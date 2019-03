Jestřáb nesestřelen. Takhle by to mělo vypadat, říkal prostějovský Prokeš

Prostějovští s černým jestřábem na prsou odehráli v neděli doma svůj nejlepší zápas, před více než čtyřmi tisíci diváky vyhráli 5:1 a odvrátili ve čtvrtfinále první ligy i druhý mečbol favorita. Srovnali sérii na 3:3. Rozhodnutí padne zítra ve Vsetíně.

„To je krása, nejvíc pro hokejistu. Věříme, že postoupíme, protože máme lepšího brankáře. Neužka je úžasný,“ chválil zkušený útočník Tomáš Divíšek gólmana Jakuba Neužila, který předčil vsetínského kolegu Šelepněva.

Ale nebylo to o něm, nechyboval. Prostějov na Vsetín vletěl.

V první třetině si vytvořil čtyři slibné šance. Divíšek ve 2. minutě za brankou nabíjel Nouzovi, jehož pokus Šelepněv vytlačil na břevno.

Poradil si i s ranami Žalčíka a Račuka. Vsetín zahrozil jen Robem.

Jestřábi Šelepněva prostřelili v 18. minutě v oslabení při vyloučení Roba, když se z dorážky prosadil útočník Tomáš Nouza. Po 67 sekundách druhého dějství se radovali znovu, tentokrát v oslabení proměnil přečíslení po přihrávce Tomáše Pšeničky forvard Radek Prokeš, dvougólový hrdina večera.

„Super, že jsem dali první branku. To je důležité, protože Vsetín měl mečbol a byl nad námi. To byl náš plán,“ povídal Prokeš. „Ubojovali jsme oslabení, odpadali jsme to.“ Pak do toho totiž Vsetínští hrábli. Kapitán Jestřábů Matouš Venkrbec statečně v oslabení blokoval bomby. Před polovinou duelu ale snížil bek Jiří Drtina. Se sirénou dokonce hosté srovnali, jenže gól dali vteřinu po hvizdu, takže do třetí třetiny šli Prostějovští s vedením 2:1.

Pochopili, že s takovou nedovedou bitvu do zdárného konce, a zase začali hrát na puku. „Po druhé třetině jsme zvýšili hlas v kabině, věděli jsme, že takhle hrát nemůžeme,“ kývne Prokeš. „K obětavosti jsme potřebovali přidat i trošku hokeje. Naštěstí se nám to povedlo.“

A brankami mezi 48. a 51. minutou pojistili vedení. Klíčový moment: vsetínský matador Radim Kucharczyk šel za podrážení na trestnou lavici, domácí měli dlouhou přesilovku pět na tři, a byť se zdálo, že ji hrají staticky, přesnou souhrou de facto rozhodli.

Račuk našel před brankovištěm zaparkovaného parťáka Divíška, který soupeře zlomil. „Pak už tomu jakoby nevěřili,“ vypozoroval.

„Gól na 3:1 byl strašně důležitý, protože Vsetín toho měl dost. Kluci sehráli pět na tři skvěle, neplašili, věděli, že mají ještě čas,“ ocenil Prokeš, jenž se záhy prosadil podruhé. „Cítím se líp a jde nám to všem.“

Búra ještě dovršil v další přesilovce Dušan Žovinec. Zimák burácel. Lidé přilepení na mantinelu bušili do plexiskla. „Když přijdou na tyhle starší stadiony takové návštěvy, tak je to nádhera. Akustika je úplně jinde. Lidem děkujeme, že nám pomohli,“ vzkázal Prokeš. „Série je vyhecovaná, to je paráda, krásné play off, takhle by to mělo vypadat a mě to moc baví.“ Zítra to bude kdo s koho. „Sedmý zápas jsem nikdy nehrál, strašně se těším. My už si dva zápasy říkáme, že musíme. A čeká nás to ještě jednou,“ velí Prokeš. „Můžeme být nervózní úplně stejně jako oni, protože kdo vyhraje, jde dál. A my dál chceme jít. Teď už je to víc o morálu než o hokeji.“