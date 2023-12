Druhá liga? Ne, díky. Bartošáka lákali v Ústí, gólman má prý nabídku z extraligy

„Chtěl jsem ho za každou cenu. Volal jsem jeho hráčskému agentovi, ale ten mi řekl, že není reálné, aby hráč z extraligy šel o dvě patra níž,“ mrzí Agateljana.

Bartošákovi před pár dny Hradec Králové předčasně ukončil smlouvu, protože „závažně porušil smluvní povinnosti vůči královéhradeckému hokejovému klubu“.

„Jeho agentovi jsem říkal: On je na dně, my jsme na dně, můžeme si pomoct navzájem. Ale prý má nabídku z extraligy,“ dozvěděl se šéf.

Když neuspěl v Česku, hledá posily v zahraničí. Blízko dohodě je se třemi hráči z Finska a Kanady. „Měli by tu plnit roli rozdílových hráčů,“ slibuje si Agateljan.

Posílený je i realizační tým Slovanu, hlavním trenérem se stal sportovní ředitel klubu Miroslav Kanis. „Na náš hokej se nedalo koukat, hledali jsme nějakou trenérskou alternativu. A pan Kanis sám přišel s tím, že dočasně převezme roli trenéra. Napadlo to i mě, tak uvidíme, co to přinese,“ zamýšlí se šéf.

Fanouškům se nedávno omluvil za výsledky, na nadcházející dva domácí zápasy s Hronovem a Řisutami bude klub vybírat jen dobrovolné vstupné. Výtěžek půjde fanklubu jako příspěvek na choreo či výjezdy na venkovní utkání.

I když je teď Slovan ve druhé lize za otloukánka, Agateljan se stále nevzdává myšlenky na postup do první ligy sportovní cestou. Věří, že avizované posily Ústí zvednou.

„Chceme hrát důstojný hokej a zkusit zázrak. Až když to nevyjde, budeme poptávat prvoligovou licenci. Ale dobře víme, že by to byla spíš náhoda, kdyby ji někdo nabízel. A na tu čekat nechceme.“