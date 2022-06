Jihlavským a třebíčským hokejistům končí dřina na suchu, čeká je krátká dovolená

„Blíží se období, kdy mohou odjet a dovolenou, odfrknout si. Takže se určitě těší,“ říká sportovní manažer a trenér Horácké Slavie Třebíč Kamil Pokorný. „Chceme, aby si odpočinuli a poslední týden trénovali individuálně.“

Bílé hvězdy zakončily období suché přípravy pondělními výstupními testy, v úterý měly posilovnu, včera turnaj v plážovém volejbale.

„V přípravě jsme postupovali jako loni. První měsíc byl náročnější, chtěli jsme zapracovat na objemu a byly tam i běhy,“ nechává nahlédnout do tréninkových plánů.

„Samozřejmě to trochu bolelo. Ale testy ukázaly, že kondiční stránka se posunula tam, kam jsme chtěli,“ těší Pokorného. „U některých hráčů byly výsledky lepší než loni.“

Jihlava na domácí led vyjede 21. července, Třebíč později

Třebíčský trenér si pochvaluje také to, že hned šestnáctkrát jeho hráči vyzkoušeli ledovou plochu v Brně. „Kvitují to i kluci, nevyjdou úplně z hokejového kolotoče,“ říká Pokorný. „Loni se nám to osvědčilo, tak jsme u toho zůstali.“

Do Brna třebíčští hráči zamíří také za měsíc, kdy jim startuje příprava na ledě. „V Třebíči půjdeme na led až 1. srpna. Šetříme a nechceme dělat led dříve,“ říká Pokorný. „Ale abychom nebyli úvodní týden jenom na suchu, tak to proložíme, pojedeme třikrát do Brna a budeme to kombinovat také s posilovnou.“

To Jihlava v domácím prostředí vyjede na led už ve čtvrtek 21. července. „Ve čtvrtek a pátek se bude jednat spíš o zapracování, vyzkoušíme si střelbu a chceme vidět kluky při hře,“ plánuje kouč Dukly Viktor Ujčík. „V sobotu a neděli je necháme odpočinout. Když se po takové době budou zapojovat přitahovače a třísla, chceme, aby si mohli trochu odfouknout. A od dalšího pondělí do toho půjdeme naplno,“ okomentoval program přípravy, kterou bude po uzavření CZ Loko Arény hostit jihlavský zimáček.

V malé tréninkové hale našla Jihlava částečně zázemí i během suché přípravy. „Chtěli jsme hrát třeba i fotbal, ale nakonec se nám osvědčil basket,“ říká Ujčík. „Je nejvíce podobný hokeji, ať jde o způsob bránění, nebo o zakládání útoků. Kluci si navíc udělali svoje týmy, hrají proti sobě, tak to má i nádech rivality.“

Dukla vybíhala sjezdovku, Horácká Slavia dřela v terénu

Nejnáročnější část přípravy však už tradičně absolvovala Jihlava každý pátek na sjezdovce Šacberk u Zborné. „První tři týdny jsem to nechal hráče vybíhat odspoda až nahoru, čtvrtý týden to bylo formou, že se na pískání na 10 vteřin rozeběhli, pak kus šli a pak zase běželi. A na závěr přípravy už jsme je nechali běhat jen ten nejprudší konec, 11 vteřin do kopce,“ popsal tvrdou dřinu.

„Není to sice tak dlouhé, ale když to cvičení dělá člověk poctivě, tak se ta sjezdovka někdy zdá nekonečná,“ usmívá se Ujčík. „Ale k hokeji dřina patří.“

O náročnosti pátků vám mohou své říct také hráči Třebíče. „To nás čekal ten nejhorší program, protože poté měli kluci dva dny volno a tělo mělo možnost to vstřebat,“ potvrzuje s úsměvem Pokorný.

„Nevím, co hráče více bolelo. Ale určitě 12x jeden kilometr v terénu, to není nic jednoduchého. Měli před tím respekt, ale zvykli si,“ chválí své svěřence. „Výběhy do kopců, dvoustovky na dráze, to není nic oblíbeného. Na sjezdovku jsme nechodili, ale dělali jsme hodně práce v terénu a na dráze. A ukázalo se, že se to vyplatilo,“ dodal spokojený trenér Pokorný.