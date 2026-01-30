Zápas pod hvězdami ve svetrech jako z první republiky. Líbí se vám dres Pirátů?

Místo dresů svetry. Fešácké. A unikátní. Hokejoví Piráti z Chomutova se v sobotním prvoligovém derby s Litoměřicemi pod širým nebem na zimním stadionu v Povrlech oblečou do trikotů, jaké nosili jejich předchůdci za první republiky.
Chomutovský hokejový útočník Cole Coskey v dresu, v němž Piráti nastoupí v Povrlech v zápase pod otevřeným nebem proti Litoměřicím. | foto: Facebook Piráti Chomutov

Detail chomutovského dresu pro Povrly Outdoor Hockey Games.
Detail chomutovského dresu pro Povrly Outdoor Hockey Games.
„Když už návrat pod hvězdy, tak se vším všudy,“ uvedl na klubovém webu šéf pirátského marketingu Roman Jüngling. V klasických svetrech se v počátcích hokeje v českých zemích standardně hrálo.

Sponzoři vyšli vstříc a nenárokovali si svá loga, takže dresy jsou čisté jen s nápisem Chomutov a znakem Povrly Hockey Outdoor Games 2026. „Modrá barva do historie klubu patří. Tato speciální akce nám přišla jako vhodný okamžik pro její připomenutí, přestože aktuální éra je v barevném provedení jiná,“ vysvětlil Jüngling. I Litoměřice nachystaly slavnostní dresy v oranžové barvě a zimním aranžmá.

Trojdenní severočeské Winter Classic odpálí už v pátek univerzitní souboj mezi Ústím a Pardubicemi, v sobotu předchází hlavnímu bodu programu retro zápas Osmé finále mezi Chomutovem a Ústím. Neděle patří dalšímu derby, druholigovému Ústí versus Děčín.

Francouz v brance? Ne, Winter Classic láká na vítěze Stanley Cupu v útoku

Zatímco Piráti připomenou svými svetry hokejový „pravěk“, pro Litoměřice to bude reminiscence na nezastřešenou „průvan“ arénu, kde hrávaly.

„Ale my zavzpomínáme především na dobu covidu, kdy jsme v Povrlech trávili s dětmi hodně času,“ připomněl předseda kališníků Jan Fišera. „Jakmile vyjde počasí, bude to paráda. V Povrlech je krásné prostředí. Prostor je obklopený přírodou, není to sterilní.“

O akci zatím není takový zájem, jak pořadatelé z Chomutova předpokládali. Částečně to může být dané i tím, že Pirátům se v první lize nedaří, v tabulce jsou třetí od konce. „Posloucháme komentáře, čteme hejty. Kdybyste raději hráli hokej než tady ty vaše čičmarády,“ mrzí Jünglinga.

O zrušení akce se neuvažovalo. „Připravuje se to rok a půl dopředu, to není věc, která jde jen tak zrušit. Musíme být zodpovědní k partnerům i fanouškům, snad se jich přidá co nejvíc,“ přeje si.

S myšlenkou uspořádat zápas pod širým nebem přišel chomutovský majitel Jan Sochor. Zpočátku se zvažovalo i bláznivější místo konání akce. „Kluci přišli s tím, abychom to udělali na Kamencovém jezeře, ale v našich podmínkách to je nereálné.“

Volba tak padla na dvoutisícovou obec Povrly na Ústecku s otevřeným stadionem, jehož kapacita se pro účely Winter Classic navýšila na 2 500 diváků. Předprodej lístků napovídá, že vyprodáno pravděpodobně nebude, ale Sochor věří, že se to ještě může změnit.

Svetry versus Oranjes. Stadion pro open air víkend v Povrlech roste do krásy

„Věřím, že máme příznivce, kteří chtějí zažít něco výjimečného. Ano, jsou prázdniny, nedaří se nám hokejově, nevíme, jak vyjde počasí. Ale je to speciální akce, která se znovu asi zorganizovat jen tak nepovede. V tuhle chvíli si neumím představit, že bychom dělali další ročník.“

Především kvůli ekonomické náročnosti víkendu pod širým nebem. Vyjde na milion a čtvrt. „Budeme se modlit, abychom byli aspoň na nule, ale obávám se, že spíš budeme v minusu,“ připouští Sochor.

