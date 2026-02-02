|
OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...
OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend
Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...
Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance
Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...
Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?
Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...
Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála
Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...
Bez týmového výkonu nemáme šanci, hlásí Červenka před svou pátou olympiádou
Na své páté olympijské hry se vydal hokejový útočník Roman Červenka, čímž vyrovnal počin legendárního Jaromíra Jágra. Mistr světa z let 2010 a 2024 v rozhovoru s novináři však neprozradil, jestli to...
Prohra s USA nic neznamená, odehrály jsme skvělý zápas, říkají české hokejistky
Od našeho zpravodaje v Itálii České hokejistky sice ve čtvrtek prohrály s favoritkami na zlato ze Spojených států jasně 1:5, ale na prvním olympijském zápase v Miláně našly i pozitiva. „Prohra nic neznamená,“ řekla útočnice...
Česko - USA 1:5. Porážka na úvod her, hokejistky marně vzdorovaly favoritkám
Překvapení se nekonalo. České hokejistky na úvod olympijského turnaje prohrály s hlavními adeptkami na zlato. Američankám po snaživém výkonu podlehly 1:5, o jedinou branku se postarala Barbora...
Superstar za hubičku. Fanoušci Rangers kritizují výměnu hvězdy. Nešlo to jinak?
Fanoušky hokejových New York Rangers zpráva zaskočila, ačkoliv s ní počítali. Už před více jak dvěma týdny se dozvěděli, že jejich oblíbenec Artěmij Panarin z klubu odejde. Ale tajně doufali v trochu...
Rubins si oddychl, splní si olympijský sen. A pak chce mít kariéru jako Straka
V aktuálním ročníku extraligy nastoupil hokejový obránce Kristians Rubins teprve do sedmi duelů. Lotyšský reprezentant se totiž zranil těsně před začátkem sezony, po operaci jej čekala dlouhá...
Jsi alkoholik, brečeli rodiče. Mistr světa Grof zkrotil démony a dnes vinaří
Až do oběda ležel po noční jízdě opilý před obchoďákem, svět se točil, tvář spálená od sluníčka. Poslední kapka, která přiměla mistra světa Jakuba Grofa nastoupit do léčebny. V minulosti zachraňoval...
Mít tak fyzičku jako Pogačar! Galvas cílí na mistrovství, o NHL praví: Zájem z ní necítím
Olympiádu sice bude sledovat jen z pohodlí domova, i tak si ale představí, jak by si asi vedl proti nejlepším hráčům na světě. „Byl by to strašnej fofr,“ pronese Tomáš Galvas, talentovaný hokejový...
Malér očekávané jedničky draftu. McKenna čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví
Je to další kanadský supertalent, v mnoha expertních žebříčcích figuruje na pozici jedničky pro nadcházející draft do hokejové NHL. Teď si ale Gavin McKenna zadělal na pořádný průšvih. V americké...
Američan klidně zaplatí 90 dolarů za ženský hokej. Chodí plné stadiony. Proč?
Ve Spojených státech a Kanadě berou ženský hokej naprosto vážně. Nevěříte? Chodí na něj tisíce fanoušků ochotných zaplatit jen za vstupné desítky i stovky dolarů. O tom, i o poměrech za mořem nebo...
Vejmelka byl hvězdou zápasu, Pastrňák v posledním startu asistoval
Předposlední hrací den hokejové NHL před olympijskou přestávkou bylo na programu deset duelů. Z českých hráčů v poli se díky asistenci jako jediný prosadil David Pastrňák z Bostonu. Jeho spoluhráč...