První táborský korálek. Rekordní návštěva, přestřelky fanoušků i chipsy u vstupu

U bran haly čtečky pořadatelů pípají téměř bez přestání. Příchozí dostávají jako dárek pytlík chipsů, většina ho s překvapením vítá. Málokdo odmítne.

Před úvodním finále druhé hokejové ligy je v Táboře cítit napětí. Z rychlé a energické chůze fanoušků domácích jde zároveň vyčíst velké očekávání a odhodlání. Vždyť Jihočeši o postupu do druhé nejvyšší soutěže sní už několik let.

Kohouti letos pro úspěch dělají maximum a nic jiného než postup si nikdo nepřipouští. „Zvládneme to. Určitě postoupíme,“ zavelí rázně skupinka táborských fanoušků ve frontě na občerstvení.

Kotel domácích i ten hostů z Havířova se zaplní dříve, než hráči dorazí na rozbruslení. Příznivci obou týmů se hned hecují a zdraví. Zrovna přátelské to však není, slovní přestřelka nekončí. Prostě jde o hodně.

Choreo táborských fanoušků.

Čeká se rekordní návštěva přes čtyři tisíce diváků a předpoklady se plní velmi rychle. Konečné číslo – 4231 lidí v ochozech. „Dneska fakt nebude kam si sednout. Hustý. Hele, tamhle jsou dvě místa. Půjdeme tam? Ne, tam má nějaký chlap mikinu, asi někomu drží flek,“ diskutují dva mladíci, dle oblečení mladí táborští hokejisté.

Všude je nával. U stánků s občerstvením jsou fronty, stejně jako u toalet. „Nejsme tady na tolik lidí zvyklí,“ pokrčí rameny žena u výdejního okénka, zatímco předává dva párky v rohlíku.

Díro, volali na brankáře hostů

Utkání se blíží, tribuny jsou plné. Úvodní proslovy, česká hymna a jde se na věc. Fanoušci se předhání v chorálech a pokřicích, nechybí choreo. Atmosféra odpovídá důležitosti zápasu. Hned první minuty jsou hodně nervózní. Víc se přerušuje, pošťuchuje a diskutuje, než aby se hrálo.

Dva rychlé góly domácích nakopnou tempo hry. Kohouti mají jasně navrch, hráči AZ nestíhají. „Díro, díro,“ sborově kontaktují domácí fanoušci brankáře hostů. Jenže ten se dostává do formy a další gól odmítá.

Minutu před koncem první třetiny nastává netradiční situace. Časomíra zlobí, naskočí patnáctiminutový odpočet přestávky. Sudí přerušují hru. Méně pozorní diváci odcházejí ze svých míst. Následuje chvíle vysvětlování a otázek. Za pár chvil se hraje dál, jenže následuje šok ze strany hostů a to hned v rozšířeném balíčku. Dva góly Havířova vyrovnávají stav a uzemňují domácí.

Zbylé dvě třetiny jsou vyrovnané, stejně tak i skóre. Emotivní duel hraný na sto procent z obou stran najde vítěze až v prodloužení nebo nájezdech. V nastaveném čase jsou to Táborští, kteří mají přeci jen navrch. Aktivitu proměňují v rozhodující trefu v 74. minutě. Jan Milfait trefuje přesně, fanoušci šílí a na úspěšného střelce se hned vrhají spoluhráči a jedou slavit.

„Rozhodovat budou maličkosti“

Žádné velké juchání však nenásleduje. V sérii na čtyři vítězné je k celkovému úspěchu ještě daleko, takže pozdravit diváky a šup do kabiny. „Hoši, super. Ale je to jen první korálek,“ zní ze šatny odhodlaný hlas jednoho z hráčů.

„Můžeme si udělat první čárku do sešítku, ale ukázalo se, že to bude těžká série. Pro nás to má šťastný konec, Havířov nás ničím nepřekvapil. Bude to o nás, co jim dovolíme,“ zdůrazňuje kapitán a zkušený obránce Jakub Suchánek.

Na domácích je znát úleva. Výhoda domácího prostředí bývá v play off velká, Jihočeši úvodní duel zvládají a vítězí 4:3 po prodloužení. „Hlavní je, že máme první bod. Potvrdilo se, že to bude extrémně těžká série, ve které bude rozhodovat každá maličkost,“ komentuje táborský kouč Richard Lobo.

Ve čtvrtek se od 18 hodin hraje druhý zápas znovu v Táboře, v neděli a v pondělí se série přesune do Havířova. Vítěz souboje dvou nejlepších celků dlouhodobé soutěže se může těšit na posun do druhé nejvyšší soutěže.