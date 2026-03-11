Centři do Sparty? Naše role, neskuhrá trenér Litoměřic ani během play off

„Tohle je naše role, nemá cenu nad tím brečet. Jsme tu od toho, aby Sparta od nás měla podporu,“ nestěžuje si Daniel Tvrzník, litoměřický trenér.
Spartě před vyřazovací částí vypadli centři Devin Shore a Michael Špaček, tak si vypomohla v partnerských Litoměřicích. „Nikdo si nepřál, aby Sparta měla marodku, chtěla jít do play off v plné síle a my taky. Bohužel se to vyvinulo jinak a musíme se s tím poprat.“
Zatím s tím Litoměřice bojují skvěle, po dvou zápasech ve Vsetíně je stav série 1:1. „Jsme spokojení. Když jsme přišli o klíčové hráče, mohly se stát dvě věci – buď nás to položí, nebo semkne. Jsme rádi, že se stalo to druhé, mladí kluci převzali role lídrů a zvládli to naprosto skvěle,“ smeká Tvrzník.
Po základní části pátý Stadion odstartoval sérii na ledě čtvrtého Vsetína vítězstvím 6:3, pondělní duel skončil výhrou domácích 3:0.
„My jsme v současné době outsiderem série, jsme strašně rádi za to, jak jsme ty dva zápasy ve Vsetíně zvládli. Vyhrát oba, to už bychom asi chtěli moc, přece jen kvalita v útoku nám trochu chyběla,“ viděl Tvrzník.
Kromě Kuťáka a Klepiše nemohou Litoměřice využít ani dalšího zkušeného centra Jana Eberleho, ten chybí kvůli zranění. „Jsou to tři nejzkušenější útočníci, tři centři, takže na této pozici teď máme trošku problém. Je to velký zásah, ale poradili jsem si s tím dobře.“
Do Litoměřic se čtvrtfinálová série přesouvá ve čtvrtek a v pátek. „Zápasy ve Vsetíně měly všechno, bylo to správné play off. I u nás to budou vyrovnané bitvy ve skvělé atmosféře a my je chceme zvládnout,“ přeje si Tvrzník.
Očekává, že Kalich Aréna bude plná. „Co mám informace, tak se sem chystá hodně fanoušků ze Vsetína, určitě dorazí i hodně našich. Teď se ukáže, jestli naše nadšení a elán převáží nad zkušenostmi a možná trochu větší hráčskou kvalitou Vsetína. Určitě se o to porveme,“ slibuje kouč.
Doufá, že těžkou situaci v extraligovém předkole play off s Kladnem ustojí i Sparta. „Kladno je po dlouhé době v play off a je tam vidět ta euforie, není to s ním snadné. Ale věřím tomu, že realizační tým Sparty i hráči mají sílu na to, aby to zvládli.“