Rok 2026 a systém nevyblokuje hráče? Šéf Pirátů o kontumaci i rozšíření 1. ligy

Petr Bílek
  9:15
Piráti, sbohem! Anebo ne? Jejich majitel Jiří Sochor patří mezi spasitele chomutovského hokeje, letošní „ujetá“ sezona ho vyždímala jako citron a zvažoval konec, jenže emotivní záchrana první ligy ho paradoxně možná zviklá.
„Musím si dát odstup,“ řekl jednatel a místopředseda klubu poté, co se Piráti v posledním zápase udrželi. V sobotu si doma podrobili Jihlavu 3:0 a do druhé ligy poslali Porubu.

Co cítíte?
Velkou úlevu. Možná jsem byl nejklidnější v klubu až do hodiny před utkáním, pak to na mě padlo. Spal jsem v pohodě, sám sebe jsem překvapil. Ráno jsem jel s klukem na turnaj do Roudnice, nemyslel na to. Musím pochválit chlapy, že i lůzři, když to tak řeknu, umějí zahrát hokej. Skončili jsme předposlední, ale dnes je to, jako kdybychom soutěž vyhráli.

O kolik let jste zestárl?
Já zestárl během sezony. Po pirátsku bych řekl, že se opravdu podělala. Udělala se spousta chyb.

Která byla největší?
Žádná, ale těch chyb byla pěkná řádka. K tom jsme měli plno smůly. Když se nám zranili oba gólmani, zamávalo to s námi. S vedením i s týmem. Spadli jsme do letargie, nedařilo se. Chyba byla, že jsme podcenili lídra do kabiny a tak dál.

Piráti v záchranářské extázi. Ujetá sezona a lůzři slaví! ulevilo se majiteli

Nakonec se lídrem zase stal Američan Cole Coskey?
Coskey je pro nás hráč číslo 1, co se týče produktivity. I on si prožil během sezony výkyvy, zaplaťpánbůh v zápase roku měl špičku.

V nadsázce: uvázali jste si ho českou ženou a dítětem, které se jim narodilo?
Tajně jsme na tom pracovali! (úsměv) Uvidíme, jestli se to povedlo i pro příští sezonu.

Jaká byla ta letošní?
Naprosto ujetá. Takhle vyrovnanou soutěž si nikdo nepamatuje. V říjnu jsme hráli strašně špatně, v listopadu najednou dobře, pokukovali jsme po šestém místě, v prosinci jsme dostali facku a zase klesali dolů a už se z toho nevyhrabali.

Kdy budete řešit kádr, trenéry?
Až za pár dní, v klidu si sedneme s čistou hlavou. Musíme poděkovat sponzorům a zkontaktovat je, abychom věděli, jak to příští rok stavět.

Je potřeba víc peněz, když se kvalita soutěže zvedá?
V našem regionu pracujeme s nějakým limitem, letos jsme ho hodně překročili vzhledem k problémům, které jsme měli. Spíš bych potřeboval rozpočet stabilizovat.

Není přímý sestup krutý? Předloni Poruba vyhrála základní část, teď sestupuje do druhé ligy.
Jsem zastánce přímého sestupu a postupu. Na konci sezony se objevovaly ohlasy, že by se první liga rozšířila. V tuhle chvíli bych pro to ruku nezvedl, nedělal bych to, až když někomu teče do bot. Ale smysl by to dávalo. Ve druhé lize jsou dva tři kluby, které by mohly hrát profesionální soutěž. A vzhledem k náročnosti, kdy jezdíte z Chomutova do Frýdku-Místku nebo Poruby, by rozdělení na dvě divize dávalo ekonomický smysl. A mladí by se dostali víc do hry.

Jak to, že vás nepoložila ani kontumace duelu v Třebíči pro neoprávněný start Maštalířského?
Posledních pět zápasů jsem z kluků cítil sílu. Je těžké podávat výkony bez chyb, když jste v takové situaci. Byl jsem s nimi na tripu i na nešťastném zápase v Třebíči, kde jsme vlastní chybou ke kontumaci přišli. Někteří to nepohlídali. Ono se říká, mohli jsme mít tři body, ale taky nemuseli; kdyby nehrál Maštal, utkání by vypadalo jinak.

Proč jste tu chybu nerozmazával?
V první chvíli jsem byl hodně naštvaný, ale co bych tím docílil, kdybych dělal hromy blesky? Kluci věděli, že udělali chybu, ale potrestali sami sebe. Do posledního zápasu museli žít s pocitem a být tady mezi ostatními, že mohli podělat celou sezonu.

Jak to, že se neoprávněné starty hráčů v éře AI neodhalí při vyplňování zápisu o utkání?
Taky mě to zaráží, určitě to je šťouchnutí. Chtějí po nás elektronické sestavy, ale dnes, v roce 2026, neumí systém vyblokovat hráče, kteří nesmějí hrát. Samozřejmě šlo o naši chybu, ale je to k zamyšlení. V extralize i první lize se vedou statistiky, kdy kdo nastoupil, není náročné to naprogramovat, aby to hodilo hráče do červeného a nemohl nastoupit.

Pohrával jste si s myšlenkou klub předat. Jak ve vás uzrála?
Asi budu potřebovat odstup. Během sezony jsem byl psychicky hodně vysílený a uvažoval jsem, že skončím, ať to dopadne, jak to dopadne. Poslední zápasy i open air víkend v Povrlech mě trošku nabily. Uvidíme.

Kdo by klub vzal po vás?
Nevím, co by se dělo. Třeba by přišel někdo jiný.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Rok 2026 a systém nevyblokuje hráče? Šéf Pirátů o kontumaci i rozšíření 1. ligy

Moc absencí? Plníme to, po čem český hokej volá, hlásí po kanonádě Horáček

Brněnský brankář Aleš Stezka.

Po neúspěchu v Pardubicích si v pátek hokejisté Komety spravili chuť a na domácí půdě rozstříleli Třinec 5:1. Ocelářům se tak zase o kousek vzdálila možnost vyhnout se předkolu play off. „Neodehráli...

28. února 2026  17:15

Dílčí cíl splněn. I díky ponaučení a rozvaze. Co dovedlo Pardubice k prvenství?

Hráči Pardubic se radují z demolice Brna.

Ačkoliv základní část ještě pokračuje, o jejím vítězi už je rozhodnuto. Tři kola před koncem si Pohár Jaroslava Pouzara zajistili hokejisté Pardubic. Co dovedlo velkého favorita k prvnímu dílčímu...

28. února 2026

