Odysea Pirátů, nováček v první lize strádá: Dojeli jsme na venkovní sérii

Hübl v Jágrově kůži: Chci končit příjemně Zatímco legendární Jaromír Jágr svůj Last dance započal v čardášovém tempu, neboť jeho hokejové Kladno v extralize září, poslední sezona jiného nezmara Viktora Hübla je zatím bez fanfár. Piráti z Chomutova jsou jako nováčci první ligy zatím za odpadlíka. „Chci končit příjemně. Mých posledních sezon už bylo víc, ale teď se čas nachýlil. Samozřejmě mě porážky nebaví, ale je jen na nás, jak se z toho dostaneme. Věřím, že si sezonu nakonec užijeme a ještě zabojujeme o play off,“ neztrácí víru šestačtyřicetiletý veterán. Multirekordman extraligy stejně jako o šest let starší Jágr už v předstihu avizoval, že tento ročník bude jeho poslední. „Asi jo. Říkám asi, protože si nechávám skulinku, kdybych se ještě zbláznil. Ale spíš to bude konečná,“ zvěstuje elegantní centr s vytříbenou technikou. Kapitán chomutovských Pirátů Viktor Hübl během finále druhé hokejové ligy. Loučit se chce zvesela. A nemyslí tím své body. Zatím je kapitán Pirátů na jednom gólu a čtyřech asistencích. „Dlouho říkám, že se na to nesoustředním, teď už vůbec ne,“ opakuje svoji mantru. „Dva roky jsme hráli o postup, teď jsem tady, že ještě chci pomoct. Moje body jdou úplně mimo. Záleží mi na Chomutovu, abychom se zvedli celkově jako tým, pak body udělá každý.“ Porážky prý kouše těžce. „Ale snažíme se myslet pozitivně, makat na tréninku na věcech, co děláme špatně. A zlomit to ubojovaným zápasem, i když my bojujeme, nekašleme na to, nejsme odevzdaní. Jen vždy uděláme nějaké chyby.“ Jediná výhra, šest bodů, poslední místo, to je zatím tristní bilance nováčka. I proto, že osm z jedenácti zápasů odehrál venku kvůli jiným akcím v jeho aréně. „V tom se babrat nechci. Prostě to tak vzniklo a my musíme vozit i body z venku,“ říká chomutovské číslo 26. „Teď na nás bude i doma ležet zodpovědnost, ale my se toho nezříkáme.“ Postup do profesionální soutěže s sebou nese pro bývalý druholigový tým podle Hübla jistá úskalí. „Přinesli jsme si povědomí z druhé ligy, že i když se nám chvilku nedařilo, dokázali jsme zápasy otočit. Zato v první lize mají týmy kvalitní systém, obrany propracované a k obratům nás nepustí. Zvlášť když nám to nelepí. Musíme se odpíchnout od obrany.“ Šampion s Litvínovem věří, že k výhrám pomůžou i fanoušci. „Je to těžké pro nás i pro ně. V době povodní byli v Porubě, plný autobus a auta. Drží nás, pořád podporují. Kotel je perfektní, díky nim to nevzdáváme.“