Francouz za Ústí, Duda za Piráty. Retro finále rivalů zpestří Winter Classic

Petr Bílek
  10:17
Zápas pro pamětníky. Vyšponované bitvy nesmiřitelných o prvoligový grál a postup do extraligy plnily zimní stadiony Ústeckých Lvů a Chomutova k prasknutí, brzy si jejich aktéři dají repete. Lednový vzpomínkový duel arcirivalů nazvaný Osmé finále doplnil program Povrly Outdoor Hockey Games.
PŘEKONANÝ GÓLMAN. Pavel Francouz vytahuje hokejkou puk z branky a Ústí nad Labem v rozhodující bitvě prihrává.

PŘEKONANÝ GÓLMAN. Pavel Francouz vytahuje hokejkou puk z branky a Ústí nad Labem v rozhodující bitvě prihrává.

VELKÝ PORAŽENÝ. Zdeněk Orct odchytal ve finále výborná utkání, ale nakonec ho...
Gólová radost hokejistů Ústí nad Labem v rozhodujícím finále s Chomutovem.
OBRÁTKA. Chomutovský Lukáš Půlpán se otáčí za pukem ve finále první ligy proti
Pavel Francouz na pódiu před fanoušky v Plzni líbá Stanley Cup.
12 fotografií

„Věřím, že pro fanoušky na obou stranách půjde o vzpomínání na období, kdy byla rivalita mezi kluby asi na nejvyšší možné úrovni. Zároveň doufám, že všechno proběhne korektně na ledě i v hledišti,“ uvedl na klubovém webu pořádajících chomutovských Pirátů jejich místopředseda Jiří Sochor.

Na ledě se budou promenádovat zejména hráči, kteří zažili éru mezi roky 2009 až 2012. Tedy čtyři prvoligová finále v řadě mezi Ústím a Chomutovem, který z posledního, nezapomenutelného boje postoupil po 38 letech do extraligy. Rivalita severočeských konkurentů byla žhavá také předtím.

Štamprle pro kouče, pozor na lobíky. Rivalové už řeší nevšední Winter Classic

„Vzhledem k tomu, že dvakrát rozhodoval sérii až poslední možný, sedmý zápas, jsme akci nazvali jako Osmé finále,“ vysvětlil Sochor, zároveň manažer A-týmu.

Sestavy oponentů na retro zápas skládají velké persony minulosti. Chomutovskou Viktor Hübl, ústeckou Jan Klobouček. Piráti hlásí, že na ledě se znovu potkají účastníci ikonické bitky Josef Révay a Zbyněk Sklenička. „Sice spadá do trochu dřívějšího období, ale tyhle dva borce jsme chtěli za každou cenu přemluvit.“

Chomutov, 9.8. 2025, benefiční utkání pro zesnulého hokejistu Ondřeje Buchtelu uspořádal Jakub Lauko. Radek Duda.

Další jména? Nad všemi září Pavel Francouz, jenž se z Ústí přes Litvínov odpíchl ke Stanley Cupu v Coloradu. Za Lvy nastoupí i Milan Antoš, Jan Klobouček či Daniel Zápotočný.

Za Piráty si zachytají Milan Řehoř a Miroslav Hanuljak, jejich dres obléknou i postupový kapitán Milan Kraft, další muž s céčkem Zdeněk Skořepa, rebel Radek Duda, Štěpán Hřebejk, Jiří Charousek či Petr Jíra.

Winter Classic bude! Hokejový Chomutov pozval rivala do dvoutisícové obce

Třídenní akci v Povrlech pod širým nebem pořádají Piráti. Velké zápasy jsou čtyři. V pátek 30. ledna se utkají univerzitní ústečtí North Wings a pardubičtí Riders, v sobotu 31. ledna je vzpomínkové Osmé finále a prvoligové derby Chomutova s Litoměřicemi, v neděli 1. února se ve druhé lize střetnou Ústí a Děčín.

