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Havlíčkův Brod se chystá na sezonu: Chce si zajistit si klid a play off

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  7:32

Ústí nad Labem, 24. 09. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem - Havlíčkův Brod. Hosté slaví gól, který dal Lukáš Endál (druhý zleva). | foto: Petr Bílek, MF DNES

V loňské druholigové sezoně si zahráli havlíčkobrodští hokejisté semifinále a minimálně stejný výsledek by uvítali i letos. Jejich prvním soupeřem v novém soutěžním ročníku ve skupině Západ bude už zítra od 16.00 Děčín, přičemž Bruslaři budou v tomto utkání hosty.

„Za mě jsou kluci připraveni dobře. Myslím, že se nám podařilo do nich během přípravy dostat hokej, který bychom v sezoně rádi produkovali,“ hlásil hlavní kouč brodského A-týmu David Dolníček.

Pro něj osobně to bude premiéra na střídačce Bruslařského klubu, navíc zatím nemá s druhou ligou prakticky žádné zkušenosti. A to ani z období, kdy se on sám hokeji věnoval jako hráč.

„Přiznávám, že všechno teprve vstřebávám. Poznávám, co obnáší poloprofesionální režim,“ hlásil bývalý dlouholetý kapitán prvoligové Horácké Slavie Třebíč.

Jedno takové poznání zaznamenal naposledy před pár dny, kdy se mu v civilním zaměstnání zranil útočník Miroslav Sedláček. „Musím říct, že je to pro nás opravdu citelná ztráta,“ přiznal Dolníček. „Doufám, že jeho absence nebude trvat moc dlouho,“ přeje si.

V přípravě se jeho svěřencům dařilo skvěle. Z osmi soubojů dovedli do vítězného konce plných sedm.

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„Pořád ale zůstáváme nohama pevně na zemi, nic nepřeceňujeme. Všichni moc dobře víme, že prvním buly v Děčíně se příprava maže a nikoho už dál nezajímá,“ podotkl Dolníček.

Žďár čeká vstup do neznáma

V západní skupině, stejně jako Bruslaři, bude hrát v letošní druholigové sezoně také Žďár nad Sázavou. Znovu tak dojde na pokaždé ostře sledované derby Vysočiny.

„Samozřejmě z toho máme radost, už jen proto, že na derby vždycky chodí poměrně hodně diváků. Na druhou stranu jsou tyhle zápasy jen zpestřením celé sezony, zahrajeme si spolu pouze třikrát. Celkově pro nás bude tahle skupina dost neznámá,“ zmínil hlavní trenér žďárských Plamenů Martin Sobotka.

Ambice jeho týmu se od předchozích ročníků příliš nemění, znovu se bude bojovat hlavně o klidné místo v tabulce, které by navíc Žďáru zajistilo účast minimálně v předkole play off. „Jdeme do sezony s maximální pokorou. Pokud se budeme pohybovat mezi osmi nejlepšími týmy, budeme spokojeni,“ přiznal Sobotka.

Pomáhat Žďáru minimálně v úvodu nového ročníku bude také jeho nejčerstvější posila– útočník Tomáš Havránek, který v předchozích sezonách oblékal dres jihlavské Dukly v Maxa lize.

„V úterý jsme s ním podepsali smlouvu,“prozradil trenér. „Tomáše znám, vyrostl ve Žďáru, je tady doma a my věříme, že nám pomůže. I když nevíme, jak dlouho, protože má samozřejmě pořád ještě vyšší ambice. A pokud nějakou nabídku z vyšší ligy dostane, problémy s odchodem mu určitě dělat nebudeme,“ dodal Sobotka. První cesta Plamenů povede zítra do Vrchlabí.

Meziříčí čeká sezona bez derby

Poslední zástupce Vysočiny ve třetí nejvyšší hokejové soutěži bude působit stejně jako loni ve skupině Východ. Velké Meziříčí přerozdělenímtýmů přišel o regionální derby.

„Je to paradox. Místo toho, abychom jezdili k sousedům, kteří jsou od nás jen pár kilometrů, tak se potáhneme až do někam do Poruby či Opavy,“ povzdechl si šéf Horáckého hokejového klubu Jaroslav Juda. Nejvyhlíženějším soupeřem pro domácí souboje tak podle něj bude minimálně pro letošek Znojmo. „Ale hodně jsme toho v minulosti nahráli například i s Hodonínem,“ dodal Juda.

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Co se cílů týká, Velké Meziříčí by letos rádo ukázalo svým fanouškům, že hokej hrát umí, což v překladu znamená,že touží stejně jako Žďár minimálně po předkole play off. „Myslím, že se nám podařilo mužstvo vhodně posílit, tudíž věříme, že naše plány vyjdou,“ hlásil šéf klubu. První zápas sezony odehraje Horácký klub zítra od 17.00 na ledě Uherského Brodu.

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