Šampion Káňa chytá druhý dech u Pirátů: Chci zaujmout a hokejem se už netrápit

Petr Bílek
  11:38
Má za sebou titul s Kometou a další tři medaile, 98 gólů a 546 zápasů v extralize, ale taky pád na dno. Teď se z něj Jan Káňa, někdejší elitní útočník české nejvyšší soutěže, zase drápe nahoru. Z druholigového Prostějova se nedávno vyšvihl o patro výš do Chomutova. Na měsíční výpomoc a poprvé mimo rodnou Moravu. „Asi jsem udělal dobře, že jsem v létě neskončil,“ odfoukl si třiatřicetiletý křídelník.
Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek. Jan Káňa, útočník Pirátů. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....
Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....
Zklamaný olomoucký útočník Jan Káňa po prohře v Karlových Varech.
Hokejista Jan Káňa podepisuje smlouvu v Olomouci.
13 fotografií

V novém, přechodném působišti naskočil do tří zápasů a zapsal si dvě asistence. „Snažím si užít to, že jsem ve vyšší soutěži. Snažím se i zlepšovat, pracovat na sobě. Aby si neřekli: Měsíc nám stačil. Abych ukázal, že první ligu můžu hrát,“ svěřil se přemýšlivý hokejista.

V minulé sezoně se smutně uzavřela jeho olomoucká i extraligová štace. Za třicet zápasů nevstřelil ani gól. Vyčítal to jen sám sobě.

Dojemné gesto. Legendě Pirátů se vrátil postupový prsten, který dala na charitu

„Po zranění jsem naskočil brzy, neměl jsem kondici, nebyl jsem na tom silově dobře. Do toho se začalo prohrávat, měl jsem být jeden z lídrů a nezvládl jsem to,“ litoval svých výkonů i pádu do baráže. „Cítil jsem, že jsem za to zodpovědný, což bylo náročné na hlavu. Ani jsem moc nevěděl, co bude s bolavými zády… Teď zdraví drží, což je pro mě nejdůležitější, musím to zaťukat.“

V létě řešil, co dál, ve hře bylo ukončení bohaté kariéry. Ještě nedošel tak daleko, že by měl plán B v podobě klasického zaměstnání. „Já spíš čekal, co záda, jak zareagují na hokej. Vím, co jsem zažíval loni, a nebylo fajn se takhle trápit.“

Káňa kývl Jestřábům, kteří sletěli z první ligy. Nyní on sám vyletěl o stupínek výš, v první lize je poprvé po 12 letech, jenže na extraligu momentálně nemyslí. Ani ji nebere za uzavřenou kapitolu.

První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek. Jan Káňa, útočník Pirátů.

„Samozřejmě, že chci zaujmout. Ale po minulé sezoně jsem si nastavil, že chci z hokeje mít hlavně radost a netrápit se. Mám štěstí, že mám zdravé děti a skvělou rodinu, to je priorita,“ poukázal na své zázemí. „Přemýšlím o hokeji denně a chci ho hrát co nejdéle. Uvidím, jestli to bude mít smysl, jestli budu stačit a budu mít výkonnost.“

Branky a body, jeho doménu, teď tolik neřeší. Netlačí na sebe. „Do role produktivního hráče jsem se propracoval, teď už je to pro mě těžší. Góly a body bych měl dělat pořád, jenže už to není tak časté. Sám musím hledat jiné role,“ chce být prospěšný i jinak. „Pomoct víc vzadu, být bojovnější, zodpovědný, podržet puk, uklidnit hru, tlačit se do brány. Nechci se ale schovávat za to, že by mi stačilo vyhazovat puky a blokovat střely. Chci i góly. Zatím je to pořád málo, ale neštve mě to jako dřív. Chci hrát, radovat se z vítězství týmu a být zdravý.“

Chomutovský trenér Martin Pešout, s nímž se Káňa zná z Komety, posilu chválí: „Honza nám přinesl do hry klid.“

Káňův sešup: zářil po Krejčího boku, restartovat se chce o dvě patra níž

Až na sklonku kariéry ochutnává rodák ze Zlína hokej v Čechách, dosud působil ve východním cípu republiky. „V létě nabídka z první ligy kolem komína nepřišla, tak jsem vyrazil do Chomutova. Už tolik let kariéry nemám, nikdy jsem v Čechách nehrál, beru to s pokorou. Hokej se hraje všude víceméně stejný, moderní bruslivý. Poznávám nové město, i když zatím spíš chodím jen kolem stadionu. Na větší procházku taky dojde.“

Čas tráví i kontaktem s rodinou. Na dálku, před videoaplikace. „Vypadl jsem ze stereotypu, to si trošku užívám. Rodina zůstala v Olomouci a samozřejmě mi chybí. Dostal jsem se domů aspoň na otočku.“

Třeba i v nižších soutěžích bude jen na otočku a příjmení Káňa se zase objeví v extralize.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Slavia vs. KolínHokej - 21. kolo - 12. 11. 2025:Slavia vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
12. 11. 17:00
  • 1.82
  • 4.20
  • 3.46
Vítkovice vs. Č. BudějoviceHokej - 23. kolo - 12. 11. 2025:Vítkovice vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
12. 11. 17:30
  • 2.08
  • 4.25
  • 2.90
Zlín vs. PřerovHokej - 21. kolo - 12. 11. 2025:Zlín vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
12. 11. 17:30
  • 2.00
  • 4.20
  • 2.96
Jihlava vs. Pardubice BHokej - 21. kolo - 12. 11. 2025:Jihlava vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
12. 11. 17:30
  • 1.70
  • 4.30
  • 3.92
Liberec vs. OlomoucHokej - 24. kolo - 12. 11. 2025:Liberec vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 1.84
  • 4.41
  • 3.45
Tábor vs. ChomutovHokej - 21. kolo - 12. 11. 2025:Tábor vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 1.75
  • 4.29
  • 3.67
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží

Premium
Kris Letang, Sidney Crosby a Jevgenij Malkin před zápasem Pittsburghu proti New...

Máloco bývá pro sportovní kariéru tak typické jako její pomíjivost. Jeden den nadšeně slavíte, a pak... S nemalou pravděpodobností vás potká výměna, zranění nebo vás pohltí okolní tlak. Když profík v...

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...

Hurá na led, Pasta má 400 gólů v NHL! Tolik jsem jich nedal ani na tréninku, bavil kouč

Poté, co v NHL vstřelil gól s pořadovým číslem 400, dostal David Pastrňák i...

Vnikl do útočného pásma a samostatný únik zakončil přesně tak, jak má v oblibě. Geniálně, nechytatelně. Gólmana poslal dlouhým naznačením na jednu stranu a za betonem poslal puk do sítě. Už po...

12. listopadu 2025  11:10

Před příchodem do Plzně napsal Jeřábkovi. Teď se Lajunen těší na souboj s bráchou

15. kolo hokejové extraligy: HC Škoda Plzeň - HC Olomouc, 16. října 2025. Zleva...

Na konci září posílil defenzivní řady plzeňských hokejistů Ville Lajunen. Na západ Čech přišel jako náhrada za dlouhodobě zraněného lotyšského beka Kristianse Rubinse a v dosavadních zápasech ukázal,...

12. listopadu 2025  9:05

Fárali šedesát minut, chválil trenér mladíky. Kometa ale v závěru nestíhala

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému...

Ani play off nedonutilo hokejisty mistrovské Komety přehodnotit filozofii pro zápasy Ligy mistrů. Na led švédských úřadujících šampionů z Luleå vyrukovali ve třech formacích, které tvořili...

12. listopadu 2025  7:33

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

12. listopadu 2025  5:20,  aktualizováno  7:13

Kometa v play off Ligy mistrů dobře začala, pak kraloval švédský mistr

Útočník Šimon Stránský spěchá ke spoluhráčům po vstřeleném gólu.

Hokejisté Komety Brno podlehli v úvodním duelu osmifinále play off Ligy mistrů na ledě Luley 1:6. Český šampion se sice ujal brzy vedení díky brance Davida Moravce, ale na začátku druhé třetiny...

11. listopadu 2025  18:45,  aktualizováno  21:45

Litoměřičtí hokejisté si na domácím ledě poradili se Vsetínem

Hokejisté Stadionu Litoměřice.

Litoměřice v předehrávce 21. kola první hokejové ligy porazily na domácím ledě Vsetín 2:1. Stadion se dočkal vítězství po sérii tří proher a vrátil se na druhé místo tabulky. Na třetí Kolín má náskok...

11. listopadu 2025  21:16

Strašák hokejistů, co umí ničit kariéry. Krevní sraženina z NHL vyřadila i Kulicha

Jiří Kulich slaví branku se spoluhráčem Zachem Metsou.

Žádná sranda, Jiří Kulich musí na chvíli pozastavit hokejovou kariéru v NHL. „Souvisí to s krevní sraženinou a je to dost vážné. Chybět nám bude dlouho,“ prohlásil v pondělí Lindy Ruff, kouč Buffalo...

11. listopadu 2025  17:33

Originální oslava Litvínova: štafeta na 19,45 km uvnitř stadionu, začal Reichel

Pamětní medaile Chezatonu, štafetového běhu v hokejovém Litvínově.

Další nevšední akci uspořádali fanoušci hokejového Litvínova z fanklubu Ropáci on Tour. Osmdesáté narozeniny klubu oslavili na den přesně štafetovým během v útrobách Zimního stadionu Ivana Hlinky....

11. listopadu 2025  9:20,  aktualizováno  16:08

Radši nic nečtěte! Vladař radí mladým, o olympiádě říká: Trenér vybere ty nejlepší

Brankář Daniel Vladař z Philadelphie si připisuje zákrok v utkání s Nashvillem.

Má náběh na zatím nejvydařenější sezonu v NHL. Poprvé si vysloužil pozici jedničky a má nemalý podíl na slušných výsledcích hokejistů Philadelphie. „Ale čeká mě ještě hodně práce, nicméně za šanci...

11. listopadu 2025  15:01

Lauko prodloužil s Pardubicemi. Věříme, že půjde dál nahoru, říká Sýkora

Pardubický útočník Jakub Lauko se raduje z gólu proti Olomouci.

Hokejový útočník Jakub Lauko bude i nadále hrát v extraligových Pardubicích. Účastník letošního mistrovství světa, který do Dynama přišel v srpnu ze zámoří, podepsal na východě Čech smlouvu do května...

11. listopadu 2025  14:24

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

11. listopadu 2025

Minnesota povolala z farmy obránce Špačka. Dočká se prvního startu v NHL?

Obránce národního týmu David Špaček.

Hokejový obránce David Špaček se přiblížil premiérovému startu v NHL v kariéře. Minnesota povolala mistra světa z loňského roku z farmy s ohledem na zdravotní problémy dalších beků. Syn bývalého...

11. listopadu 2025  11:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.