„Velký tlak veřejnosti by extraligu donutil přemýšlet o přímém postupu a sestupu,“ uvedl Jiří Sochor, majitel Pirátů a sympatizant iniciativy Stop baráži! Zato litoměřický prezident Jan Fišera tvrdí: „Na 17. listopadu se připravovala akce Osvoboďte baráž, ale mně nepřijde moc vhodné propojovat tuto historickou událost s tímto bojem.“
V současnosti se v baráži potkávají nejslabší extraligový tým po víc než měsíčním volnu a vysílený a pobitý vítěz prvoligového play off bez oddechu. Od znovuzavedení prolínací soutěže 1+1 ještě nikdo z nižší soutěže nepostoupil.
Jak vnímáte iniciativu Stop baráži?
Sochor: Přivítal jsem ji. Už před sezonou jsem říkal, že současné nastavení systému je špatné pro český hokej. Vloni už se objevily indicie, že zástupci prvoligových klubů jednali s vedením extraligy o nějakém modelu. Bylo nám přislíbeno, že by měla projít rozšířená baráž 2+2, což jsem považoval za kompromis. Myslím, že je i divácky zajímavější. A aby v extralize hrálo 12 týmů ze 14 play off, to je výsměch sportovní soutěži.
Fišera: Neznám úplně podrobnosti iniciativy, nevím přesně, kdo za tím stojí, byť samozřejmě nějaké základní informace máme. Že by bylo myšlenku prostupu mezi extraligou a první ligou diskutovat, je jistě pravda. Systém 1+1 není úplně nejšťastnější, prvoligový klub musí sehrát těžké play off a zároveň proti němu jde odpočatý extraligista, i když ani pro něj není ideální 40 dnů čekat. Měly by si sednout první liga (Sdružení prvoligových klubů, SPK LH) a extraliga (Asociace profesionálních klubů, APK LH) a najít mezi kluby nějakou shodu. Jednání už probíhala a mělo by se v nich pokračovat.
Zklamalo vás, že rozšířená baráž nevyšla?
Sochor: Měli jsme příslib, ale nakonec se o tom zástupci extraligy na svém sněmu ani nezabývali. Proto všechno nabralo obrátky. My iniciativu Stop baráži podporujeme, podporuje ji i SPK, kde jsme si to odhlasovali. Taky budeme dělat nějaké kroky, byť symbolické.
Fišera: Vím, že když se začalo řešit, já říkal, že 2 plus 2 považuju za zajímavý kompromis. Víme, že to v minulosti fungovalo, dokázaly postoupit kluby z první ligy, na druhou stranu, ono to není jen o tom, jestli 1 plus 1, 2 plus 2, přímý postup a sestup, těch možností je víc. Chápu, že extraliga si chce svůj produkt ochránit a je potřeba diskutovat licenční podmínky. Za jakého předpokladu by klub vůbec mohl postoupit. Vnímám i názory extraligy, že kluby z první ligy nemají mimo jiné dostatečný rozpočet na úrovni extraligy. Je to velké téma a nevím, jestli to někam povede, když se to bude řešit mimo hokejové struktury nějakým externím subjektem.
Jak Stop baráži podpoříte?
Sochor: Budeme se inspirovat tím, co předvedly Zlín se Vsetínem, že prvních deset sekund zápasu nehrály. Plus nějaké transparenty, promítání informací na kostku.
Fišera: Vím, že se připravovala na 17. listopadu akce, ale mě nepřijde moc vhodné propojovat tuto historickou událost s bojem Osvoboďte baráž. Drtivá většina klubů se k tomu chtěla připojit, my ne, je to moje osobní rozhodnutí. Zápas věnujeme studentům, kteří budou mít vstup zdarma. To považuju vzhledem k významu toho dne za větší přínos.
Baráž? Zhýralost! Pešout by extraligu otevřel zdola: Ať je platové dno 40 milionů
Může změnit APK názor?
Sochor: Pokud bude opravdu velký tlak veřejnosti, budou o tom přemýšlet. Jinak ne. Myslím si, že jde o kapsy manažerů, o nic jiného. Nevidím nic špatného na přímém postupu a sestupu. Když klub spadne, má ihned možnost se vrátit. Vykládání, že je mezi soutěžemi velký rozdíl… Ten je přece způsobený tím, že jsou prakticky nepropustné. A vy kvalitní hráče do první ligy těžko dostáváte.
Fišera: Věřím, že ano. Nejsem si jistý, že APK sama od sebe přijde s tím, že bude přímý postup a sestup, ale pokud budeme konstruktivně diskutovat, je možné najít nějaký kompromis, který bude pro obě strany akceptovatelný. A není k tomu potřeba subjekt, který není členem ČSLH.
Proč se extraliga tolik bojí přímého sestupu?
Sochor: Ze strachu manažerů. Jeden důvod je osobní. Když přijde neúspěch, pravděpodobně budou odvolaní a přijdou o místo. A samozřejmě budou mít větší starosti sestavit rozpočet v první lize a postavit postupový kádr, což bude pro ně těžší, než hrát extraligu dole.
Fišera: Na to byste se museli zeptat extraligy, možná zavolat do Litvínova. Chápu, že tam jsou obrovské investice, je v tom hodně peněz a chtějí si svůj produkt ochránit. Na druhou stranu je to stejné i v první lize. Investuje se do stadionu, do hráčů, zázemí týmu. A majitelé za to taky chtějí nějaký bonus a vidět možnost, že mohou snadněji postoupit do extraligy.
Jak se tváří vaši sponzoři na nynější systém?
Sochor: Současná situace je ovlivňuje. Pokud by byla šance na postup, myslím, že někteří sponzoři by pomohli více. Takové tendence mezi nimi cítíme. A kdyby se nejvyšší soutěž otevřela, i vaše vyjednávací pozice se sponzory by byla mnohem lepší.
Fišera: Občas se zajímají, proč není přímý postup a sestup, ale není to nastavené tak, že my jako Litoměřice bychom měli mít šanci postoupit přímo. Kdybychom to uhráli, co budeme dělat? Nesplníme v tu chvíli jedinou licenční podmínku. Zase by se řešilo, co s tím, když si někdo extraligu vybojuje a podmínky účasti nesplní. V některých zemích máte přímý postup a sestup, ale už před sezonou musíte deklarovat, že máte už na tu sezonu rozpočet aspoň na minimální úrovni té dané soutěže, do které postupujete. Že máte připravenou halu podle licenčních požadavků. Abyste ve chvíli, kdy postoupíte, byli okamžitě připravení hrát nejvyšší soutěž. To u nás v tuhle chvíli není a extraliga má svoje licenční podmínky. Je to obrovský komplex věcí, které se musí dořešit a sladit, aby prolínání soutěží vyhovovalo extralize i první lize.
Extraliga chce, ať si upravíte herní model, aby její barážista neměl měsíční volno.
Sochor: Oni tlačí, ať si upravíme termínovou listinu, nicméně extraliga nic kompromisního taky neudělá. Hraje 12 týmů play off a dva končí, jeden čeká na baráž. Proč si neudělají nějaké play out? Časový rozdíl by se aspoň srovnal.
Fišera: Když jste klub jako my nebo Frýdek, tak naším zájmem by mělo být hrát co nejdéle a mít základní část co nejdelší. Ty hráče pak extraligové týmy využívají i v play off a asi nikdo nechce, abychom končili 8. února, což tady už bylo. Od té doby jsme platili hráče, kteří seděli doma. Vynechat play off určitě ne, je nesmysl vrátit se o několik desítek let zpátky, kdy byl základní části vítěz a konec. Play off je divácky nejatraktivnější část sezony, je to vrchol, zbavovat se toho je nesmysl. Může se třeba vynechat předkolo, zkrátit o týden základní část. V případě baráže 2 plus 2 by vypadlo finále. Návrhů na změnu systému v Maxa lize jsem viděl už hodně, jak to upravit, ale dost jich jde proti smyslu hokeje.
Stop baráži! Rivalové se spojili, ale vedení extraligy hlásí: Nátlak výsledek neovlivní
Baráž 2 plus 2 byste bral jako kompromis?
Sochor: Ano. Teď se prosazuje přímý postup a sestup, ale rozšířená baráž je lepší než současný model 1+1. My nemůžeme diváky ochudit o play off, nejdou škrtat zápasy, protože plníte taky nějaké partnerské smlouvy. Šlo by nahustit program, ale extraliga by tím pádem měla udělat play out. Tedy, že by play off hrálo 10 místo 12 týmů a čtyři si to rozdali o to, kdo půjde do baráže.
Fišera: Za mne je to jedna ze schůdných variant. Vím, že to fungovalo, byla to otevřenější možnost pro prvoligové týmy, pro extraligu nějaká ochrana. Druhá věc je, že první liga je jediná soutěž, která má ty podmínky nerovné. Nahoru je velmi těžká baráž, ale dolů sestupujeme hned. Z pozice manažera prvoligového klubu bych byl také rád, kdybychom tam i my tu možnost nějaké poslední záchrany měli. Ale vím, že je nereálné to prosadit, proto ani tímto směrem neuvažuju a neděláme k tomu žádné kroky.
Škodí českému hokeji, že extraliga je téměř uzavřená?
Sochor: Co se týče výkonnosti, to bych se netroufal říct. Ale škodí to klubům, které jsou v první lize a mají za sebou nějaké historii. Jako jsou Zlín, Jihlava, Slavia, Vsetín, my, které mají fanouškovskou základnu i finanční možnosti extraligu případně hrát. A když do ní nikdo nepostupuje, není tam žádné oživení, hrají se pořád stejné zápasy.
Fišera: Škodí je silný výraz. Ve stávajícím herním systému obou soutěží není určitě jednoduché postoupit, na druhou stranu si nejsem jistý, že by někdo z první ligy měl rozpočet na úrovni extraligy. Bylo by možná zajímavé, kdyby s tím někdo přišel a měl postavený extraligový tým, byť chápu, že přesvědčit hráče, kteří mají na nejvyšší soutěž, aby šli hrát první ligu, je složité. Ale bylo by zajímavé pak sledovat, jak by ta baráž dopadla.
Iniciativa Stop baráži chystá i právní kroky. Mají šanci uspět?
Sochor: Vím, že iniciativa má něco připraveného, ale musím to detailně prostudovat. My osobně jiné kroky než formou podpory dělat zatím nebudeme.
Fišera: Hlouběji jsem to nestudoval. Diskuze o tom je určitě dobrá, řešení v rámci hokejových struktur ano, nějaké úpravy bych si dokázal představit. Ale jestli je vhodné to řešit takto externě, to nejsem schopný říct.
Cítíte, že je tlak veřejnosti na změnu? Jak silný musí být, aby APK na změnu kývla?
Sochor: Viděl jsem články o baráži, pod kterými fanoušci diskutují. A také tam bývají ankety, které jednoznačně vyznívají ve prospěch otevřené extraligy, přímého postupu a sestupu. Nebo jako druhá nejlepší varianta je rozšířená baráž 2+2. Uzavřená extraliga je v jednotkách procent. Diváci mají chuť na změnu.
Fišera: To určitě, 99 procent fanoušků bude pro přímý postup/sestup, pokud nebudou vnímat jiné další okolnosti a možnosti, to je jednoznačné, ale musí se opravdu hodně věcí doladit. Nebude to jen o tlaku fanoušků. Extraliga se za poslední roky hodně sportovně i ekonomicky posunula a pokud má APK na nějakou změnu kývnout, musí systém prolínání soutěží tuto skutečnost respektovat. A to jsou například právě ty zmiňované licenční podmínky.
Mohlo by to zvednout český hokej?
Sochor: Předpokládám, že ano. Byly by nové zápasy, nové derby. Má to smysl i potenciál.
Fišera: To nejsem schopný posoudit. V minulosti se dělaly nějaké kroky i v mládeži, rozšíříme to, zúžíme to, bude to bomba. Myšlenky dobré, ale realita často bývala jiná. Říct jednoznačně, že přímý postup/sestup bude ku prospěchu všeho, to si netroufnu říct.
Šéf spolku za přímý postup: Baráž je neprostupná hráz, hokej ztrácí smysl
Jak kvalitní je nyní první liga? Upadá, zlepšuje se?
Sochor: Nemyslím si, že upadá. Letošní ročník Maxa ligy je víc propagovaný, soutěž je víc vidět než minulý. Takový dojem to na mě dělá. S kluby se snažíme dělat společné marketingové akce. První liga je otevřená přesně tomu, co chceme po extraliga. Loni Prostějov sestoupil, aniž by to někdo predikoval. Teď patří k favoritům na návrat zpět. My jsme teď v podobné situaci a doufáme, že z ní nějak vybruslíme. Nikdy nemůžete odhadnout, jak se umístíte. Soutěž je nastavená tak, že poslední musí z kola ven. A pak si to musí vybojovat zpátky.
Fišera: Vidím na rozpočtu, jak se náklady zvyšují, kvalita první ligy jde určitě nahoru. Jsou týmy jako Zlín, Vsetín, Poruba, Jihlava, které do toho dávají velké peníze, díky nové aréně v Jihlavě se zvedne návštěvnost celé soutěže. Podle mě se první liga celkově zlepšuje, ale pokud chce držet krok s extraligou, tak nic jiného nezbývá.
Kdyby se někdo přece jen dostal do extraligy, nezačne pak držet basu s ostatními?
Sochor: Stejně jako jsme byli pro otevřenou první ligu, byl bych i pro otevřenou extraligu v době, kdybychom byli jejím účastníkem. Je to prostě sport a mělo by se soutěžit bez vymýšlení nějakých kliček, které vás ochrání před protivníkem z první ligy.
Fišera: Myslím, že by to tak klidně mohlo být. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale když se uzavírala smlouva mezi APK a svazem, podle které je stávající systém nastaven, tak u toho byli i lidé, kteří proti tomu teď bojují.