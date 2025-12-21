Kolín porazil i lídra, Slavia se ale stále drží na čele prvoligové tabulky

Třetí Kolín se Jihlavě přiblížil už na dva body. Den po vítězství 3:2 na ledě čtvrtých Litoměřic uspěl i proti Slavii, kterou porazil podruhé za sebou. Rozhodující samostatný nájezd proměnil Jaroslav Vlach.
Jihlava do středy držela sérii deseti výher, po ní si však připsala už tři porážky. Zápas v Chrudimi rozhodl v první minutě prodloužení pardubický Daniel Herčík.
Na poslední místo se dostal opět Zlín, který neudržel dvoubrankové vedení a prohrál 2:3 po samostatných nájezdech s Přerovem. Rozhodl až v 11. sérii Michal Tomeček.
Litoměřice po sobotní domácí prohře v posledních vteřinách s Kolínem nestačily na Vsetín a prohrály jasně 4:8. Valaši se trefili pětkrát v první třetině a na čtvrté Litoměřice ztrácejí už pouze tři body. Staronový trenér Vsetína Luboš Jenáček uspěl i ve druhém zápase.
02:12 M. Tůma (Havelka)
12:41 Krutil (Káňa, Coskey)
25:29 Ouřada (Eret)
05:41 Weinhold (Vlček, Prášek)
19:21 Bernad (Jungwirth, Benda)
21:07 Bernad (Valský)
42:04 Dančišin (Hubata, Červený)
Vay (22. T. Král) – Baláž, Jenáček, Kadeřávek, Hejda, Krutil, Ulrych (C), Havel – Coskey (A), Eret, Káňa – Lehtonen, Forsblom, Badinka – Sklenář, P. Chlán, Ouřada – M. Tůma (A), Koblížek, Havelka – Špilka.
Žajdlík (Málek) – Suchánek (C), Zahradníček, Benda, Bernad, Weinhold, Piegl, Hubata – Dančišin, Červený, Hruška – Valský, Mertl (A), Jungwirth – Babka, Zadražil (A), T. Doležal – Vlček, Handl, Prášek.
Rozhodčí: Valneta, Turhobr – Malý, Sýkora
Počet diváků: 1774
40:40 Hrníčko (Kolář)
60:17 Herčík (Chabada)
51:13 Harkabus (Čachotský, Strejček)
Vondraš (Vomáčka) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Kalužík, Rákos (A), Herčík – Formánek, Hrníčko, Žálčík – Pavlata, Fiala, Pochobradský – Rouha, Jevtěchov, Macek.
A. Beran (Žukov) – Dundáček, Bilčík, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Chvátal – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Rachůnek, Jáchym, Pořízek – Jiránek, Toman, R. Váňa.
Rozhodčí: Grygera, Bernat – Polák, Otáhal
07:56 Dlouhý (Černohorský)
65:00 Vlach
26:40 Šťovíček (Polák)
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, Černohorský, Hampl, T. Moravec, A. Adamec – M. Novák (A), Štohanzl, Musil (A) – Vlach, P. Moravec, Veselý – Dlouhý, Skořepa, Haas – Pokorný, Pajer, Zvagulis.
Matěcha (Pavelka) – F. Kočí, Gaspar (A), Holý (C), V. Beran, Perčič, Š. Havránek, Stejskal – Kružík, Polák, Šťovíček – Gricius, Přikryl, Matěj Beran – Berka, Trunda, Průžek – Čermák, Tichý, Slavíček.
Rozhodčí: Horák, Barek – Maštalíř, Roischel
Počet diváků: 3026
30:03 Krisl (David Dobša)
33:30 A. Zeman (Zdráhal, Pechanec)
M. Tomeček
01:01 Holík (Říčka, Ondračka)
13:08 Paukku (Říčka, P. Svoboda)
Švančara (Němeček) – Krisl, Petrovický, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Zubíček, Pala – Mácha, M. Tomeček, Süss – Březina, Pechanec, Rob – Hradil, J. Hanák, A. Zeman – David Dobša, Nášel, Boltvan.
Huf (Čiliak) – Aubrecht, Čáp, Štibingr, Ondračka, A. Salonen, Riedl, Zavřel – Paukku, Holík, Říčka – Válek, Sadovikov, Šlahař – Kordule, Gago, P. Svoboda – Mužík, Sedláček, Köhler – Čechmánek.
Rozhodčí: Jaros, Hacaperka – Juránek, Teršíp
23:35 Marosz (Sedlák, Jeřábek)
17:48 Vodný (Bittner, Psota)
28:15 Vodný (Stehlík, Psota)
Pařík (O. Bláha) – Gutwald, Younan, Jeřábek, Prčík, Sedlák, Žůrek, Němec – Berisha, Roman (C), Mrázek – Razgals, Marosz, Gegeris – Ježek (A), Vachovec (A), Sloboda – M. Svoboda, Mikyska, Lundgren – Häring.
Mičán (Jan Brož) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera, Dolníček – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Malý, Michálek, Tomáš Svoboda – Kučera, Vodný (A), Tecl – Bednařík, Kuba, V. Brož.
Rozhodčí: K. Zavřel, P. Obadal – H. Kráľ, P. Landsmann
Počet diváků: 774
01:31 L. Adámek (Šmerha)
07:27 Šmerha (Slováček, Prokeš)
07:56 L. Adámek (Straka)
13:30 Valtonen (Prokeš, Šmerha)
15:43 Jonák (Klhůfek, Slováček)
23:18 Š. Bláha (Černý, Marcel)
45:27 Jandus
51:04 E. Pospíšil (Slováček, Šmerha)
03:15 Plos (Kuťák, Bernovský)
08:09 Plos (Kuťák)
34:48 Koštoval (Jelínek)
49:15 Kern (Suhrada, Kuťák)
Honzík (21. Pavlíček) – Stříteský (A), Hryciow, Dujsík, Slováček, Černý, Marcel, Krajčík – Jandus, Klhůfek, Jonák (C) – Šmerha, Prokeš, Valtonen – L. Adámek, Matějček, Straka – Š. Bláha, Dědek, Hořanský (A) – E. Pospíšil.
Michajlov (14. Volevecký) – Suhrada, Žovinec (A), J. Tůma, Smetana (A), Vandas, Pavlák, T. Žižka – Jiří Pospíšil, Kuťák (C), Plos – Lang, Kern, Costa – Bernovský, Jelínek, R. Chlán – Stěpančuk, Žmola, Koštoval.
Rozhodčí: Viktor Schenel, Tomas Šico – Roman Komínek, Jan Vašíček
Počet diváků: 2780
Tabulka:
|1.
|Slavia Praha
|33
|20
|3
|2
|8
|98:65
|68
|2.
|Jihlava
|32
|18
|3
|4
|7
|93:66
|64
|3.
|Kolín
|33
|18
|2
|4
|9
|87:72
|62
|4.
|Litoměřice
|33
|16
|2
|3
|12
|104:102
|55
|5.
|Vsetín
|33
|10
|9
|4
|10
|93:85
|52
|6.
|Třebíč
|33
|13
|4
|5
|11
|84:85
|52
|7.
|Přerov
|33
|12
|6
|1
|14
|73:79
|49
|8.
|Chomutov
|33
|13
|0
|6
|14
|87:92
|45
|9.
|Sokolov
|33
|8
|8
|4
|13
|83:99
|44
|10.
|Tábor
|33
|10
|4
|5
|14
|86:95
|43
|11.
|Frýdek-Místek
|32
|11
|2
|5
|14
|85:89
|42
|12.
|Poruba
|33
|10
|3
|3
|17
|90:99
|39
|13.
|Pardubice B
|34
|8
|6
|3
|17
|88:99
|39
|14.
|Zlín
|34
|10
|2
|5
|17
|72:96
|39