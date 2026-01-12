Pešout po rezignaci: Zrušte sestup v první lize, dá se tím příklad extralize

Sestupy? Zrušit! V první lize i v extralize. Hokejoví Piráti z Chomutova se namočili do záchranářských vod a apel trenéra Martina Pešouta, který v neděli rezignoval, na změnu v českých soutěžích tím ještě zesílil.
„Už je doba je uzavřít. Hrát o sestup je nesmysl. Když se mužstvo dostane dolů, podává úplně jiné výkony, než když bude nahoře,“ řekl bývalý kouč Komety nebo Karlových Varů, který v Chomutově zůstává ve funkci sportovního manažera.

Už dávno předtím, než vedení klubu po nedělní porážce 3:4 s Přerovem přijalo jeho rezignaci, navrhoval shora uzamčené ligy s jasně definovanými podmínkami vstupu pro vítěze nižších soutěží.

„Ať první liga dá příklad extralize a ta se pak uzavře taky. Určí se jasná pravidla, jak do nich přistoupit. Tedy z druhé ligy do první i z první do extraligy,“ navrhl. „My se učíme nesestupovat místo toho, abychom hráli o postup a udělali z hokeje byznys a kulturní zábavu.“

Baráž? Zhýralost! Pešout by extraligu otevřel zdola: Ať je platové dno 40 milionů

Zábava se Pirátům změnila ve stres, Pešoutovu kapitolu uzavřely čtyři porážky v řadě a šest z posledních sedmi kol, což vyústilo v pád na předposlední místo pouhé dva body od sestupu.

„Poslední výsledky nebyly dobré a chtěl jsem, aby vedení klubu mohlo dát impulz mužstvu. Přestože jsme vyjma Jihlavy nehráli špatně, viděl jsem to jako jediné řešení, když jsme nedokázali vyhrávat,“ vysvětlil své myšlenkové pochody Pešout.

Proti Přerovu nastoupili Piráti v krvavých, charitativních dresech pro nemocnici a krutě symbolicky vykrváceli na koncovce. „Měli jsme skoro 40 střel, soupeř pouze 18, přesto jsme prohráli...“

Že svou pozici uvolní, napadlo Pešouta už minulou středu po nešťastné porážce 0:1 s lídrem Slavií. Chomutov popravil gól ve vlastní přesilovce pěti proti třem. Nevídané. „Už tehdy jsme si říkali, že tolik smůly už není možné. Chtěl jsem bojovat, ale hlodal ve mně červíček.“

Z červíčka se stal červ, z Pešouta bývalý trenér. Přitom Piráti do sezony vletěli báječně, slunili se chvíli na špičce. Jenže doba porážková je stáhla do obráceného světa.

„Ono se to táhlo od doby, co se zranili oba gólmani Jekel s Běhulou. Pak jsme to lepili. A když jsme brankářský post dali celkem dohromady, skoro na tři týdny, kdy se hrálo nejvíc zápasů, vypadl Coskey,“ zmínil Pešout amerického čarostřelce, který se zaskvěl i čtyřmi góly v jednom zápase. „Jeho branky nám chyběly, prohrávali jsme o gól. Navíc se nám přestaly dařit přesilovky, klíčoví beci Jenáček a Eliáš se zranili. Kompletní patříme do první desítky.“

Pešout končí v Chomutově, klub dočasně povede extraligový rekordman Hübl

Hned po posledním zápase své rozhodnutí oznámil Pešout kabině a majitel Jiří Sochor ještě před hráči řekl, že rezignaci přijímá a bude hledat nového kouče. Zatím tým převzal Viktor Hübl, výkonný manažer klubu a extraligový multirekordman.

Pešout bude jako dosud vypomáhat juniorům, z titulu sportovního manažera svého nástupce na střídačku oslovovat nebude. „Je to choulostivé, pro mě to není vůbec téma.“

Rodák ze Slaného, který letos oslaví šedesátiny, v Chomutově trénoval podruhé v kariéře. Poprvé před téměř dvaceti lety ještě ve staré hale.

„Když jsem teď přišel, domluvil jsem se s majiteli, že už nechci trénovat, že budu dělat manažera. Pak se to vyvrbilo tak, že mě de facto umluvili, abych šel po sérii se Znojmem ještě ve druhé lize na střídačku,“ vrátil se do minulosti Pešout. „Jsem rád, že jsem kývl, prožil jsem na ní krásné skoro tři roky. Strašně mě bavilo tvořit mužstvo, nádherné jsou vzpomínky na postup i loňské play off, které jsme hráli jako nováčci.“

Loučil se před více než dvěma tisíci diváky. „Chci poděkovat všem, kteří nám pomáhali, hlavně skvělým fanouškům. Cítil jsem neustále jejich podporu,“ vzkázal. Tu bude potřebovat i Pešoutův následovník.

Podpořili byste Pešoutův návrh na zrušení sestupů?

celkem hlasů: 91
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Výsledky

