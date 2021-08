Úplně poprvé budu nejstarší, usmívá se Hunkes. Třebíč teprve poznává

Pomalu už měl vybraný hřebík, na který se chystal pověsit svoje brusle. Chtěl definitivně ukončit svoji mnohaletou hokejovou kariéru. Jenže nakonec si dal sedmatřicetiletý odchovanec brněnského hokeje Jiří Hunkes ještě minimálně rok odklad.

„Opravdu jsem přemýšlel, jestli mám hrát dál, nebo už se vydat trochu jinou cestou. Po nějaké době jsem si řekl, že tedy skončím, jenže po pár týdnech se mi to rozleželo v hlavě. Došel jsem k závěru, že bych chtěl ještě hrát,“ svěřil se bývalý hráč extraligového Třince, Liberce či Litvínova.

Neuměl jste si život bez každodenního tréninku a zápasového rytmu představit?

Vystihla jste to přesně. Když člověk něco dělá celý život, těžko se mu to opouští. Je mi jasné, že až jednou opravdu skončím, tak mi hokej bude hrozně chybět. Mám rád partu v kabině, srandu, kterou tam hráč zažívá.

Platilo to i o vašem zatím posledním angažmá ve francouzském týmu SASP Anglet Hormadi Élite?

Bylo to tam taky moc pěkné, ale zároveň úplně jiné, když neovládáte francouzštinu. I proto jsem si řekl, že bych chtěl ještě aspoň rok hrát hokej tak, jak ho mám rád. Tedy i s tou srandou v kabině.

Vy asi nebudete zrovna introvert, který by si sedl někam do rohu a spíš ostatní jen pozoroval. Nebo se pletu?

Tak to opravdu ne. (směje se) I když zase nejsem ani úplně typ, který by byl hned po příchodu do nového týmu od prvního dne nejvíc slyšet. Musím se chvilku rozkoukat.

A v Třebíči jste aktuálně pořád ještě ve stavu rozkoukávání? Zkusil byste odhadnout, jak bude kabina Horácké Slavie v nové prvoligové sezoně šlapat?

To si zatím netroufám říct, jsem tady jen chvilku. Ale kluci vypadají v pohodě. Je vidět, že chtějí hrát. Věřím, že sezona bude dobrá. Víc zatím neumím říct, mám pořád dost starostí sám se sebou. (usmívá se)

Každopádně už teď je zřejmé, že svým věkem budete zbytek týmu výrazně převyšovat...

To je pravda, zjistil jsem, že budu suverénně nejstarší. Úplně poprvé, což už taky něco značí. (směje se)

Znáte vůbec někoho ze svých nových spoluhráčů?

Trochu Matěje Psotu, který se mnou hrával v Liberci. Ale jinak asi nikoho.

Už jste měl čas poznat trochu víc město?

Zatím na to nebyl čas. Většinou jsem totiž po tréninku tak unavený, že se těším, až sednu do auta a pojedu domů.

Vy jste toho v Třebíči ani jako soupeř moc neodehrál, pokud se nepletu. Maximálně v sezoně, kdy jste působil ve Vsetíně...

Je to tak. V Třebíči jsem sice hrával poměrně dost v mládí, ale to už si moc nepamatuju. A se Vsetínem jsem tady byl jen jednou. Jenže to na nějaké poznávání města není, přijedete na zápas a po něm hned zase odjíždíte. Každopádně nějaké povědomí o Třebíči mám a těším se, až bude víc času na důkladné prozkoumání.

Když už jste zmínil svoje mládí, vy jste odchovancem brněnského hokeje, ovšem za Kometu jste hrával jen do nějakých sedmnácti let. Už se pak vaše cesty nikdy neprotly?

Je to tak. Nikdy jsme se pak už nedomluvili, nějak jsme se prostě ve správný čas nepotkali. Nicméně jsem pořád Brňák, takže Kometu sleduju a fandím jí.

A v Brně také stále bydlíte?

Jasně. Většinou to teda bylo jen přes léto, protože pak jsem se pokaždé někam posouval, ale teď už to vypadá, že se usadím nastálo.

Je pravda, že jste toho během své dosavadní kariéry vystřídal poměrně dost. Kde jste se cítil úplně nejlépe?

Tak třeba hned loňská Francie byla určitě krásná. A celkově bych řekl, že jsem měl štěstí na města i lidi kolem sebe. Na žádnou štaci nevzpomínám vyloženě špatně. Hezky mi bylo taky v Liberci, ale hokejově jsem se cítil asi nejlépe v Rusku.

KHL jste si vyzkoušel jednak v dresu Togliatti, ale působil jste v ní také coby hráč týmu Lev Poprad, který se pak přesunul do Prahy. Jaká tohle pro vás byla doba?

Jednoduše skvělá. Myslím, že všichni, kteří jsme tam tehdy hráli, na to vzpomínáme pouze v dobrém. I moje rodina, která za mnou dojížděla, říká, že v Popradu to bylo super. Byli jsme v Tatrách, v krásném prostředí. A to samé se dá říct i potom o Praze. Výhoda byla, že jsme tam žili a na zápasy do Ruska jen létali. Sešla se tehdy opravdu skvělá parta.

Když byla řeč o létání, vy jste s ním nikdy neměl problém?

Díky bohu ne. Nikdy jsem to nějak moc nevnímal, to spíš teď, když letím někam na dovolenou, si říkám: Ať už je to hlavně za mnou. Ale vyloženě strach nemám ani teď.

Vraťme se ještě na chvíli k vašemu loňskému působení ve Francii. Co byste řekl o tamní lize?

Hokej se tam rozhodně nehraje špatný, ale je dost velký rozdíl mezi týmy. Některé nemají moc peněz, takže skládají mužstvo, jak se dá. A pak jsou ty druhé, co si pořídí alespoň jednu lajnu složenou z cizinců. A na ledě je to znát.

Stihl jste se za těch pár měsíců naučit aspoň trochu francouzsky?

Domlouval jsem se spíš anglicky, ale jasně, že i francouzsky jsem se snažil něco hokejového pochytit. Ovšem je to hodně těžký jazyk. Naštěstí trenér byl Čech, který ve Francii už dlouho žije, takže jsem žádný problém neměl.

Přesto jste už další sezonu přidat nechtěl?

Přemýšlel jsem nad tím hodně, dokonce jsem měl už připravenou smlouvu na stole, ale prostě je to daleko. Starší dcera má doma svoje kamarády, je tady šťastná.

Takže zasedla rodinná rada?

To ne, kdybych řekl, že půjdeme, tak by se mnou rodina zase šla. Ale já viděl, že opravdu šťastné jsou dcery i manželka v Česku, tak jsem pro ně chtěl to nejlepší.

O vás se ví, že máte kromě hokeje hodně rád i fotbal. Stihl jste nějaký zápas ve Francii?

Bohužel ne, nevyšlo to kvůli koronaviru. A mrzí mě to o to víc, že jsem byl jen kousek od Španělska a rád bych se podíval na fotbal taky tam. Jenže covid byl proti.

Vybavíte si ještě vůbec, kdy jste byl na fotbale naposledy?

Jasně, v neděli na Zbrojovce. Hrála s Jihlavou.

Tak to jste musel být z výsledku 4:0 nadšený...

To jo, na druhou ligu se hrál, myslím, dobrý fotbal. Neřekl bych, že Jihlava byla špatná, akorát jí chyběla finální fáze. V tomhle byla Zbrojovka lepší.

Jakou ligu máte nejraději?

Byl jsem na pár zápasech ve Španělsku, mám rád Barcelonu. Těším se, až se zase život vrátí do normálu, pak s kamarádama určitě znovu někam vyrazíme.

ZA PUKEM. V souboji o puk se střetli liberecký Jiří Hunkes (vpravo) a Jakub Lev z Plzně.

Tak zatím pojďme zpátky k hokeji. Nadcházející sezona v Chance lize bude dost náročná vzhledem k tomu, že má sestupovat víc týmů. Jste na ni připravený?

Snad, i když se určitě ještě budu muset dopřipravit. Pro hokej je chystané zúžení asi dobře, protože týmů bylo v první lize fakt hodně, ale zase nevím, jestli je ideální vyřadit nějaké čtyři týmy takhle naráz. My s Třebíčí se budeme každopádně snažit, aby se nás podobné starosti vůbec netýkaly.

Už víte, s jakým číslem budete hrát?

Zatím ne, musím se nejprve podívat, jaká čísla už jsou rozebraná, pak si nějaké vyberu.

Takže žádné speciální přání nemáte?

Určitě ne. Vzhledem k tomu, že jsem toho prošel hodně, tak jsem většinou hrával s číslem, které bylo zrovna volné. Tohle nějak neřeším.

A už víte, co budete jednou dělat, až s hokejem skutečně skončíte?

Spíš se rozhlížím mimo hokej. Něco v hlavě mám, ale nezlobte se, do novin to zatím říkat nebudu.