Odměna pro záchranáře, Hübl a spol. pokračují jako trenéři Pirátů

„Při analýze končící sezony jsme s kolegou Danem Badinkou řešili i směr, jakým bychom chtěli do budoucna jít. Když jsme si nechali od trenérů, kteří na střídačce ročník končili, představit jejich vizi, v podstatě se shodovala s tou naší,“ vysvětlil Jiří Sochor, majitel, jednatel, místopředseda a manažer áčka Pirátů.
Trenérský trojlístek se ujal mužstva na začátku ledna poté, co rezignaci nabídl Martin Pešout a vedení klubu ji přijalo. Hübl a spol. dovedli Piráty ve 13 zápasech k šesti výhrám, ale jedna – v Třebíči – se změnila v kontumační porážku kvůli neoprávněnému startu útočníka Maštalířského z Litvínova. Soutěž zachránili až v posledním kole díky domácímu vítězství 3:0 nad Jihlavou.
„Za pomoc v těžké situaci si zaslouží dostat šanci pracovat s týmem od začátku nové sezony,“ poznamenal Sochor s tím, že v realizačním týmu pokračují také kondiční trenér Petr Švehla, vedoucí mužstva Miroslav Hanuljak a kustod Daniel Šabaka.
Mnohonásobný extraligový rekordman Hübl, český šampion s Litvínovem, zůstává na pozici výkonného manažera. Neobsazený naopak zůstane post sportovního manažera, který patřil do Pešoutovy gesce.
„Otázku složení hráčského kádru bude řešit trenérský tým jako celek,“ prozradil Sochor. „Pokud jde o jednotlivé role, trenéři budou rovnocenní, ale z důvodu držení příslušné licence budeme uvádět Richarda Loba jako hlavního trenéra.“
Klub už oznámil, že v kádru zůstávají maďarský brankář Ádám Vay s obráncem Michaelem Krutilem. Končí finský útočník Karri Forsblom.