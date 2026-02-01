Povrly nejsou Praha! Led jako šmirglpapír, retro Duda po gólech klikoval

Na teploměru -1 stupeň Celsia, na sedačkách fanoušci s horkým svařákem, na ledě brankáři s kulichy na helmě. Český hokej se po dlouhé době oddal zápasu pod otevřeným nebem, bezmála čtrnáct stovek diváků se v Povrlech kochalo sobotním prvoligovým derby pořádajícího Chomutova s Litoměřicemi i kuriózním (ne)gólem bambulí utržené z čepice. Utkání předcházela retro lahůdka někdejších ústeckých a chomutovských rivalů s Francouzem, Antošem či Dudou ve výstroji.

„Takové zápasy se dělají jednou za život, pojali jsme to jako oslavu klubových osmdesátin,“ řekl Jiří Sochor, majitel Pirátů, nadšený z atmosféry a rozmrzelý z návštěvy 1 342 fanoušků. „Nečekal jsem vyprodáno, doufal jsem ke dvěma tisícům. Ztrátové to asi trošku bude, ale šlo o nevšední zážitek, všichni si to užili.“

Fiaska posledních let, zrušené open air akce v Praze a Špindlerově Mlýně, organizátory neodradily. Na Zimním stadionu Jiřího Svobody, ředitele místních Kovohutí perzekvovaného komunisty, nechali postavit dvě mobilní tribuny s kapacitou dva a půl tisíce diváků. Při hlavním zápase vypadaly opticky slušně zaplněné.

Nevídané! Ustřelená bambule skončila v síti a hosté slavili gól, zmátla i Antoše

Pořádání vyšlo na milion a čtvrt, publikum si užívalo komfort stánků s voňavými klobásami a nakupovalo v mobilním fanshopu Pirátů. „Nejvíc na odbyt jdou kulichy a podsedáky,“ zvěstovala žena za pultem. „Pivo a teplé nápoje, tedy svařák nebo punč, to mají jedna ku jedné,“ hlásil zase stánkař s dobrotami.

Hráčům šla pára od pusy, zážitek měli životní. „Přišel jsem v pravý čas. Nikdy jsem venku nehrál, ani jako dítě na rybníku. Moje premiéra!“ zářil chomutovský útočník Petr Gajda, posila z druholigového Prostějova.

Chomutovští hokejisté slaví výhru v utkání Winter Classic proti Litoměřicím.
Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem mezi Chomutovem a Litoměřicemi
Povrly, Ústecko, 31.1. 2026, Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem v Povrlech, předzápas stará garda Ústí vs. Chomutov. Radek Duda a jeho tradiční klilky po gólu.
Zazimovaní fanoušci během zápasu Winter Classic pod širým nebem
17 fotografií

Produkce zápasu se držela vysokého standardu Pirátů, jejichž marketing patří ke špičce. Velkoplošná obrazovka, soutěže a zábava pro fanoušky, rozhovory po třetinách, barevná světla, nástup v dýmu, VIP prostory.

Severočeští konkurenti, kteří se tlačili v maličkém zázemí, se vybavili speciálními dresy. Litoměřice oranžovými s velkým logem akce nazvané Povrly Outdoor Hockey Games a se zimními motivy, Chomutov měl fešácké prvorepublikové svetry. A oba kluby vyrobily upomínkové kulichy.

Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem v Povrlech

Jeden hrál roli i v nevídané kuriozitě. Hostující bek Suhrada ustřelil bambuli brankáři Jekelovi a Litoměřice slavily gól, než rozhodčí u videa seznali, že za čárou neležel puk, nýbrž právě bambule. „Neuvěříte!“ naklonil se pak jeden ze sudích k trenérovi kališníků Danielu Tvrzníkovi.

„Domácí“ kouč Viktor Hübl se smál: „Trošku nás to vystrašilo, nakonec přijeli kluci, že byla v bráně bambule. Že gól asi neplatí. Jestli nás zachránila bambule, tak dobrý!“ Mimochodem, Suhrada dal pár sekund nato skutečný gól a vyrovnal na 2:2.

Vsetínu stačil v derby jediný gól, Chomutov porazil pod širým nebem Litoměřice

Hübl a spol. se zahřáli slivovičkou, ale to je jejich rituál i v zápasech v hale. Hráči se zahřáli pohybem. A fanoušci z kotle neúnavnou podporou i pyrotechnikou. „Já měl v brance na pití vlažnou vodu, aby nezamrzla během třetiny,“ prozradil chomutovský brankář Pavel Jekel.

Výkon ztěžovaly reflektory, hosté si namalovali pod oči černé pruhy, které světlo zmírnily. Led na venkovním kluzišti? Do půlky třetiny dobrý, pak… „si kluci stěžovali, že puk skákal, že to bylo jak šmirglpapír. Bylo trošku víc sněhu, ale podmínky pro všechny stejné,“ nepitval se v tom Jekel.

Kvůli regulérnosti, protože venku jsou proměnlivé podmínky, se v polovině třetí třetiny zápas stopl a soupeři si prohodili strany.

Chomutovští hokejisté se radují z gólu v utkání Winter Classic proti Litoměřicím.

Pavel Francouz v dresu Ústí jako útočník v Osmém derby proti Chomutovu.

Už po poledni se odehrálo Osmé finále, vzpomínka na víc než 15 let staré třeskuté bitvy Chomutova a Ústí nad Labem o postup do extraligy. Fanoušci se skandováním pošťuchovali jako ve slavné éře, kdy se jejich stadiony plnily k prasknutí.

Za Slovan nastoupil v útoku Pavel Francouz, brankářská legenda, či komentátor Milan Antoš, Piráty reprezentoval svéráz Radek Duda. Blýskl se hattrickem a góly slavil tradičně tím, že dělal kliky. „Dobře pro něj, bude nakorbený,“ chechtal se Francouz, který stál na straně poražených, protože vyhráli Piráti 6:5 po samostatných nájezdech.

Zápas pod hvězdami ve svetrech jako z první republiky. Líbí se vám dres Pirátů?

Akce je třídenní, v pátek se utkaly ústecká a pardubická univerzita, v neděli dojde na druholigové derby Ústí s Děčínem. Co nevyšlo na pražské Letné, kde v říjnu 2024 odpískali megalomanské Winter Hockey Games, to se povedlo v maličkých Povrlech, obci o 2 300 obyvatelích.

„My jsme byli skromnější a měli jsme výhodu, že je tady ledová plocha. Oni by museli všechno stavět na zelené pláni, což je nákladnější. Pojali to velkolepě s obrovskou kapacitou, asi se jim nepodařilo vyprodat všechny zápasy,“ dumal pirátský šéf Sochor.

Ani Chomutov je nevyprodal, ale na zážitku to neubralo.

Povrly nejsou Praha!

Povrly nejsou Praha! Led jako šmirglpapír, retro Duda po gólech klikoval

