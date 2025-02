Do tří let Piráti zpátky v extralize, Pešoutův plán. Věří ve změnu postupů

Záchrana je splněný cíl, co by znamenal postup do play off?

Když se přeneseme na konec října, kdy jsme byli o čtyři body poslední, tak malý zázrak. Vzhledem k tomu, jak jsme pak od listopadu do ledna hráli, byla by velká škoda, kdybychom se tam nedostali. Smekám klobouk před mužstvem, protože se nám rozpadla obrana. Vůle dostat se tam je viditelná. Jsem rád, že máme charakterní tým. Na záchranu bude stačit asi 53 bodů, což jsme měli už 15. ledna, to by nám loni Znojmo mohlo závidět. Je znát, že jsme na klubu zabrali a mužstvo dali dohromady tak, že je konkurenceschopné.

Kde se vzala síla na velký finiš? Od půlky ledna vám to tolik nešlo.

Nechtěli jsme to nikde říkat, ale měli jsme deset lidí s angínou v posteli. Měli chlamydie na plicích, prali jsme se s tím. Měly to i Karlovy Vary, Plzeň, Hradec. Nejsem doktor, nechci se pouštět do postcovidových senzací. Další kluci se zranili. Pomohl nám Litvínov pár hráči, malinko jsme pokles zastavili. Když se kluci vraceli, nebyli v plné síle, protože na to jsou desetidenní antibiotika.

Kdo má jaké slovo ve spolupráci se sousedním Litvínovem?

Máme jasně daná pravidla na celou sezonu. Někteří hráči mají režim, že si je Litvínov může stáhnout neomezeně. Někteří mají pět zápasů za rok. Někteří to neměli vůbec, ale my Litvínovu vycházeli vstříc a on nám taky. Se spoluprací musíme být spokojení. Je to o tom, aby nám kluci, kteří tady vyrostou, neutíkali.

Například?

Vojta Husinecký má bronz z mistrovství světa dvacítek, asi už Chomutov přerostl. Já bych byl strašně rád, kdyby skončil v Litvínově, ne jinde. A když šest beků neudělá, může hrát znovu za Piráty, ne za Porubu nebo Pardubice B. Spolupráci je potřeba prohlubovat, budeme z toho všichni profitovat.

Není to paradox, když fanoušci Pirátů a Litvínova se nemusí?

Rivalita je v pořádku. Ale ani fanoušci by nám neodpustili, kdybychom si tady nepomáhali. Je to ku prospěchu obou klubů. Když vychováme hráče pro NHL, je to zhruba osm milionů korun. Jak jsem to měl s Kulichem v Karlových Varech, i Chomutov dostal 2,5 milionu. Když nám hráč odejde jako Novák do Sparty, je to špatně.

Ve středu proti Litoměřicím dal první dva chomutovské góly Matěj Maštalířský z Litvínova.

Hraje první lajnu ve dvacítce, kolik hráčů to může říct? V Litvínově nemá icetime, ale do budoucna ho bude táhnout. U nás prostor na dvou lajnách a přesilovkách dostává. Je nesmysl, aby v extralize hrál pět šest minut, na to jsou tam jiní hráči. První liga mu prospěje.

Půjčíte Litvínovu americký objev Colea Coskeyho?

Až u nás dohraje, mohl by se přesunout k nim. Smlouvu má s námi, takže s tím musí souhlasit.

Byl faktorem X? Přišel v listopadu a stal se nejproduktivnějším Američanem v historii první ligy.

Když máte minus čtyři body na konci října, což není sranda, musíte něco udělat. Jedním hráčem posílit obranu, jedním útok. Nám se to povedlo, mužstvo se nastartovalo. Podívejte se, co to stojí od ledna Vítkovice, co Frýdek-Místek, který se klepal. My do toho rozumně sáhli včas. A máme na čem stavět. Už jsme podepsali pět hráčů, kteří jsou v ostatních klubech top. V případě, že by Viktor Hübl s Frantou Lukešem skončili, budou plnohodnotné náhrady. Musíme se na to připravit. Všichni chceme, aby pokračovali, protože pokud budou nejlepší a rozhodovat zápasy jako teď, není důvod nepokračovat. Chuť a zdraví si musí zvážit oni.

Hokejová dvojčata Viktor Hübl, kapitán Chomutova, a František Lukeš.

Jaký vliv mají veteráni na tým?

Obrovský. Oni za to vezmou na ledě, dají i směr kabině. Nebude to bez Lukyho s Viktorem lehké, pakliže oznámí, že končí. Do konce června jim necháme čas na rozmyšlenou. Kdyby řekli, že ještě rok dají, byly by to naše největší posily. Mužstvo zatím stavíme tak, že bude bez nich. Rádi bychom se na příčkách pro play off pohybovali od začátku sezon, ale bude strašně těžké udržet úroveň, jakou jsme měli od listopadu. To bude hlavní cíl, abychom zase nežuchli dolů a nekoukali na sebe. Že jsme se z bahna vyhrabali, byla práce jejich a Coskeyho.

Čím to, že mu to tak sedlo?

Měl dva výborné spoluhráče. Luky s Viktorem k sobě potřebovali hokejistu s důraznou koncovkou, dobrým bruslením a ještě někoho do kombinace. Vždy to je loterie, nám vyšla. Jsme s jeho agentem domluvení, že nám sežene dalšího zámořského hráče z farmy, aby tu hráli spolu.

Dojímá vás příběh Chomutova, pád a pak odraz ze dna?

Chomutov mi před 15 lety zachránil kariéru, když jsem spadl s osmnáctkou a vypadalo to, že skončím. Hned první rok jsem se s ním dostal do finále, druhý rok jsme prohráli sedmý zápas s Kometou. Ukázalo se, že chlapy můžu trénovat. Od té doby jsem prošel Kometou a Karlovými Vary a Piráty jsem vzal ve druhé lize. Vracím jim, co jim dlužím, nemám zapotřebí nikam odcházet. Zůstávám. Jsem rád, že jsem součástí příběhu. A že jsem snad i trošku svým dílem k němu přispěl. I atmosféra mezi fanoušky je úplně jiná, než když tady nebylo na výplaty a prohrálo se dvacetkrát v řadě.

Jak klub funguje?

Existuje díky klukům, kteří to vzali v kraji, ať Jirka Sochor nebo Dan Badinka. Obklopili se pár lidmi, kteří na zimáku de facto spali. A dnes už jsme profesionální klub a já bych chtěl, abychom do tří let byli v extralize. Areál, stadion a chomutovský fanoušek si to zaslouží, na extraligu tady bývalo plno. Musíme nejdřív postoupit s dorostem do extraligy, další rok s juniory, kteří by se nám hodili. Teď musíme tahat kluky z Mostu, což je při téhle kvalitě na hraně.

Hlavně nemít velké oči?

Ano, chce to postupné kroky. V extralize dostanete 17 až 18 milionů korun od marketingového partnera, takže hrát extraligu je pomalu levnější než to táhnout v první lize a snažit se postoupit. Věřím, že se změní i postupový klíč, protože současná baráž je neprůchodná.

Ale bude vůle, když si extraligu řídí samy kluby?

Je to otázka jednání, jak bude silné vedení svazu a výkonný výbor.

V extralize se měnila řada trenérů. Nebylo vedení Pirátů nervózní, že o vás přijde?

My měli dohodu, že kdybych dostal nabídku, která se neodmítá, šel bych. Dva tři telefony byly, jedna věc skoro před podpisem. Nakonec jsem se rozhodl zůstat. Mám v Chomutově syna. Loni jsem ho vzal z Brna, je tady rok, zase bych ho tahal jinam. To taky není snadné, zvlášť pro gólmana, protože potřebuje mít čistou hlavu. On mi to vrací, jak jen to jde. Byl na olympiádě mládeže se šestnáctkou, přivezli medaili. Má šanci se posunout. Nemůžu koukat na sebe. Pět let jsem byl v Karlových Varech, on v Brně, dlužím mu to.

Chomutovská aréna hokejem žije.

Které nabídky se neodmítají?

Řeknu vám, až to přijde. (smích) Mám rád koncepční práci, nejsem trenér, co přichází v lednu. Byl jsem pět let ve Varech, čtyři v Brně, tři ve Skalici. Tady dělám v součtu pátý rok. Vracím se tam, kde znají lidi mě a mojí práci. Jsem strašně rád, že tady jsem potkal tuto situaci, která má koncepci a příběh. Motivace se ve mně probudila. Taky už nejsem nejmladší trenér. Když člověk ráno vstává, musí vědět proč. A mít do toho chuť. Já ji v Chomutově mám.

Končíte v Prostějově, který sestupuje. Překvapilo vás to?

Obrovsky. Loni byli čtvrtí a posílili se. Ale takový je hokej; nechytíte začátek a začnete dělat špatná rozhodnutí. Já mám v Prostějově plno známých, hokej tam dělají dobře. I peníze měli, hráči k nim rádi chodili. Po titulu v Kometě jsem šel do Karlových Varů, které sestoupily, a ono to někdy pomůže. Uvědomíte si, s kým můžete do budoucna počítat, s kým ne. Postavíte si to na mladších, kteří se svoje role naučí. Kdo by dnes řekl, že Beránek s Flekem hráli první ligu a ani ne první lajnu? A teď jsou to mistři světa a nejžádanější zboží v extralize.