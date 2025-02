VIDEO: Fair play mezi dětmi, talent odvolal vyloučení. Skvěle, vole! slyšel

Jedenáctiletý útočník v průběhu nedělního utkání „zakopl“ na modré čáře a spadl na led, rozhodčí ovšem gestem ukázal podražení a vyloučil litvínovského hráče, který bruslil za Kalvasem.

Jakmile domácí talent zpozoroval, že sudí posílají soupeře na trestnou lavici, pelášil za nimi a rukou mával ze strany na stranu, že faulovaný nebyl. Rozhodčí svůj verdikt díky jeho přiznání zrušili. Teplice v tu chvíli ztrácely 4:5 (na videozáznamu ještě chybí dopsaný čtvrtý gól domácích).

„Suše mi na to řekl: Prostě fair play. Bral to jako samozřejmost,“ líčil hráčův otec David Kalvas starší, rozhlasový sportovní reportér.

David Kalvas mladší, útočník hokejových Teplice Huskies.

„Chci, aby se Davča choval čestně. Za 24 zápasů ještě nemá ani jednu trestnou minutu. A jsem na něj hrdý i za to, jaké udělal gesto. Ukazuje, že se dá hrát slušně na všech úrovních, ne jen v extralize nebo NHL. Může to být i u dětí. Já něco podobného na této úrovni ještě nezažil, tedy ne v zápasech, které jsem sledoval osobně. Ale asi se to někde stalo.“

Teplice duel mladších žáků A nakonec prohrály 7:14. Kalvas v týmu vypomáhal, jinak nastupuje za mladší žáky B, za které ve víkendovém utkání s Kadaní dosáhl na hranici padesáti nastřílených gólů. Jeho šlechetný čin ovšem ční nad všechny statistiky. „Považuje to za normu. Kouká na hokej v televizi, jezdí do Litvínova. A vidí, že i tam se řada hráčů chová férově. Jeho vzkaz je, že to nemusí dělat jen dospělí.“