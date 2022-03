Recept pro Jihlavu. Hrát se zajištěné obrany a proměňovat šance, radí Seman

V úvodních dvou domácích zápasech se před týdnem střelecky prosadili pouze jednou, Richard Cachnín v prodloužení druhého duelu rozhodl o výhře 1:0.

Po dvou zápasech na Hané se dnes série do CZ Loko Areny vrací. Čeká ji rozhodující pátý zápas. Vítěz postupuje dál, poraženému končí sezona. Fanoušci Dukly doufají, že červeno-žlutí budou úspěšnější než na začátku série.

„Nemyslím si, že bychom první dva zápasy hráli špatně. Speciálně v tom druhém jsme měli dost šancí, abychom rozhodli už v normální hrací době,“ tvrdí jihlavský útočník Filip Seman.

Dukla však troskotala na gólmanu Lukáši Klimešovi. „Hlavně v tom druhém zápase měl skvělé zákroky, podržel je. Chytá výborně,“ připustil Seman. „Ale není to jen o něm. Přerov umí hrát kvalitně do obrany, kluci mu parádně pomáhají, snaží se blokovat střely.“

Takže Jihlavu rozhodně nečeká jednoduchá záležitost. „Musíme hrát ze zajištěné obrany, vytvořit si šance, tlačit se do brány, střílet...,“ hledá Seman osvědčený recept na úspěch. „A hlavně: když už něco vymyslíme a dostaneme se do šance, tak s tím naložit lépe, než se nám občas daří,“ připouští.

Nechybělo přitom mnoho a pátý duel už se ani hrát nemusel. Po pondělní výhře 3:1 totiž Dukla v Přerově ještě na konci druhé třetiny vedla 2:0 a byla blízko postupu.

„Jenže pak nás Přerov zatlačil a nám se bohužel vedení nepodařilo udržet,“ mrzí Semana. „Škoda, že jsme náskok neubránili. A nebo nevyužili ještě jednu šanci, protože příležitostí jsme tam měli dost.“

Zkušeného forvarda nepřekvapil vývoj ostatních čtvrtfinálových sérií, který mimo jiné znamenal konec pro Litoměřice a Třebíč. „Všichni víme, že liga je vyrovnaná. Všechny týmy, které se do play off dostaly, měly kvalitu,“ říká Seman. „Prostě se ukázalo, že play off je jiná soutěž,“ dodal.