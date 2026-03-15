Litoměřické Nagano, Vsetín na kolenou: Semklo nás, když si Sparta vytáhla opory

„Překvapili jsme, zvlášť když jsme přišli o opory, které ze začátku sezony tým tvořily,“ uznal jeden z trenérů Tobiáš Slavíček.
Série končila pro Litoměřice pohádkově, pro Vsetín hororově. Hosté v páteční partii vedli 1:0, v závěru při power play domácích Jandus minul prázdnou branku a 11 sekund před sirénou srovnal Kern. Litoměřické Nagano v prodloužení odpálil Špilka svojí tečí a aréna, kde bouřilo bezmála šestnáct stovek diváků, spustila karneval. Někteří z věrných dokonce slavili s hráči na ledě.
|
„Když jsem vyrovnal, všichni fanoušci skákali, to bylo nádherné,“ zářil útočník Jan Kern, jeden z hrdinů.
Oslavy vypadaly, jako by Litoměřice celou soutěž vyhrály. „Pro naše mladé kluky je to úspěch, určitě stojí za to si užívat tyto okamžiky. Nemá cenu si jen podat ruce, že jdeme dál. V závěru jsme do toho šli na plné pecky, a když jsme se vrátili do zápasu, byla to euforie,“ zaplavily Slavíčka a spol. hormony štěstí.
Když si přitom Sparta vytáhla na extraligové play off dvě litoměřická esa, tedy kapitána Filipa Kuťáka a světového šampiona Jakuba Klepiše, zdálo se, že akcie Stadionu půjdou dolů. Omyl.
„Dva dny před play off odešel Klépa, po něm si vyžádali Kutiho. Spousta kluků i my byli na vážkách, jak to bez nich zvládneme. Měli jsme stažené zadky, což nás paradoxně vybičovalo k takovým výkonům. Byl to prostě impulz,“ vypozoroval Slavíček. „V play off chce každý dosáhnout týmového úspěchu, který je důležitější než individuální, semklo nás to.“
Celou sérii Litoměřice zvládly 3:1 na zápasy. Víc se přitom věřilo čtvrtému Vsetínu, který sice skončil jen o příčku výš než vyzyvatel, ale nasbíral o devět bodů víc.
|
„Vsetín je jeden z nejzkušenějších týmů, jeho hráči mají extraligovou minulost, zato náš kádr je hodně mladý,“ srovnal trenér Litoměřic. Jeho vsetínský protějšek Luboš Jenáček hlesl: „Nemůžeme ze čtyř zápasů hrát pouze dva konzistentně na vysoké úrovni.“
Litoměřice v semifinále vyzvou buď Slavii jako vítěze základní části, nebo Kolín. „Klukům teď obrovsky narostlo sebevědomí, je potřeba ho ukočírovat. Myslím ale, že dalšího soupeře můžeme potrápit taky,“ vzkázal Slavíček. „Už před Vsetínem jsme řekli, že budeme hrát na hraně možností. Někdy jsme hráli i přes ni. U některých hráčů jsme možná ani nevěděli, že se k takovým věcem můžou vybičovat.“
Vybičovali - a Vsetín to bolelo.