Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní program zápasy dospělých od první ligy až po univerzitní soutěž a prokládali je mládežnickými bitvami. Zážitek pro všechny aktéry i fanoušky, kterých na sobotní hlavní bod v podobě prvoligového derby chomutovských Pirátů s Litoměřicemi dorazilo téměř čtrnáct stovek.
Autor: Roman Dušek, Piráti Chomutov
Chomutovský útočník Martin Havelka se na rozbruslení ukázal s brýlemi.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Piráti si oblékli krásné svetry, jaké nosili hokejoví pionýři ještě za první republiky. Slušel i Colemu Coskeymu, chomutovskému kanonýrovi.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
I Litoměřice měly speciální trikoty v oranžové barvě, která je jednou z klubových.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Slavnostní buly, kapitáni Petr Ulrych z Chomutova (vlevo) a litoměřický Filip Kuťák. Puk vhodila krajská radní Jindra Zalabáková, vedle ní organizátor a majitel Pirátů Jiří Sochor.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Zápas pod hvězdami měl neopakovatelné kouzlo. Na stadionu ve dvoutisícové obci museli organizátoři kvůli televiznímu přenosu přidat reflektory navíc.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Publikum se choulilo do dek. A to včetně Kryštofa Ouřady (vpravo), zraněného útočníka Chomutova.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Pořadatelé čekali, že dorazí aspoň dvě tisícovky fanoušků, ale nakonec jich bylo méně.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Cole Coskey = kat Litoměřic. V sobotu přispěl k výhře 4:2 dvěma góly, v minulém domácím zápase je dokonce rozebral pěti zásahy.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Hlavní tribunu nechali organizátoři postavit speciálně na Povrly Outdoor Hockey Games. Byla obklopená borovicemi.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Oba kluby si nechaly vyrobit speciální kulichy, Litoměřice oranžový. Slušel i Haně Kubatkové, která se stará o videoprojekci kališníků.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Chomutov potřeboval body kvůli záchraně, Litoměřice se ještě perou o čtyřku, tedy o přímé čtvrtfinále play off.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Kulich na helmě chomutovského brankáře Pavla Jekela. Hrál hlavní roli v bizarním příběhu, který obletěl celou republiku.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Hostující bek Suhrada ustřelil Jekelovi bambuli z kulichu, která spadla do branky. A vzbudila chvilkové přesvědčení, že je to puk. Litoměřice tak slavily vyrovnání, ale rozhodčí po konzultaci s videem vše vysvětlili.
Autor: ČT Sport
Litoměřický brankář Martin Michajlov inkasuje gól, jeho celek prohrál 2:4.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Filip Kuťák, kapitán Litoměřic, s černými proužky pod oky. Pomáhaly rozptýlit ostré světlo z reflektorů.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Organizátoři se vytáhli, areál proměnili k nepoznání. Do mobilních buněk umístili VIP prostory nebo místa pro novináře.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Pohled z ptačí perspektivy. Útulný Zimní stadion Jiřího Svobody si užil svoji chvilku slávy. Největší ve svých dějinách.
Autor: Roman Dušek, Piráti Chomutov
Tobiáš Slavíček, jeden z trenérů Litoměřic, se mačkal pod stříškou střídačky.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
A stejně jako Slavíček, i Jakub Grof přišel na střídačku až v rozehrané sezoně. On na chomutovskou.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Zápasový DJ našel své stanoviště na střeše budovy, kde měli hokejisté kabiny. Nahoru se chodilo přes lešení.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
A ze střechy, na níž přibyla i velkoplošná obrazovka, šlo nahlédnout do trenérského kamrlíku Litoměřic.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Chomutov derby vyhrál, čímž nejen oslavil klubové osmdesátiny, ale hlavně si pomohl v boji o záchranu. Po třech výhrách v řadě, hlavně dvou klíčových v Porubě, poskočil na 10. místo.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Zatímco Chomutov juchal, Litoměřice opouštěly led ve smutném rozpoložení.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Jiří Sochor, majitel Pirátů, zhodnotil akci jako podařenou s výtkou k počtu diváků.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Hráči si dělali památeční fotky, litoměřický Jiří Suhrada se nechal zvěčnit s přítelkyní.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Předzápasem sobotnímu vrcholu bylo Osmé finále, při němž vzpomínali na vypjaté bitvy o postup do extraligy veteráni Ústeckých Lvů a Pirátů Chomutov.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
I na tomto zápase fandily kotle rivalů a šťouchali do sebe skandováním jako za starých časů.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Milan Antoš dovedl jako kapitán Ústí do extraligy v roce 2007. V Povrlech zastával dvojroli, zahrál si Osmé finále a pak komentoval pro televizi duel Chomutova s Litoměřicemi.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Pavel Francouz, legendární brankář, v dresu Ústí nastoupil jako útočník. Hýřil pohybem i úsměvy.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Na ledě nechyběl bývalý chomutovský kapitán Milan Kraft, juniorský mistr světa.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Svéráze Radka Dudy byl plný led, hattrickem pomohl k chomutovské výhře 6:5 po samostatných nájezdech.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
A po svých gólech dělal tradiční kliky. Prostě: kde je Duda, není nuda!
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Ještě společné foto někdejších nesmiřitelných rivalů. „Ale zase se probudily staré, nevyřízené účty,“ usmíval se Pavel Francouz.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Program odpálil páteční zápas Univerzitní ligy ledního hokeje North Wings Ústí nad Labem - Riders Pardubice.
Autor: czechsportphoto.com
Vysokoškoláci prokázali při rozbruslení smysl pro humor.
Autor: czechsportphoto.com
Domácí North Wings prohráli 2:5, přišly tři stovky diváků.
Autor: czechsportphoto.com
V Povrlech se hrál i turnaj třetích tříd.
Autor: Facebook Povrly Outdoor Hockey Games
O extraligové body se poprali rovněž dorostenci, Litvínov přehrál Chomutov 5:1. Víkend byl téměř ryze severočeský.
Autor: Facebook Povrly Outdoor Hockey Games
Tečku za programem udělalo nedělní druholigové derby ústeckého Slovanu s Děčínem, které před osmi stovkami diváků vyhrálo Ústí 7:4.
Autor: Facebook HC Slovan Ústí nad Labem, mistr.31
Open air zápas si užil i legendární trenér a hráč Vladimír Růžička, nyní kouč Slovanu Ústí nad Labem.
Autor: Facebook HC Slovan Ústí nad Labem, mistr.31
Fotka vítězů na rozloučenou, konec, dohráno! Perfektně zorganizované Povrly Outdoor Hockey Games 2026 se podařily.
Autor: Facebook HC Slovan Ústí nad Labem
A ještě jedna „týmová“ fotka jako vzpomínka. Když cvrkot utichl, zvěčnili se i chomutovští organizátoři. „Pod kopcem Dobrý, to bylo dost dobrý,“ napsal šéf pirátského marketingu Roman Jüngling. „Jsem pyšnej na tuhle partu, která stála za Povrly Outdoor Hockey Games. Víc jak půlka jich ještě studuje, ten zbytek někde pracuje a všichni mají hokej a Piráty Chomutov jako něco, co mají ve svém životě rádi. Teď se podíleli na tom, abychom na Povrly dlouho vzpomínali.“
Autor: Facebook Romana Jünglinga