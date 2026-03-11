Odměna pro záchranáře, Hübl a spol. pokračují jako trenéři Pirátů

Petr Bílek
  8:35
Společně pro Piráty zachránili první ligu, společně je budou kormidlovat dál. Trenérský triumvirát ve složení Richard Lobo, Jakub Grof a Viktor Hübl zůstává na střídačce hokejového Chomutova. Klub o tom informoval na svém webu.
Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games. Zápas první ligy Piráti Chomutov - Stadion Litoměřice. Jakub Grof, trenér Chomutova. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Chomutov, 28.2. 2026, Piráti Chomutov - Jihlava, utkání první hokejové ligy,...
Chomutov, 28.2. 2026, Piráti Chomutov - Jihlava, utkání první hokejové ligy,...
Chomutov, 28.2. 2026, Piráti Chomutov - Jihlava, utkání první hokejové ligy,...
Chomutov, 28.2. 2026, Piráti Chomutov - Jihlava, utkání první hokejové ligy,...
32 fotografií

„Při analýze končící sezony jsme s kolegou Danem Badinkou řešili i směr, jakým bychom chtěli do budoucna jít. Když jsme si nechali od trenérů, kteří na střídačce ročník končili, představit jejich vizi, v podstatě se shodovala s tou naší,“ vysvětlil Jiří Sochor, majitel, jednatel, místopředseda a manažer áčka Pirátů.

Jsi alkoholik, brečeli rodiče. Mistr světa Grof zkrotil démony a dnes vinaří

Trenérský trojlístek se ujal mužstva na začátku ledna poté, co rezignaci nabídl Martin Pešout a vedení klubu ji přijalo. Hübl a spol. dovedli Piráty ve 13 zápasech k šesti výhrám, ale jedna – v Třebíči – se změnila v kontumační porážku kvůli neoprávněnému startu útočníka Maštalířského z Litvínova. Soutěž zachránili až v posledním kole díky domácímu vítězství 3:0 nad Jihlavou.

„Za pomoc v těžké situaci si zaslouží dostat šanci pracovat s týmem od začátku nové sezony,“ poznamenal Sochor s tím, že v realizačním týmu pokračují také kondiční trenér Petr Švehla, vedoucí mužstva Miroslav Hanuljak a kustod Daniel Šabaka.

Mnohonásobný extraligový rekordman Hübl, český šampion s Litvínovem, zůstává na pozici výkonného manažera. Neobsazený naopak zůstane post sportovního manažera, který patřil do Pešoutovy gesce.

Slovan ať jde cestou Chomutova. Za Piráty se semklo celé město, radí Hübl rivalům

„Otázku složení hráčského kádru bude řešit trenérský tým jako celek,“ prozradil Sochor. „Pokud jde o jednotlivé role, trenéři budou rovnocenní, ale z důvodu držení příslušné licence budeme uvádět Richarda Loba jako hlavního trenéra.“

Klub už oznámil, že v kádru zůstávají maďarský brankář Ádám Vay s obráncem Michaelem Krutilem. Končí finský útočník Karri Forsblom.

