelínek)
49:15 Kern (Suhrada, Kuťák)
Sestavy:
Honzík (21. Pavlíček) – Stříteský (A), Hryciow, Dujsík, Slováček, Černý, Marcel, Krajčík – Jandus, Klhůfek, Jonák (C) – Šmerha, Prokeš, Valtonen – L. Adámek, Matějček, Straka – Š. Bláha, Dědek, Hořanský (A) – E. Pospíšil.
Sestavy:
Michajlov (14. Volevecký) – Suhrada, Žovinec (A), J. Tůma, Smetana (A), Vandas, Pavlák, T. Žižka – Jiří Pospíšil, Kuťák (C), Plos – Lang, Kern, Costa – Bernovský, Jelínek, R. Chlán – Stěpančuk, Žmola, Koštoval.

Rozhodčí: Viktor Schenel, Tomas Šico – Roman Komínek, Jan Vašíček

Počet diváků: 2780

Tabulka:

1.Slavia Praha332032898:6568
2.Jihlava321834793:6664
3.Kolín331824987:7262
4.Litoměřice33162312104:10255
5.Vsetín3310941093:8552
6.Třebíč3313451184:8552
7.Přerov3312611473:7949
8.Chomutov3313061487:9245
9.Sokolov338841383:9944
10.Tábor3310451486:9543
11.Frýdek-Místek3211251485:8942
12.Poruba3310331790:9939
13.Pardubice B348631788:9939
14.Zlín3410251772:9639
Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...

Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem

Marcus Sörensen (vlevo) bedlivě sleduje akci Jiřího Ticháčka.

Čeští hokejisté v boji o prvenství na Švýcarských hrách nestačili na Švédsko a turnaj zakončili debaklem 0:5. Dvě třetiny se hrál poměrně vyrovnaný hokej, ale na týmu kouče Rulíka byla i přes...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Kolín porazil i lídra, Slavia se ale stále drží na čele prvoligové tabulky

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Pražská Slavia v první hokejové lize prohrála 1:2 po samostatných nájezdech s Kolínem, ale dál má v čele tabulky čtyřbodový náskok. Druhá Jihlava podlehla 1:2 v prodloužení dosud posledním Pardubicím...

21. prosince 2025  20:34

Spartu srazily přesilovky Vítkovic. Chlapík: Dostat doma šest gólů? Neakceptovatelné

Vítkovický Nellis překonává sparťanského gólmana Kováře.

Když došlo k vyloučení, bylo se na co těšit. Po odehraných 23 minutách platilo skóre 3:3, přičemž hned pět ze šesti branek padlo v nerovnovážném počtu hráčů na ledě. Právě i díky trefám v...

21. prosince 2025  20:21

Extraligový klub číslo 10. Šampion Šenkeřík mění Hradec Králové za Litvínov

Českobudějovický Petr Šenkeřík (vlevo) a Michal Gut z Litvínova

V honbě za záchranou extraligy hokejový Litvínov posiluje obranné řady. Poslední tým tabulky získal do konce sezony zkušeného zadáka a českého šampiona Petra Šenkeříka, který v letošní sezoně oblékal...

21. prosince 2025  13:09

Dodatečný trest pro Mamčicse. Za faul na Klímu dva zápasy stop a pokuta

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Karlovarský obránce Roberts Mamčics dostal od disciplinární komise hokejové extraligy trest na dva zápasy a pokutu za faul na Kevina Klímu z Hradce Králové v pátečním utkání 31. kola. Pokuty ve výši...

21. prosince 2025  11:47

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

21. prosince 2025  9:02

Klapka gólem přispěl k výhře Calgary, trefil se i Zacha, Dostál vychytal výhru

Akira Schmid v brance Vegas nemá situaci pod kontrolou, naráží do něj Adam...

Pavel Zacha skóroval v NHL ve druhém utkání za sebou, Bostonu to však pomohlo jen k bodu za prohru 4:5 po nájezdech s Vancouverem. V dresu vítězů si připsal asistenci Filip Hronek. Adam Klapka...

20. prosince 2025  21:16,  aktualizováno  21. 12. 7:20

Červenkův průlom do historické Top 20. Za ním pádí Pastrňák. Jak vysoko míří?

Premium
Roman Červenka (vlevo) a David Pastrňák na tréninku české hokejové reprezentace.

Ne, ani zdaleka nejsou podobnými typy hokejistů. Působí v naprosto odlišných ligách. Roman Červenka a David Pastrňák se ovšem v národním mužstvu potkávali v elitní lajně, chystají se na olympiádu v...

21. prosince 2025

Sestřelil Kanadu, teď přijde o MS vinou zranění. Jecha nahradí u dvacítky Chludil

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Z nominace česká hokejové dvacítky vypadl před mistrovstvím světa útočník Adam Jecho. Bronzový medailista z minulého šampionátu přijde o turnaj v Minneapolisu kvůli zranění ruky, ve výběru ho...

20. prosince 2025  21:44

Sokolov ukončil domácí sérii Jihlavy. Zlín zabral, Vsetín pod Janáčkem rovněž slaví

Zlínští hokejisté slaví gól v utkání se Vsetínem.

Jihlava ve 33. kole první hokejový ligy překvapivě prohrála doma 4:5 v prodloužení se Sokolovem a její odstup na vedoucí Slavii se zvýšil na čtyři body. Pražané potvrdili roli favorita výhrou 4:2 nad...

20. prosince 2025  21:06

Zmrazená euforie Litvínova, ztráta se nepohnula. Sukeľ: Na ostatní se neohlížíme

Litvínovský Matúš Sukeľ během utkání proti Spartě

Euforii z výhry nad Spartou po dvou letech zmrazil hokejistům Litvínova pohled na extraligovou tabulku. Ani po vítězství 3:2 nad lídrem se jejich ztráta na předposlední místo nepohnula, zůstává...

20. prosince 2025  11:04

Nejistota před olympiádou? Palát se trápí, spekulace o trejdu popřel: O ničem nevím

Ondřej Palát z New Jersey během rozbruslení před utkáním s Buffalem.

V polovině června se dočkal pocty, získal jistotu. Trenér národního týmu Radim Rulík ho zařadil mezi prvních šest vyvolených pro únorové olympijské hry. Jenže hokejový útočník Ondřej Palát neprožívá...

20. prosince 2025  10:35

