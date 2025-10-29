Francouz za Ústí, Duda za Piráty. Retro finále rivalů zpestří Winter Classic

„Věřím, že pro fanoušky na obou stranách půjde o vzpomínání na období, kdy byla rivalita mezi kluby asi na nejvyšší možné úrovni. Zároveň doufám, že všechno proběhne korektně na ledě i v hledišti,“ uvedl na klubovém webu pořádajících chomutovských Pirátů jejich místopředseda Jiří Sochor.
Na ledě se budou promenádovat zejména hráči, kteří zažili éru mezi roky 2009 až 2012. Tedy čtyři prvoligová finále v řadě mezi Ústím a Chomutovem, který z posledního, nezapomenutelného boje postoupil po 38 letech do extraligy. Rivalita severočeských konkurentů byla žhavá také předtím.
„Vzhledem k tomu, že dvakrát rozhodoval sérii až poslední možný, sedmý zápas, jsme akci nazvali jako Osmé finále,“ vysvětlil Sochor, zároveň manažer A-týmu.
Sestavy oponentů na retro zápas skládají velké persony minulosti. Chomutovskou Viktor Hübl, ústeckou Jan Klobouček. Piráti hlásí, že na ledě se znovu potkají účastníci ikonické bitky Josef Révay a Zbyněk Sklenička. „Sice spadá do trochu dřívějšího období, ale tyhle dva borce jsme chtěli za každou cenu přemluvit.“
Další jména? Nad všemi září Pavel Francouz, jenž se z Ústí přes Litvínov odpíchl ke Stanley Cupu v Coloradu. Za Lvy nastoupí i Milan Antoš, Jan Klobouček či Daniel Zápotočný.
Za Piráty si zachytají Milan Řehoř a Miroslav Hanuljak, jejich dres obléknou i postupový kapitán Milan Kraft, další muž s céčkem Zdeněk Skořepa, rebel Radek Duda, Štěpán Hřebejk, Jiří Charousek či Petr Jíra.
Třídenní akci v Povrlech pod širým nebem pořádají Piráti. Velké zápasy jsou čtyři. V pátek 30. ledna se utkají univerzitní ústečtí North Wings a pardubičtí Riders, v sobotu 31. ledna je vzpomínkové Osmé finále a prvoligové derby Chomutova s Litoměřicemi, v neděli 1. února se ve druhé lize střetnou Ústí a Děčín.