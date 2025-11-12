Šampion Káňa chytá druhý dech u Pirátů: Chci zaujmout a hokejem se už netrápit

V novém, přechodném působišti naskočil do tří zápasů a zapsal si dvě asistence. „Snažím si užít to, že jsem ve vyšší soutěži. Snažím se i zlepšovat, pracovat na sobě. Aby si neřekli: Měsíc nám stačil. Abych ukázal, že první ligu můžu hrát,“ svěřil se přemýšlivý hokejista.
V minulé sezoně se smutně uzavřela jeho olomoucká i extraligová štace. Za třicet zápasů nevstřelil ani gól. Vyčítal to jen sám sobě.
|
Dojemné gesto. Legendě Pirátů se vrátil postupový prsten, který dala na charitu
„Po zranění jsem naskočil brzy, neměl jsem kondici, nebyl jsem na tom silově dobře. Do toho se začalo prohrávat, měl jsem být jeden z lídrů a nezvládl jsem to,“ litoval svých výkonů i pádu do baráže. „Cítil jsem, že jsem za to zodpovědný, což bylo náročné na hlavu. Ani jsem moc nevěděl, co bude s bolavými zády… Teď zdraví drží, což je pro mě nejdůležitější, musím to zaťukat.“
V létě řešil, co dál, ve hře bylo ukončení bohaté kariéry. Ještě nedošel tak daleko, že by měl plán B v podobě klasického zaměstnání. „Já spíš čekal, co záda, jak zareagují na hokej. Vím, co jsem zažíval loni, a nebylo fajn se takhle trápit.“
Káňa kývl Jestřábům, kteří sletěli z první ligy. Nyní on sám vyletěl o stupínek výš, v první lize je poprvé po 12 letech, jenže na extraligu momentálně nemyslí. Ani ji nebere za uzavřenou kapitolu.
„Samozřejmě, že chci zaujmout. Ale po minulé sezoně jsem si nastavil, že chci z hokeje mít hlavně radost a netrápit se. Mám štěstí, že mám zdravé děti a skvělou rodinu, to je priorita,“ poukázal na své zázemí. „Přemýšlím o hokeji denně a chci ho hrát co nejdéle. Uvidím, jestli to bude mít smysl, jestli budu stačit a budu mít výkonnost.“
Branky a body, jeho doménu, teď tolik neřeší. Netlačí na sebe. „Do role produktivního hráče jsem se propracoval, teď už je to pro mě těžší. Góly a body bych měl dělat pořád, jenže už to není tak časté. Sám musím hledat jiné role,“ chce být prospěšný i jinak. „Pomoct víc vzadu, být bojovnější, zodpovědný, podržet puk, uklidnit hru, tlačit se do brány. Nechci se ale schovávat za to, že by mi stačilo vyhazovat puky a blokovat střely. Chci i góly. Zatím je to pořád málo, ale neštve mě to jako dřív. Chci hrát, radovat se z vítězství týmu a být zdravý.“
Chomutovský trenér Martin Pešout, s nímž se Káňa zná z Komety, posilu chválí: „Honza nám přinesl do hry klid.“
|
Káňův sešup: zářil po Krejčího boku, restartovat se chce o dvě patra níž
Až na sklonku kariéry ochutnává rodák ze Zlína hokej v Čechách, dosud působil ve východním cípu republiky. „V létě nabídka z první ligy kolem komína nepřišla, tak jsem vyrazil do Chomutova. Už tolik let kariéry nemám, nikdy jsem v Čechách nehrál, beru to s pokorou. Hokej se hraje všude víceméně stejný, moderní bruslivý. Poznávám nové město, i když zatím spíš chodím jen kolem stadionu. Na větší procházku taky dojde.“
Čas tráví i kontaktem s rodinou. Na dálku, před videoaplikace. „Vypadl jsem ze stereotypu, to si trošku užívám. Rodina zůstala v Olomouci a samozřejmě mi chybí. Dostal jsem se domů aspoň na otočku.“
Třeba i v nižších soutěžích bude jen na otočku a příjmení Káňa se zase objeví v extralize.