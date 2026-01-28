Francouz v brance? Ne, Winter Classic láká na vítěze Stanley Cupu v útoku

„Zápas pod širým nebem mezi Ústím a Chomutovem bude skvělá akce,“ zve pětatřicetiletá legenda fanoušky ve videu, v němž s beranicí na hlavě bruslí na zamrzlém rybníku s hokejkou a pukem.
Retro zápas nazvaný Osmé finále, který je jedním z bodů víkendu v dvoutisícové obci nad Labem, připomene slavné bitvy severočeských rivalů o postup do extraligy, které před víc než dekádou plnily stadiony k prasknutí.
|
Svetry versus Oranjes. Stadion pro open air víkend v Povrlech roste do krásy
Organizátoři už zveřejnili soupisky obou týmů hvězd. A nejpikantnějším bude souboj dvou nynějších hokejových expertů. Milan Antoš v minulosti coby kapitán dovedl Ústí do nejvyšší soutěže, bývalý bouřlivák Radek Duda působil v Chomutově.
A šestačtyřicetiletý Duda také natočil pozvánku se svým neotřelým slovníkem: „Najez se a rychle skoč za volant. Anebo na dráty. Koukej přiletět pod otevřené nebe. Bude to bitva, jako vždy byla. Piráti Chomutov – Slovan Ústí. Přijď se podívat, v jakém shapu se nacházím po iks letech. Bude to zábava. A zase boj!“
Chomutov má jen tři beky včetně juniorského mistra světa Krsteva, v útoku nasadí jeho spoluhráče ze zlatého týmu Krafta, Bouška, Koláčka či Skořepu. Ústecký rival kromě Francouze s Antošem vsadí na Kloboučka, Zemana, Zápotočného, Šagáta nebo Skleničku.
Exhibice vypukne v sobotu půl hodiny po poledni a bude předzápasem hlavního bodu programu, prvoligového derby Chomutova s Litoměřicemi. Už v pátek se utkají ústecká a pardubická univerzita, neděle patří druhé lize Ústí – Děčín. Víkend zpestří i zápasy mládeže a dětí.
Kapacita stadionu bude dvouapůltisícová, lístky jsou ještě k mání v cenách do 300 korun.
Kustod nepromrzne: Budu mít čaj s rumem
Jak nepromrznout během hokejového zápasu pod širým nebem, během kterého mohou teploty padnout pod nulu? Kustod Pirátů Daniel Šabata, jehož tým v sobotu v Povrlech vyzve ústeckého rivala, na to má osvědčený recept. „Pro trenéry a pro kustody čaj s rumem, hráči mají smůlu, ti se musejí pořádně obléknout,“ chechtá se Šabata.
Sám zažije Winter Classic poprvé. „Moc nevím, do čeho jdu, ale nic speciálního si asi brát nebudeme. Připravíme se na to jako na jakýkoliv jiný zápas, maximálně se můžeme tepleji obléct.“
V případě hráčů půjde hlavně o teplejší spodní prádlo pod hokejovou výstroj. „Samozřejmě v takové zimě promrznete rychleji, někteří kluci už to hráli, poradíme si s tím,“ nepochybuje Šabata.
Z prostředí venkovního stadionu v dvoutisícových Povrlech je nadšený. „Byl jsem tady už se synem na turnaji, dohrávali za umělého osvětlení, to byla paráda. Zážitek pro kluka, který byl ve čtvrté třídě.“ I pro dospělé hokejisty to bude výjimečný den. „Teď tu navíc bude mobilní tribuna, plno lidí, bude to vypadat zase ještě jinak. Jsem na to zvědavý,“ těší se Šabata.