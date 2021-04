ONLINE: Kladno bojuje o vyrovnání finálové série první ligy s Jihlavou

„Je to jenom jeden krok. Ve čtvrtek to bude úplně jiný zápas, Jihlava samozřejmě podá úplně jiný výkon a my se musíme taky zlepšit. Věřím, že zase odejdeme jako vítězové, ale bude to spousta práce,“ říkal po středečním vítězství Tomáš Plekanec, který Kladnu přispěl gólem a dvěma asistencemi.

ONLINE: Jihlava vs. Kladno Čtvrté finále první ligy začíná v 17:30

„Nemá cenu to rozvádět a musíme jen smeknout před výkonem Kladna. Pro nás to byl den blbec. Nepovedený zápas se vším všudy, prostě začneme znovu,“ plánoval jihlavský trenér Viktor Ujčík před čtvrtečním mačem.