V Pelhřimově to Jihlavě nejde. Obehraná písnička, říká trenér Ujčík

„Když to vezmu z časového hlediska, tak dojezdová vzdálenost do Pelhřimova se rovná přejezdu většího města. Takže tam by neměl být problém,“ uvedl jednatel Dukly Bedřich Ščerban.

Jenže zatím to vypadá, jako by pelhřimovský led jihlavským hokejistům štěstí nepřinesl.

Zatímco v Jindřichově Hradci tým kouče Viktora Ujčíka bodoval ve všech dosavadních čtyřech zápasech a aktuálně zde má sérii tří výher v řadě, v Pelhřimově Dukla brala jen 5 z možných 18 bodů a připsala si jediné vítězství.

Domácí zápasy hokejistů Jihlavy V Pelhřimově: 14. 9. Poruba 2:3sn

28. 9. Vsetín 2:1

5. 10. Sokolov 2:3

29. 10. Šumperk 3:4pp

2. 11. Prostějov 3:5

14. 11. Litoměřice 2:5 V Jindřichově Hradci: 21. 9. Zlín 1:2sn

10. 10. Kolín 3:2

15. 10. Pardubice B 3:2

24. 10. Frýdek-Místek 4:1

„Naposledy jsme vyhráli 28. září, což už je sakra dlouhá doba,“ povzdechl si trenér Ujčík. „Chceme tu sérii co nejdříve zlomit.“

Zatím poslední příležitost měla Dukla v pondělí, kdy v Pelhřimově přivítala Litoměřice. Jenže zápas, hraný ve speciální sadě dresů ke Dni válečných veteránů, bývalému armádnímu klubu vůbec nevyšel. Prohrál 2:5.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání, vytvořili jsme si spoustu šancí. Ale už je to obehraná písnička. Zatímco my potřebujeme hrozně šancí na gól, když uděláme chybu a necháme volného hráče před brankou, hned z toho inkasujeme,“ krčí rameny Ujčík.

„Takže se pořád opakují stále stejné věci dokola. A říkal jsem to i klukům: když nejsme schopní góly dávat, tak je aspoň nesmíme dostávat. A musíme lépe bránit.“

Dvě břevna i tyčky. Ale do branky puk nepadá

Přitom Dukle k úspěchu zdánlivě nechybí mnoho. „Dali jsme asi dvě břevna a dvě tyčky. Trefujeme všechno možné okolo, ale do brány nám to nepadne,“ kroutí hlavou Ujčík. Ten doufá, že se nepříjemné období, které Dukle přineslo tři porážky v řadě, podaří zlomit. Ideálně už ve středu v Sokolově.

„Spoustu zápasů, které jsme prohráli, jsme nehráli vůbec špatně. Ale máme tam chvilkové výpadky, které nás stojí body,“ uvědomuje si Ujčík. „Potřebujeme udržet pozornost, koncentraci a dobrý výkon po celých šedesát minut. A určitě zlepšit efektivitu v zakončení.“

Přilákat dobrou formu by se hodilo už jen z toho důvodu, že v neděli Dukla v Pelhřimově přivítá Horáckou Slavii Třebíč.

„Víme, že nás čeká derby. Ale to pro nás v tuto chvíli není na pořadu dne. My teď musíme žít nejbližším zápasem, kde jednoznačně musíme zlepšit spoustu věcí,“ dodal Ujčík.