Fanoušci oblékli Máchu do dresu, básnila ale Jihlava po obratu: Náš kotel? Fantazie

Petr Bílek
  7:32
Vlajkonoši hokejových Litoměřic oblékli básníka Karla Hynka Máchu do kališnického dresu, ale jeho věštba se nevyplnila. Na transparentu stálo „o Dukle šeptal tichý mech, že dnes jí dojde dech“ - jenže Jihlava naopak druhý dech chytila. Třetí bitvu prvoligového semifinále otočila na 4:2 a v sérii se ujala vedení 2:1 na zápasy.
Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play off Maxa ligy, 3. zápas. Fanoušci Litoměřic a jejich nápadité choreo. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Jihlavský sektor v duelu s Litoměřicemi.
Závar před litoměřickou brankou v utkání s Jihlavou.
Jihlavský trenér Viktor Ujčík při třetím semifinále proti Litoměřicím.
„Já si toho nevšiml, ale kluci na střídačce něco říkali,“ naznačil domácí útočník Lukáš Plos, že fanouškovská tvořivost měla mezi hráči úspěch.

Představitel romantismu Mácha v královském městě krátce žil a v roce 1836 coby pětadvacetiletý i skonal. Litoměřice se k němu hrdě hlásí.

Slavného básníka a prozaika namalovali fanoušci s kronikou a k tomu parafrázovali verše z Máje, jeho vrcholného díla: „Byl pozdní večer, play off čas, k hokeji zval hrdliččin hlas. O Dukle šeptal tichý mech, že dnes jí dojde dech.“ S dovětkem „Dnes píšeme jiný příběh.“

Jihlava v prvoligovém semifinále otáčela v Litoměřicích, druhou výhru má i Zlín

Ovšem v neděli žádný májový rozkvět domácích nepřišel, naopak ve třetí třetině uvadli. „Nebyli jsme v ní aktivní jako předtím a dělali jsme zbytečné, nic neřešící fauly,“ stěžoval si jeden z domácích koučů Tobiáš Slavíček.

Po jednom takovém využil přesilovku obránce Strejček, který v Litoměřicích působil, vyrovnal a nastartoval obrat hostující Dukly z 1:2.

„Hraje se celých 60 minut na krev, nikdo si nedá prostor, play off hokej se vším všudy. Snažíme se jim to udělat nepříjemné a nenechat se rozhodit provokacemi. Chtějí se nám dostat pod kůži,“ pocítil Plos.

Třeba bez dvou centimetrů dvoumetrový kolos jihlavské sestavy Daniel Bukač shodil rukavice a vyzval k bitce snad o dvě hlavy menšího Kryštofa Langa; ten jeho výzvu nepřijal.

Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play off Maxa ligy, 3. zápas. Dukla slaví výhru s kotlem.

„Předtím bylo něco s gólmanem, něco za bránou, před bránou, pak se do toho Bukač pustil. Těžko hodnotit, člověk v tu chvíli na ledě není. Když se dva budou chtít pobít, ať se pobijí,“ konstatoval jihlavský asistent trenéra Karel Nekvasil. „Ve druhé třetině bylo hodně šarvátek, moc negativních emocí, chytali jsme se každého rozhodnutí rozhodčího. Naštěstí do třetí třetiny se to zlepšilo.“

Duklu neúnavně podporoval zaplněný kotel hostů. „Co předváděli naši fanoušci a v jakém počtu přijeli, to bylo fantastické. Celý zápas skandovali a hnali nás dopředu, i když se nám v některých fázích nedařilo. I kvůli nim jsme rádi, že jsme skóre otočili,“ hřálo Nekvasila.

Kulisu plného domu, tedy 1 740 fanoušků, si užíval také domácí Plos jako litoměřický odchovanec a rodák: „Je skvělý pocit, když vás vyprodané tribuny ženou dopředu.“

Šéf Litoměřic: Postup? Extraliga je jiná galaxie, bez Sparty tu není ani 1. liga

Kališníky podpořil v civilu i mistr světa Jakub Klepiš, který za ně už nemůže nastoupit kvůli startům v extraligovém play off za Spartu. „Další starý do kabiny, tmelí nás, občas něco poradí,“ oceňuje Plos.

Pomůžou Klepišovy rady v pondělím duelu číslo 4, aby se naplnila Máchova předpověď aspoň na druhý pokus?

Fanoušci oblékli Máchu do dresu, básnila ale Jihlava po obratu: Náš kotel? Fantazie

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Vlajkonoši hokejových Litoměřic oblékli básníka Karla Hynka Máchu do kališnického dresu, ale jeho věštba se nevyplnila. Na transparentu stálo „o Dukle šeptal tichý mech, že dnes jí dojde dech" -...

