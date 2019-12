To důležité je před námi, říká přerovský kouč Kočvara

Zubři do konce základní části stihli vystoupat na páté místo, v play off sice nedokázali zbrzdit Kladno spěchající do extraligy, management ale přestal nové trenéry hledat. Z dočasného řešení se před sezonou stalo trvalé.



A kouzlo 42letého Kočary i lidí, jimiž se obklopil, účinkuje dál. Přerov je po třiceti kolech druhý a má nejlepší obranu v soutěži. „Vůbec to neřešíme,“ odmítá Kočara jakoukoliv zmínku o úspěchu či dobrém období. „V životě jsou důležitější věci. A my máme za sebou jen jednu část ze tří, další dvě nás v sezoně čekají,“ připomíná.

Je druhé místo nad očekávání?

Těžko říct. Tím, jak se soutěž po třiceti kolech rozdělila, jsme hráli už od začátku o celou sezonu a museli jsme si pravidla lehce pozměnit. Měli jsme něco v kabině nastavené a zafungovalo nám to. Na rozjezd sezony totiž není nic příjemného muset hrát na krev a teď vidíme, jak bylo rozdělení kruté pro Jihlavu nebo Prostějov, tedy ambiciózní týmy, které se do osmičky nedostaly. Museli jsme si to nastavit trochu jinak než obvykle na začátku soutěže.

Co si pod tím představit?

Udělali jsme to už loni, když jsme s Jirkou Sklenářem přišli k týmu. Nehleděli jsme na tabulku, ale spočítali jsme si, kolik je potřeba bodů. Potřebovali jsme osmkrát vyhrát a to je jako dvě série play off, takže jsme tým přesvědčili, že musí vyhrát i dvakrát 4:3, abychom byli tam, kde chceme. Ty pomyslné série se nám nakonec podařilo zvládnout lépe, tu první jsme vyhráli 4:1 a druhou s těžkými soupeři 4:3. Tuto sezonu jsme zkraje odehráli pár zápasů a měli jsme tři prohry za sebou. Znovu se tohle nastavení ukázalo jako správné a vyplatilo se nám.

V čem je kouzlo vašich výkonů?

Na prvním místě je kolektiv trenérský i hráčský. Fungujeme pospolu, snažíme se spoustu věcí řešit individuálně s hráči a to je klíč úspěchu. Nikdo si nezávidí, každý si plní svou roli v týmu a i přes spoustu zraněných hráčů, což jsme nepouštěli ven, jsme to zvládli velice dobře.

Máte recept jak namíchat týmovou chemii? Například vybíráte hráče vhodných povah?

To je jedna z těch důležitých věcí. Před sezonou jsme si sedli a řekli si, kým bychom tým chtěli doplnit, a pak jsme si o těch hráčích zjišťovali nějaké věci. Kabina je tu specifická a kluci, kteří sem přišli, pak do ní bez problémů zapadli.

Pomáhá i to, že přerovské mužstvo má kontinuitu a opory zůstávají z valné většiny pohromadě?

Je to důležité, například Jirka Goiš je tu přes deset let, Roman Pšurný tu kroutí pátou sezonu. A druhý faktor jsou naši odchovanci, máme jich pořád kolem deseti. Byli jsme rádi, že pokračuje dál Tomáš Sýkora, bohužel v této fázi ze zdravotních důvodů musel skončit. Ale dál s týmem funguje, má věci v šatně.



Sýkora byl kapitán, teď se z něj stal asistent trenéra?

Chodí s kluky na tréninky, takže se nám i stalo, že nás bylo na ledě pět trenérů. Tomáš je skills coach, zaměřený na zdokonalování dovedností, které jsou mu vlastní. V extralize byl výborný na vhazování a pomáhá klukům s přesilovkami. To jsou věci, kterými nám pomáhá.

První cíl být v horní osmičce jste splnili, jaký máte ten další?

Druhá část bude stejně těžká jako ta první, čeká nás osmadvacet kol s nejlepšími sedmi týmy, takže každý zápas bude náročný. I v téhle části soutěže to nejsou žádné přáteláky, hraje se o to, abychom nemuseli do předkola. Další z našich cílů je tedy být do šestého místa.

Můžete vydělat na tom, že budete hrát atraktivnější zápasy a vyhnete se týmům ze spodku?

To určitě ano, vždyť i my se letos potýkáme se sníženou návštěvností Ale můžeme se bavit o tom, co je to atraktivní. Pro nás by to určitě znamenalo, aby v těch osmi byl Prostějov a Jihlava. Vážíme si samozřejmě toho, kde jsme, a budeme chtít diváky přitáhnout naší hrou. Část lidí samozřejmě chodí na zápasy, když jejich tým vyhrává.

Na domácí zápasy chodí v Přerově průměrně 1 851 diváků, což není vůbec špatné. Chtěli byste víc?

Vážíme si všech fanoušků, co chodí. V první lize jsme pátou sezonu, Jágr letos nepřijede, takže vnímáme část lidí, kteří si vybírají soupeře. Přijdou na Budějovice a nepřijdou na Kadaň, to je realita. I když si myslím, že se management snaží stále nějaké akce vymýšlet, tak je to mnohdy složité, vždyť ze všech zápasů jsou streamy a vysílají je i v hospodách. Musíme tedy hrát tak, abychom lidi na stadionu udrželi a přivedli i další. Ale souhlasím, že návštěvnost je v Přerově na první ligu pořád velice slušná.

Jak hodnotíte rok u prvního týmu?

Není to o mně, máme výborný trenérský kolektiv. S Jirkou Sklenářem spolupracuji už pár let a do toho nám zapadl Kuba Grof, který se věnuje hlavně obráncům. Společně se o hokeji bavíme a máme na něj stejný náhled. Na tréninky chodí i trenér mládeže Víťa Černohous, který také rozvíjí dovednosti hráčů. Jsme tým lidí, do kterého patří i manažer Pavel Hanák, maséři, fyzioterapeut, kustodi, a v létě jsme také změnili kondiční přípravu s Jakubem Fryčem z Andrle Sport. To jsou dílky, které do sebe zapadají.

Přesto musí být příjemné zjištění, že styl práce, kterému věříte, funguje.

Tak bych nemluvil. Když se vyhrává, je to zásluha hráčů, když se prohrává, může za to trenér. Hokej je součást mého života, má práce, ale že bych se měl hroutit z porážek nebo být v sedmém nebi z vítězství, to ne. Beru to jako realitu, snažíme se být na každý zápas stoprocentně připravení. Užíváme si to, ale je to jedna třetina sezony, čeká nás nástavba a play off. To nejdůležitější je před námi.