Jeden ze sta! Kapitánovo fair play: odvolal vyloučení a Příbram vypadla

„Troufnu si říct, že ze sta lidí by to 99 neudělalo. Navíc za takového stavu a času. Zápas byl vyhrocený, klobouček před ním! Moc hezké,“ ocenil soupeře Stanislav Vrhel, dvougólový hrdina Pirátů.

Scházely něco přes čtyři minuty do konce třetí třetiny, když rozhodčí zvedl po Josefusově pádu ruku a příbramský gólman pelášil ve výhodě na střídačku. Hosté v tu chvíli ztráceli 1:3, ale měli tlak a chomutovskou branku ostřelovali. Po krátké debatě s kapitánem ovšem arbitři vyloučení zrušili a tři tisíce fanoušků na tribunách uznale zatleskaly.

„Pro mě je to normální, ani bych to neřešil. Spíš bych pochválil naše kluky, tohle byl jen střípek,“ povídal skromně šestadvacetiletý útočník. „Vyhodnotil jsem si to takhle a stojím si za tím. Třeba by zápas dopadl jinak, třeba ne, člověk nikdy neví.“

Atakoval ho domácí Matai, ale pád si způsobil sám. „Zakopnul jsem sám o sebe, o své nohy. Soupeř byl daleko. Rozhodčí se mě zeptal, jestli jsem byl faulovaný, já řekl, že ne,“ vylíčil Josefus.

Kapitán druholigových příbramských hokejistů Petr Josefus.

Vrhel tvrdil: „Maty u něj byl, rozhodčí to asi viděl špatně. Vypadalo to jako faul. Já stál kousek od toho, on fakt uklouzl.“

Svým šlechetným činem Josefus ukázal, že čest a spravedlnost jsou nadřazeny brankám, bodům a postupům. „Je správné soupeře provokovat a hrát tvrdě, to k hokeji patří, ale nemělo by to být zákeřné a unfair,“ prozradil kapitán Příbrami, jak se ke sportu staví.

Od svých spoluhráčů to prý neschytal, že je připravil o početní výhodu a nejspíš i o naději na zvrat. „Ne, ne, nikdo mi to nevyčítal, bylo ticho, všechno v pohodě. Jen od kluků z Chomutova něco zaznělo, pochválili mě, ale to nebylo nutné,“ mávl rukou Josefus. I domácí obránce Radek Havel pro něj našel slova uznání: „Dobře, že to odvolal. Nevím, jestli by za tohle chtěli přesilovku. Jejich kapitán se k tomu postavil jako chlap.“

Byla to povedená tečka za bláznivou sérií. Piráti v prvním zápase zdemolovali Příbram 14:1, jenže pak dvakrát rupli a museli čtvrtfinále otáčet. Čtvrtý duel rozhodli v poslední minutě, v pátém obrat zpečetili a v semifinále vyzvou Znojmo.

„V prvním utkání jim tam spadlo cokoli, na co sáhli, a my byli zlomení, odepsaní. Hodili jsme to za hlavu a ve zbývajících zápasech jsme odvedli nádhernou, fantastickou práci. V posledním střetnutí byl Chomutov nad naše síly, ale my hráli hezký hokej a celé play off nás zdobila bojovnost,“ byl Josefus pyšný na svůj tým.

A jeho tým mohl být pyšný na něj za příkladné gesto.