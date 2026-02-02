OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  6:26aktualizováno  23:57
Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní program zápasy dospělých od první ligy až po univerzitní soutěž a prokládali je mládežnickými bitvami. I díky špičkovému aranžmá nabídly Povrly Outdoor Hockey Games 2026 výjimečný zážitek pro všechny aktéry i fanoušky, kterých na sobotní hlavní bod v podobě prvoligového derby chomutovských Pirátů s Litoměřicemi dorazilo téměř čtrnáct stovek.
Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy. Povrly, Ústecko, 31.1. 2026, Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem v... Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games.... Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games.... Povrly, Ústecko, 31.1. 2026, Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem v... Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games.... Povrly, Ústecko, 31.1. 2026, Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem v... Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games.... Hokejový zápas pod širým nebem v Povrlech, hlavní zápas Chomutov - Litoměřice. Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games.... Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games.... Zazimovaní fanoušci během Winter Classic.

Výsledky

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

